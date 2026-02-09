Anunțul pe care fanii FCSB nu doreau să-l audă despre Ngezana. Cât timp va lipsi. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a fost măcinată în acest sezon de accidentări, mai ales în compartimentul defensiv. Mihai Stoica a oferit cele mai noi detalii despre starea fundașului Siyabonga Ngezana. Când revine sud-africanul, de fapt.

Când revine Ngezana la FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica

FCSB luptă să ajungă în play-off, având doar câteva etape rămase la dispoziție pentru atingerea acestui obiectiv. Bucureștenii nu s-au bazat la precedentele două meciuri din campionat pe una dintre piesele de bază.

Mai exact, câștigat în urmă cu o etapă de bucureșteni cu scorul de 2-1. Mihai Stoica a transmis în direct cu ce a fost depistat jucătorul, dar și când își va face din nou apariția pe teren.

„Ngezana va suferi o intervenție chirurgicală. Cred că va sta în jur de 6 săptămâni. Are o leziune a meniscului. Acum se explică. E o chestie de neînțeles, că el, probabil gândindu-se și la echipa națională, a forțat, a jucat așa, n-a jucat la nivelul la care o făcea.

Noi nu ne explicam de ce un jucător atât de valoros ajunge să aibă un declin așa abrupt, dar el era accidentat și juca cu probleme. Măcar acum s-a elucidat misterul!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este, de fapt, fundașul care vine la FCSB. „Loveşte mingea fără probleme”

Cel care vine, de fapt, să întărească apărarea campioanei României este nimeni altul decât Mihai Popescu, jucătorul accidentat în toamna anului trecut și care a făcut progrese uimitoare recent în procesul de recuperare.