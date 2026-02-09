Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Anunțul pe care fanii FCSB nu doreau să-l audă despre Ngezana. Cât timp va lipsi. Exclusiv

Siyabonga Ngezana a lipsit de la ultimele două jocuri ale FCSB-ului. Mihai Stoica a anunțat când revine fundașul central sud-african.
Mihai Dragomir
09.02.2026 | 11:37
Anuntul pe care fanii FCSB nu doreau sal auda despre Ngezana Cat timp va lipsi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Când revine, de fapt, Siyabonga Ngezana pe teren la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

FCSB a fost măcinată în acest sezon de accidentări, mai ales în compartimentul defensiv. Mihai Stoica a oferit cele mai noi detalii despre starea fundașului Siyabonga Ngezana. Când revine sud-africanul, de fapt.

Când revine Ngezana la FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica

FCSB luptă să ajungă în play-off, având doar câteva etape rămase la dispoziție pentru atingerea acestui obiectiv. Bucureștenii nu s-au bazat la precedentele două meciuri din campionat pe una dintre piesele de bază.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Siyabonga Ngezana s-a accidentat la încălzire înainte de meciul cu FC Botoșani, câștigat în urmă cu o etapă de bucureșteni cu scorul de 2-1. Mihai Stoica a transmis în direct cu ce a fost depistat jucătorul, dar și când își va face din nou apariția pe teren.

„Ngezana va suferi o intervenție chirurgicală. Cred că va sta în jur de 6 săptămâni. Are o leziune a meniscului. Acum se explică. E o chestie de neînțeles, că el, probabil gândindu-se și la echipa națională, a forțat, a jucat așa, n-a jucat la nivelul la care o făcea.

ADVERTISEMENT
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Digi24.ro
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă

Noi nu ne explicam de ce un jucător atât de valoros ajunge să aibă un declin așa abrupt, dar el era accidentat și juca cu probleme. Măcar acum s-a elucidat misterul!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile...
Digisport.ro
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice

Cine este, de fapt, fundașul care vine la FCSB. „Loveşte mingea fără probleme”

Gigi Becali a anunțat imediat după succesul cu 4-1 pe terenul Oțelului că mai aduce la FCSB un fundaș central. A doua zi, Mihai Stoica a transmis în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că mutarea a picat.

Cel care vine, de fapt, să întărească apărarea campioanei României este nimeni altul decât Mihai Popescu, jucătorul accidentat în toamna anului trecut și care a făcut progrese uimitoare recent în procesul de recuperare.

ADVERTISEMENT
Dat afară de Dinamo, Stipe Perica și-a găsit deja echipă. Destinație surprinzătoare pentru...
Fanatik
Dat afară de Dinamo, Stipe Perica și-a găsit deja echipă. Destinație surprinzătoare pentru croat. Update exclusiv
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi...
Fanatik
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Veste-bombă de la FCSB: „Într-o lună va fi pe teren”. Ce spune Meme...
Fanatik
Veste-bombă de la FCSB: „Într-o lună va fi pe teren”. Ce spune Meme Stoica despre „noul fundaș”. Update Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali vrea să-l facă fericit pe Emil Grădinescu: 'Crezi că spun în...
iamsport.ro
Gigi Becali vrea să-l facă fericit pe Emil Grădinescu: 'Crezi că spun în glumă?'. Replica celebrului comentator
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!