Anunţul Pro TV despre eliminarea de marţi de la Survivor. Unde se poate vedea în avans ediţia de azi

Pro TV a făcut un anunț important despre eliminarea de marți de la Survivor România. Un concurent din echipa Războinicilor va părăsi competiția.

În ediția difuzată luni, 7 februarie, Faimoșii au câștigat prima imunitate din acest sezon.

Din echipa Războinicilor Ana Dobrovie, Relu Pănescu și Ramona Crăciunescu.

Anunțul Pro TV despre eliminarea de marți de la Survivor România

Cei care au cont pe platforma pot vedea în avans ediția de marți Survivor România 2022.

Ediția de astăzi este disponibilă pe platformă fără momentul eliminării. Doar în această seară, la Pro TV, telespectatorii vor afla ce concurent pleacă acasă.

ADVERTISEMENT

“Episodul de marți este 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥 𝐢̂𝐧 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐬 𝐩𝐞 𝐯𝐨𝐲𝐨.𝐫𝐨, dar fără momentul eliminării. Rezultatul votului celor de acasă va putea fi aflat doar marți seara, în timpul difuzării pe PRO TV!”, este anunțul postat pe Facebook.

Unul dintre concurenții nominalizați de la Războinici părăsește competiția. Ana Dobrovie a fost nominalizată de întreaga echipă. Blaze l-a nominalizat pe Relu Pănescu, iar Alexandra Duli pe Ramona Crăciunescu.

ADVERTISEMENT

Blaze și Alexandra Duli au obținut imunitatea personală și nu au putut fi nominalizați de către coechipierii lor.

Ramona Crăciunescu, una dintre concurentele nominalizate pentru eliminare, a trecut printr-o dramă cumplită

Ramona Crăciunescu în urmă cu patru ani. Războinica și-a pierdut două dintre cele mai dragi persoane din viața ei într-un accident de mașină.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre fetița și iubitul ei, care și-au pierdut viața în urma accidentului. Ramona mai are un băiețel, care o urmărește de acasă, cu sufletul la gură.

Concurenta spune că se consideră deja o supraviețuitoare, după ce a trecut prin astfel de momente în viața ei. Povestea ei l-a emoționat și pe prezentatorul Daniel Pavel.

ADVERTISEMENT

“Mă așteptam ca Alexandra să mă voteze. Am venit în acest show să arăt că sunt puternică. Mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât.

Mi-am pierdut fetița și iubitul. Am venit să demonstrez că sunt puternică, Vreau să dau tot pe traseu. Nu mă manifest prin furie atunci când intru pe traseu.

ADVERTISEMENT

Vreau să îi demonstrez fiului meu că are o mamă puternică. Viața, chiar dacă e grea, trebuie să te ridici tot timpul cu fruntea sus și să tragi cu dinții până nu mai poți, ca să reușești.”, a declarat Ramona la Consiliul de nominalizare, la .