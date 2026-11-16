Anunțul starului de la PSG: ”Nu mai sunt fotbalist”. Video

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Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani), vedeta lui PSG, s-a accidentat în minutul 59 al . Georgianul a aflat că va rata tot restul sezonului și și-a găsit activitate în perioada de repaos.

Vedeta lui PSG i-a șocat pe fani

După ce a devenit indisponibil pentru Paris Saint-Germain, și, în prezent, se află în prima parte a procesului de recuperare. Pentru a-și umple timpul, vedeta Georgiei a decis să susțină mai multe live streamuri, pe Twitch. Kvicha Kvaratskhelia comentează meciuri de fotbal și discută cu fanii.

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În timpul unei sesiuni, ”Kvara” a fost întrebat despre cariera sa de fotbalist. Jucătorul lui PSG i-a șocat pe urmăritorii săi răspunzând: ”Nu mai sunt fotbalist. Șase luni voi fi streamer”. Asta înseamnă că georgianul ar putea renunța la noua sa activitate după ce va termina perioada de recuperare și va fi apt, din nou, să joace fotbal.

Până în momentul accidentării, Kvicha Kvaratskhelia a avut un sezon sub așteptări. Extrema lui PSG a fost utilizată de Luis Enrique în 11 meciuri în toate competițiile și a marcat doar două goluri. Georgianul și-a trecut numele pe tabelă în Supercupa Europei, contra lui Aston Villa (2-1) șiîn etapa cu numărul 6 din Ligue 1, contra lui Le Mans (3-1). De asemenea, a reușit o singură pasă decisivă, în runda a treia din campionatul francez, contra lui AS Monaco (1-2).

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140.000.000 de euro este cota de piață a lui Kvicha Kvaratskhelia, conform

Paris Saint-Germain are infirmeria plină

Problemele medicale se țin scai de campioana Franței, care, până în acest moment, a pierdut mai mulți jucători de bază. Tehnicianul francez va trebui să se descurce în următoarea perioadă fără cinci jucători, dintre care trei atacanți. Totuși, accidentarea lui Kvicha Kvaratskhelia rămâne cea mai lungă absență din lotul lui Luis Enrique.

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Din compartimentul ofensiv, jucătorii care se află în recuperare sunt georgianul, vedeta Ousmane Dembele și jucătorul venit în această vară de la AS Monaco, Maghnes Akliouche. Tehnicianul iberic are probleme și în apărare, acolo unde Nuno Mendes este indisponibil pentru încă patru meciuri. Cea mai mare pierdere a vestiarului este reprezentată de accidentarea veteranului Marquinhos. Brazilianul a suferit o întindere musculară în victoria contra Barcelonei, 4-2.