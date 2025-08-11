Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, aproape de Porțile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6. Video

Luni, 11 august 2025, circulația pe DN6, în zona vămii Porțile de Fier I, a fost blocată după ce anvelopa unui TIR a luat foc în mers. Echipajele de intervenție au intervenit pentru înlăturarea pericolului.

ADVERTISEMENT

Momentul în care anvelopa unui TIR a luat foc în mers

Două echipaje de pompieri s-au deplasat rapid la fața locului, cu două autospeciale de stingere. Din cauza , circulația pe DN 6, în zona punctului Porţile de Fier 1 – PF1, este complet blocată, potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Anvelopa unei remorci a luat foc în timpul mersului, iar incendiul s-a manifestat cu fum dens și flacără. Din fericire, nu au existat victime în urma incidentului.

ADVERTISEMENT

“Cu puţin timp în urmă, două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, în zona Vămii Porţile de Fier I”, au transmis reprezentanții ISU Mehedinți, potrivit .

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza efectului termic determinat de frecarea unei roți în timpul deplasării. “Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic determinat de frecarea unei roţi pe timpul deplasării”, a mai precizat ISU.

ADVERTISEMENT

Restricții pentru camioane în județele Mehedinți și Dolj

Din cauza Codului roșu de caniculă emis de ANM, în Mehedinți și Dolj pentru toate drumurile naționale și expres din aceste județe. Restricțiile sunt valabile astăzi, 11 august, în intervalul 12:00 și 20:00, conform Centrului Infotrafic al Poliţiei Române.

ADVERTISEMENT

“În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, restricțiile pot fi ridicate, menținute sau prelungite”, au mai transmis autoritățile.

ADVERTISEMENT

De asemenea, au fost emise atenționări pentru toți șoferii, în contextul avertizărilor meteorologice. Conducătorii auto ar trebui să circule presiunea din pneuri înainte de a porni la drum. Totodată, se recomandă evitarea deplasărilor după-amiaza.