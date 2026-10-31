Anvelope de iarnă 2026. Când trebuie schimbate cauciucurile, ce spune legea și ce amenzi riscă șoferii

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Mulți dintre șoferii din România cred că montarea cauciucurilor de iarnă e obligatorie începând cu 1 noiembrie, însă legea din țara noastră nu prevede o dată exactă pentru montarea anvelopelor de iarnă. Chiar și așa, în 2026, șoferii care nu respectă Codul Rutier riscă amenzi de până la 4.325 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare.

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă în 2026. Ce spune Codul rutier

Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, anvelopele de iarnă sunt obligatorii în condiții de circulație pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Cu toate acestea, legea nu stabilește o dată clară în care șoferii sunt obligați să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă.

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Așadar, nici 1 noiembrie, nici 1 decembrie nu e un termen impus de lege. Practic, obligația poate să apară și în octombrie dacă vremea se înrăutățește considerabil și carosabilul devine periculos, fiind acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. În același timp, un șofer care circulă în luna decembrie pe un drum uscat, fără cauciucuri de iarnă, nu poate fi amendat pentru că autoturismul este echipat cu anvelope de vară. Asta, pentru că singura condiție pentru aplicarea sancțiunii este starea carosabilului. Dacă, într-o situație absurdă, în mijlocul lunii august ar ninge ca în povești, șoferii ar trebui să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă.

Cu toate acestea, după cum le zice și denumirea, anvelopele de iarnă sunt montate în general înainte de apariția primelor ninsori, mai ales pentru șoferii care circulă în trasee din zone montane. Ca și tradiție, majoritatea șoferilor încep să monteze anvelope de iarnă pe la începutul lunii noiembrie.

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Ce amendă primești în 2026 dacă nu ai anvelope de iarnă

pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei constituie contravenție și este sancționată cu amendă din clasa a IV-a, potrivit Codului rutier. Clasa de sancțiuni respectivă presupune aplicarea a 9 până la 20 de puncte-amendă. Conform legii, de la 1 iulie 2026 valoarea unui punct de amendă e de 216,25 lei. Astfel, amenzile care pot fi aplicate în 2026 variază între 1.925 lei și 4.325 lei.

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Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii rutieri pot reține certificatul de înmatriculare al autoturismului. În acest caz, șoferul primește o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, până va remedia problema. Cu toate acestea, lipsa anvelopelor de iarnă nu va atrage automat suspendarea permisului de conducere, însă șoferul nu mai poate circula în condițiile respective cu acel vehicul.

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Sunt legale anvelopele all-season? Ce spune Registrul Auto Român

O soluție la care apelează unii șoferi sunt anvelopele all-season, concepute pentru utilizarea în mai multe anotimpuri. Atâta timp cât producătorul respectă cerințele legislației românești, aceste anvelope sunt acceptate. Potrivit Registrului Auto Român, aceste anvelope „all-season”, valabile pentru circulația pe orice tip de drum, trebuie să aibă inscripția M+S, M.S. sau M&S.

Un alt simbol important e 3PMSF, reprezentat de un munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă. În Germania, de exemplu, din octombrie 2024 utilizarea anvelopelor cu simbolul 3PMSF este obligatorie, astfel că nu e suficient ca ele să fie inscripționate cu M+S, M.S. sau M&S.

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La ce temperatură trebuie schimbate cauciucurile de iarnă

pentru montarea anvelopelor de iarnă, specialiștii cred că este o bună practică să fie schimbate când temperaturile scad sub 7 grade Celsius. Această recomandare este susținută și de organizația automobilistică germană ADAC. Cu toate acestea, nu vorbim despre o limită legală, fiind o simplă recomandare. În condițiile în care aderența anvelopelor depinde de mulți alți factori, nu doar de temperatura de afară, un șofer responsabil trebuie să ia în considerare și temperatura asfaltului, umiditatea, precipitațiile, compoziția cauciucului și gradul de uzură.

Cât de uzate pot fi anvelopele de iarnă. Cum se verifică profilul și DOT-ul

Un lucru important de știut, nu este suficient ca anvelopele de iarnă să aibă marcajul în regulă. Astfel, e foarte important pentru siguranța rutieră și ca anvelopele să nu prezinte uzură excesivă, care poate reduce considerabil aderența. Conform legii, pentru orice autoturism adâncimea minimă legală a profilului este de 1,6 milimetri, însă în cazul anvelopelor de iarnă acest profil minim urcă la 4 milimetri. Motivul e simplu. În condiții de iarnă, performanța poate să scadă semnificativ înainte de atingerea limitei legale.

La fel de important e ca șoferii să verifice și codul DOT, care permite identificarea anului de fabricație și chiar a săptămânii. De exemplu, ultimele patru cifre 3524 din DOT indică o anvelopă fabricată în săptămâna 32 din anul 2024. Cu toate că în România nu există o lege care să spună că anvelopele devin automat ilegale după cinci ani, șoferii sunt sfătuiți să le schimbe atunci când acestea se uzează vizibil. La fel de important e ca aceste anvelope să fie montate pe toate cele patru roți, deși unii șoferi ar fi tentați să pună doar două.

Ce se întâmplă dacă circuli vara cu anvelope de iarnă

Legislația din România nu interzice utilizarea anvelopelor de iarnă pe timp de vară, însă folosirea acestora la temperaturi ridicate va afecta comportamentul autoturismului și va crește distanța de frânare. Într-un test făcut de ADAC în 2026, diferența distanței de frânare atunci când au fost folosite anvelope în mod greșit a ajuns la 16 metri.

Atenție la regulile din străinătate. Ce trebuie să știe românii care călătoresc cu mașina

Șoferii români care pleacă în străinătate trebuie să știe că legea diferă de la un stat la altul. Astfel, în Germania anvelopele de iarnă trebuie să aibă simbolul 3PMSF. În Austria există cerințe mult mai stricte, inclusiv referitoare la adâncimea profilului, iar în Franța anumite regiuni montane au regulile lor atunci când vine vorba despre anvelope de iarnă, dar și echipamente antiderapante. În consecință, înainte de a pleca în străinătate, șoferii români sunt sfătuiți să verifice legislația fiecărei țări pe care o vor tranzita în această perioadă.

Când se trece înapoi la anvelopele de vară

Așa cum legislația nu prevede când se face trecerea de la anvelopele de vară la cele de iarnă, legea nu prevede nici când se face revenirea la anvelopele de vară. Înainte de montarea unui nou set de anvelope, șoferii sunt sfătuiți să verifice adâncimea profilului, presiunea recomandată de producătorul autoturismului și eventualele deteriorări.

Așadar, în 2026, obligația montării anvelopelor de iarnă depinde exclusiv de starea carosabilului, nu și de data din calendar. Șoferii sunt sfătuiți să se pregătească din timp, să urmărească vremea și, dacă au drum la munte, să ia măsuri încă de pe acum, la început de lună noiembrie.