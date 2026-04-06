Sport

Anzor Mekvabishvili a înscris un gol de magician, apoi a ieșit accidentat în U Craiova – CFR Cluj! Ce probleme a acuzat

Universitatea Craiova a făcut show total în repriza a doua a meciului cu CFR Cluj. Oltenii au marcat de două ori în doar câteva minute. Unul dintre jucători s-a accidentat.
06.04.2026 | 22:17
ULTIMA ORĂ
Anzor și Assad au răpus defensiva CFR-ului. Atacantul din Palestina s-a accidentat după ce a marcat
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a început mai bine repriza a doua a meciului cu CFR Cluj din etapa cu numărul 3 din play-off-ul Superligii României. Oltenii au deschis scorul în minutul 56 al partidei de pe stadionul Ion Oblemenco. Anzor Mekvabishvili l-a învins pe portarul advers cu un șut din afara careului, iar doar câteva minute mai târziu Assad a dublat diferența.

Universitatea Craiova a făcut șah-mat apărarea lui Daniel Pancu în repriza a doua

În prima repriză a fost echilibru între Universitatea Craiova și CFR Cluj. Meciul a fost unul lipsit de spectaculozitate. Au fost câteva ocazii de ambele părți, însă cele două echipe au practicat un joc destul de precaut, așteptând greșeala adversarului, care nu a venit până la finalul celor 45 de minute.

ADVERTISEMENT

În partea a doua, Universitatea Craiova a fost clar echipa mai incisivă. Băieții lui Filipe Coelho au pus tot mai multă presiune la poarta adversă. În schimb, CFR Cluj a părut că mizează excesiv pe acțiunile personale ale jucătorilor de bandă, care nu au reușit să fie inspirați. Atacantul Alibek Aliev nu a primit pase care să-l pună în situația de a marca.

Anzor și Assad au răpus defensiva CFR-ului. Mijlocașul georgian s-a accidentat după ce a marcat

În minutul 56, Universitatea Craiova a dat lovitura. Anzor Mekvabishvili a primit o pasă în afara careului și a trimis un șut în forță. Mihai Popa, portarul celor de la CFR Cluj, deși a plonjat, nu a putut para mingea, care s-a dus spectaculos în plasa porții clujenilor. Defensiva „feroviarilor” a părut prea aerisită, iar oltenii au putut pasa cu lejeritate până la finalizare.

ADVERTISEMENT
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai...
Digi24.ro
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

Doar câteva minute mai târziu, echipa din Bănie și-a majorat avantajul. Carlos Mora l-a găsit excelent pe Assad cu o centrare în interiorul careului, iar atacantul l-a învins pe Mihai Popa. Imediat după cele două goluri, Anzor a dus mâna la coapsă și a cerut schimbare. Filipe Coelho nu a riscat și l-a introdus pe teren pe Tudor Băluță. Mijlocașul georgian nu a mai putut continua partida, acuzând probleme medicale. Totodată, Assad a fost înlocuit după gol cu Nsimba. Atacantul palestinian a ieșit zâmbind de pe teren și s-a felicitat cu colegii de pe bancă.

ADVERTISEMENT
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu...
Digisport.ro
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani

În etapa următoare, Universitatea Craiova va juca un meci extrem de important în economia luptei la titlu. Oltenii merg la Cluj pentru duelul cu Universitatea lui Cristiano Bergodi. Cele două formații se vor întâlni pentru a treia oară în acest sezon, iar echipa din Bănie stă mai bine la capitolul meciuri directe, având o victorie și un egal în sezonul regulat.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor...
Fanatik
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
Mircea Lucescu, vești triste – e în continuare în comă la Terapie Intensivă!...
Fanatik
Mircea Lucescu, vești triste – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! El este medicul care l-ar putea opera pe „Il Luce”. Decizia doctorilor. Update, luni, 6 aprilie
Daniel Pancu, criză de nervi pe bancă la U Craiova – CFR Cluj!...
Fanatik
Daniel Pancu, criză de nervi pe bancă la U Craiova – CFR Cluj! „Nu e posibil așa ceva!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
iamsport.ro
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!