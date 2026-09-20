ADVERTISEMENT

Georgianul Anzor Mekvabishvili a bifat primele minute în tricoul celor de la Chicago Fire, la două săptămâni de când a plecat de la Universitatea Craiova. Fiind pus la punct cu pregătirea fizică, Anzor a avut nevoie doar de adaptarea la fusul orar.

Anzor a jucat alături de Lewandowski

Fostul mijlocaș al Universității Craiova a fost introdus în minutul 75 al meciului în care echipa sa a întâlnit Nashville, liderul din Conferința de Est a MLS. Nashville a învins clar Chicago Fire, scor 3-0, meci în care Robert Lewandowski a fost căpitanul echipei georgianului.

ADVERTISEMENT

Anzor a avut 24 de atingeri de balon, cu 22 de pase reușite din 24 date. A jucat mijlocaș în fața apărării și martor la ultimele două goluri ale învingătorilor. Chicago Fire este pe locul 5 în clasament, cu șanse mari să prindă play-offul competiției.

șapte goluri și 14 pase decisive. El a câștigat campionatul, Cupa României și Supercupa României în cei doi ani și jumătate petrecuți la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Înainte de perioada petrecută în România, mijlocașul a mai jucat la Dinamo Tbilisi, pentru care a evoluat în 107 meciuri. El este component al naționalei Georgiei, cu 33 de selecții, dar niciun gol. Fotbalistul este convocat pentru meciurile cu Ucraina, Irlanda de Nord și Ungaria, astfel că va reveni la Chicago abia după 5 octombrie.

ADVERTISEMENT

Câștigă 960.000 de dolari pe an

În primul său an de contract cu Chicago Fire, Anzor Mekvabishvili încasează un salariu de 80.000 de euro pe lună (aproximativ 960.000 de euro pe an). Această mutare reprezintă un salt financiar uriaș pentru mijlocașul georgian, având în vedere că la Universitatea Craiova câștiga aproximativ 20.000 de euro lunar.

ADVERTISEMENT

Salariul său în MLS a fost structurat astfel încât să fie încadrat ca jucător TAM (Targeted Allocation Money), permițându-i clubului american să nu ocupe un slot de „Designated Player” (jucător cu salariu maxim nereglementat).

Chicago Fire a plătit suma de 3 milioane de euro (sumă care include și bonusuri de performanță) pentru a-l transfera pe Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova. Iar oltenii au făcut un profit important, ținând cont că au plătit doar 750.000 de euro pe el în 2024.