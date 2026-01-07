Sport

Anzor Mekvabishvili dezvăluie „infernul” din Antalya după ce a marcat un gol spectaculos în Universitatea Craiova – Konyaspor 1-0: „Nu e ușor deloc!”

Anzor Mekvabishvili dezvăluie cât de dure sunt antrenamentele din Antalya, după ce a marcat golul victoriei Universității Craiova cu Konyaspor, scor 1-0.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.01.2026 | 23:30
Anzor Mekvabishvili dezvaluie infernul din Antalya dupa ce a marcat un gol spectaculos in Universitatea Craiova Konyaspor 10 Nu e usor deloc
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Anzor Mekvabishvili dezvăluie cât de dure sunt antrenamentele din Antalya, după ce a marcat golul victoriei Universității Craiova cu Konyaspor.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus în primul amical al iernii, scor 1-0 în fața lui Konyaspor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anzor Mekvabishvili, în minutul 52 al întâlnirii. Mijlocașul georgian a transformat excelent o lovitură liberă și astfel a adus victoria oltenilor.

Anzor Mekvabishvili a dezvăluit „infernul” din Antalya

După victoria cu 1-0 în fața lui Konyaspor, primul amical din cantonamentul din Antalya, Anzor Mekvabishvili a recunoscut că se trage extrem de tare în cantonament și că oboseala acumulată în urma antrenamentelor intense și-a spus cuvântul. Totuși, el a subliniat importanța acestei perioade pentru parcursul Universității Craiova din a doua parte a sezonului.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci greu cu Konyaspor, pentru că suntem aici deja de 4-5 zile, nu mai știu exact, iar antrenamentele sunt intense. Avem câte două pe zi și nu e ușor deloc să ai antrenament după antrenament, iar apoi să fii pregătit pentru meci. Repet, a fost greu, dar mă bucur că am câștigat, iar atmosfera este foarte bună. Mă bucur și că am înscris, dar rămâne doar un gol. Sunt fericit că am ajutat echipa să câștige.

Vor conta aceste antrenamente în campionat, așa vom fi pregătiți pentru restul sezonului. Mai avem încă 19 meciuri în SuperLiga de acum înainte, dar și meciuri în Cupa României, așa că trebuie să ne pregătim pentru ce va urma“, a declarat Anzor, la finalul partidei.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

Bătaie generală la meciul Universității Craiova din Antalya

Finalul de meci a fost unul extrem de tensionat. Jucătorii de la Konyaspor au uitat de faptul că duelul este unul amical, iar intrările lor erau deseori la limită.

ADVERTISEMENT
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și...
Digisport.ro
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”

O astfel de intervenție dură a dus la o bătaie generală pe finalul partidei. Un fotbalist de la Konyaspor a intrat violent asupra unui jucător oltean, iar de acolo lucrurile au degenerat.

FANATIK a surprins momentul în care ambele bănci tehnice, cât și jucătorii au sărit în teren la o încăierare. Arbitrul a încercat să calmeze spiritele, însă acest lucru a durat. După aproximativ 5 minute de proteste, centralul a reluat partida disputată în Antalya. Interesant este faptul că oltenii au luat o decizie importantă înaintea partidei.

ADVERTISEMENT

Care e diferența de valoare între Universitatea Craiova și adversarii din cantonament

Lotul Universității Craiova a cunoscut o ascensiune importantă în ultima jumătate de sezon. Oltenii s-au calificat în premieră în UEFA Conference League, iar în campionat se află pe prima poziție.

În ciuda acestui fapt, adversarii „Științei” din Antalya sunt cotați valoric similar. Lotul lui Konyaspor, echipa pe care tocmai a învins-o Universitatea, este evaluat la 30,55 milioane de euro, pe când echipa a 2-a a celor de la Stuttgart cumulează 12,88 milioane de euro.

  • 30,55 milioane de euro însumează lotul lui Konyaspor
  • 28,2 milioane de euro valorează Universitatea Craiova
  • 12,88 milioane de euro este cota de piață a formației secunde a celor de la Stuttgart
Denis Drăguș a ajuns în Antalya și va fi coleg cu alți doi...
Fanatik
Denis Drăguș a ajuns în Antalya și va fi coleg cu alți doi români: „Mă bucur că s-a rezolvat!”. Video
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Barcelona, calificare impresionantă în ultimul act după...
Fanatik
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Barcelona, calificare impresionantă în ultimul act după 5-0 cu Athletic Bilbao
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut...
Fanatik
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău la club
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți...
gsp.ro
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți garantăm postul”
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii:
Antena3 CNN
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii: "Nu am mai văzut de mult așa ceva". Eu: "Niciodată"
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Digisport.ro
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste...
gsp.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la...
Libertatea.ro
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
Clever Media
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!