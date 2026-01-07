Anzor Mekvabishvili dezvăluie „infernul” din Antalya după ce a marcat un gol spectaculos în Universitatea Craiova – Konyaspor 1-0: „Nu e ușor deloc!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus în primul amical al iernii, scor 1-0 în fața lui Konyaspor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anzor Mekvabishvili, în minutul 52 al întâlnirii. Mijlocașul georgian a transformat excelent o lovitură liberă și astfel a adus victoria oltenilor.

Anzor Mekvabishvili a dezvăluit „infernul” din Antalya

După victoria cu 1-0 în fața lui Konyaspor, primul amical din cantonamentul din Antalya, Anzor Mekvabishvili a recunoscut că se trage extrem de tare în cantonament și că oboseala acumulată în urma antrenamentelor intense și-a spus cuvântul. Totuși, el a subliniat importanța acestei perioade pentru parcursul Universității Craiova din a doua parte a sezonului.

„A fost un meci greu cu Konyaspor, pentru că suntem aici deja de 4-5 zile, nu mai știu exact, iar antrenamentele sunt intense. Avem câte două pe zi și nu e ușor deloc să ai antrenament după antrenament, iar apoi să fii pregătit pentru meci. Repet, a fost greu, dar mă bucur că am câștigat, iar atmosfera este foarte bună. Mă bucur și că am înscris, dar rămâne doar un gol. Sunt fericit că am ajutat echipa să câștige.

Vor conta aceste antrenamente în campionat, așa vom fi pregătiți pentru restul sezonului. Mai avem încă 19 meciuri în SuperLiga de acum înainte, dar și meciuri în Cupa României, așa că trebuie să ne pregătim pentru ce va urma“, a declarat Anzor, la finalul partidei.

Bătaie generală la meciul Universității Craiova din Antalya

Finalul de meci a fost unul extrem de tensionat. Jucătorii de la Konyaspor au uitat de faptul că duelul este unul amical, iar intrările lor erau deseori la limită.

O astfel de intervenție dură a dus la o . Un fotbalist de la Konyaspor a intrat violent asupra unui jucător oltean, iar de acolo lucrurile au degenerat.

FANATIK a surprins momentul în care ambele bănci tehnice, cât și jucătorii au sărit în teren la o încăierare. Arbitrul a încercat să calmeze spiritele, însă acest lucru a durat. După aproximativ 5 minute de proteste, centralul a reluat partida disputată în Antalya. Interesant este faptul că .

Care e diferența de valoare între Universitatea Craiova și adversarii din cantonament

Lotul Universității Craiova a cunoscut o ascensiune importantă în ultima jumătate de sezon. Oltenii s-au calificat în premieră în UEFA Conference League, iar în campionat se află pe prima poziție.

În ciuda acestui fapt, adversarii „Științei” din Antalya sunt cotați valoric similar. Lotul lui Konyaspor, echipa pe care tocmai a învins-o Universitatea, este evaluat la 30,55 milioane de euro, pe când echipa a 2-a a celor de la Stuttgart cumulează 12,88 milioane de euro.