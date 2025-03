Tiki-taka în Bănie: Anzor, Mora și Lukic, goluri spectaculoase în Universitatea Craiova – U Cluj!

Mijlocașul georgian a primit o pasă bună în minutul 39 al confruntării de la Ștefan Baiaram, acesta a preluat bine și a trimis un șut puternic din interiorul careului, fără speranțe pentru Ștefan Lefter.

UPDATE: Jovo Lukic, gol după o fază „tiki-taka” a Universității Craiova

Universitatea Craiova a făcut o fază de-a dreptul „electrică”, în care fotbaliștii oltenilor au pasat și au jucat rapid, luându-i prin surprindere pe jucătorii Universității Cluj.

Jovo Lukic, atacantul care nu mai înscrisese din luna noiembrie pentru olteni, a reușit să marcheze în minutul 80, la 10 minute după ce Mirel Rădoi l-a introdus în teren.

UPDATE: Carlos Mora, prima reușită în campionat pentru Universitatea Craiova

Carlos Mora a reușit primul gol în campionat pentru Universitatea Craiova după ce a reușit să trimită un șut din interiorul careului la colțul scurt, iar Ștefan Lefter nu a putut salva.

Fotbalistul din Costa Rica mai avea un gol marcat pentru Universitatea Craiova, însă a marcat în Cupa României împotriva FCSB-ului, scor 2-0.

Anzor Mekvabishvili, gol de manual în Universitatea Craiova – U Cluj

Anzor Mekvabishvili a reușit să deschidă scorul pentru , șutând puternic din interiorul careului.

Este abia al doilea gol marcat de mijlocașul georgian pentru olteni, după o reușită pe care a avut-o într-un duel cu Gloria Buzău, scor 5-1. În afară de cele două goluri, georgianul mai are și o pasă decisivă dată într-un total de 20 de meciuri.

Anzor Mekvabishvili a fost cumpărat de Universitatea Craiova în ianuarie 2024 de la Dinamo Tbilisi, în schimbul sumei de 750.000 de euro. Acesta are și 19 meciuri jucate pentru naționala mare a Georgiei.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Anzor Mekvabishvili, conform transfermarkt.com

„Această echipă are calitate!”

După ce a reușit primul gol al său la Universitatea Craiova împotriva Gloriei Buzău, la titlu. Chiar dacă la un moment dat, în timpul sezonului, părea că echipa lui Mihai Rotaru se îndepărtează de obiectiv, aceasta a reușit să-și revină.

Mai întâi, Costel Gâlcă a reușit să redreseze situația, aducând din nou echipa în zona play-off-ului, iar după revenirea lui Mirel Rădoi lucrurile au mers din ce în ce mai bine.

„Sunt fericit, e primul meu gol la Universitatea Craiova. Am vrut să îi mulțumim pe suporteri. Sezonul este lung, e doar începutul. Trebuie să fim din ce în ce mai buni.

Dacă vom evolua ca azi, totul va fi bine. Mă simt foarte bine unde am jucat azi. În sezonul trecut am avut multe ocazii, acum e bine că am dat gol. Această echipă are calitate. Succesul va veni dacă vom da tot ce putem”, spunea Anzor Mekvabishvili.