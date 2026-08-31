ADVERTISEMENT

Anzor Mekvabishvili se pregătește să închidă unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale. Mijlocașul georgian se desparte de Universitatea Craiova după doi ani și jumătate în care a crescut atât ca fotbalist, cât și ca om, iar înaintea plecării a transmis un mesaj emoționant pentru clubul din Bănie. Anzor Mekvabishvili a vorbit și despre noua provocare din carieră, dar și despre întâlnirea cu unul dintre cei mai mari atacanți ai fotbalului mondial.

Anzor Mekvabishvili, mesaj emoționant înaintea plecării de la Universitatea Craiova

și urmează să facă pasul către fotbalul din Statele Unite. Înainte de plecare, fotbalistul mai are de rezolvat câteva aspecte birocratice, urmând să meargă în Georgia pentru a obține viza necesară.

ADVERTISEMENT

Până la despărțirea oficială de Universitatea Craiova, mijlocașul georgian le-a transmis oltenilor un mesaj în care a vorbit despre transformarea sa din perioada petrecută în Bănie. Mekvabishvili a mărturisit că Universitatea Craiova i-a oferit șansa de a se dezvolta și nu exclude o revenire în viitor.

„Abia aştept să văd care e nivelul acolo. Am văzut că au ajuns mulţi jucători buni acolo şi sper să fie totul ok. O să fie o experienţă incredibilă pentru mine să joc cu Lewandowski, un jucător cu asemenea calitate şi cu o astfel de carieră. O să mă ajute cu totul şi în viaţa de zi cu zi, dar şi la fotbal. Sunt încântat să joc alături de el. Abia aştept acest moment.

ADVERTISEMENT

Mulţumesc Universităţii Craiova, mi-a oferit multe şanse în viaţă. Am venit aici ca un băiat şi plec ca un bărbat. A fost o poveste frumoasă, sper să fie totul ok şi nu se ştie cum e în viaţă. Poate, la un moment dat, o să mă întorc aici”, a declarat Anzor Mekvabishvili pentru Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Cifrele transferului lui Anzor la Chicago Fire

Din informațiile obținute de FANATIK, în schimbul sumei de 3.000.000 de dolari. În acest moment, cele două cluburi mai poartă discuții în privința bonusurilor de performanță și a procentelor pe care oltenii vor să le păstreze dintr-un viitor transfer al mijlocașului georgian.

ADVERTISEMENT

Oficialii Universității Craiova încearcă să obțină, prin aceste clauze, posibilitatea ca suma încasată pentru Mekvabishvili să ajungă la aproximativ 4.000.000 de dolari, în cazul în care fotbalistul va avea evoluții bune la Chicago Fire. Decizia lui Anzor este influențată și de planurile familiei sale, care este hotărâtă să se mute în Statele Unite. Astfel, mijlocașul este decis să facă pasul către MLS.