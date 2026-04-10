Anzor Mekvabishvili, motorul nevăzut al Craiovei. Povestea georgianului care a crescut lângă „Kvara” și visează să ajungă în topul fotbalului european

Ajuns la doar 24 de ani, Anzor Mekvabishvili a devenit una dintre piesele esențiale ale Universității Craiova, într-un sezon în care oltenii luptă pentru supremație în SuperLiga. Discret în afara terenului, dar indispensabil în jocul echipei, mijlocașul georgian impresionează prin constanță, inteligență tactică și o mentalitate construită pe muncă și disciplină. Într-un interviu acordat pentru , fotbalistul a vorbit deschis despre adaptarea în România, experiențele europene și legătura specială cu suporterii din Bănie.

Anzor Mekvabishvili, impresionat de fanii Universității Craiova: „Nu mă așteptam la o asemenea pasiune!”

Transferul la Craiova a reprezentat primul pas în afara Georgiei pentru jucătorul crescut la Dinamo Tbilisi, acolo unde a cucerit două titluri și a purtat chiar banderola de căpitan. De atunci, cariera sa a intrat pe o pantă ascendentă, atât la nivel de club, cât și la echipa națională.

Venirea în România a fost, de asemenea, un pas important, dar și o provocare. Deși mai vizitase țara, mijlocașul nu se aștepta la nivelul de implicare al fanilor și la dimensiunea fotbalului din România. Mai mult, experiențele trăite alături de Universitatea Craiova în cupele europene, , au contribuit decisiv la dezvoltarea sa, oferindu-i momente memorabile și confirmarea că a făcut pasul potrivit în carieră.

„Nu știam că România este o țară atât de mare, cu resurse atât de mari. Primele una-două săptămâni au fost doar adaptare și a fost greu pentru mine, pentru că nu toată lumea vorbea engleză, dar acum totul este perfect. Poți merge prin oraș și toată lumea te știe, este foarte bine. Când am văzut fanii, cum iubesc fotbalul și cum trăiesc fiecare meci, m-a impresionat. Orașul trăiește cu fotbalul aici și este cel mai bun lucru.

Nopți europene de neuitat pentru Anzor în tricoul Universității Craiova

Aș spune că prima dată când am jucat cu stadionul plin a fost foarte frumos, ceva de nedescris și memorabil pentru mine. Sezonul acesta, pentru mine a fost prima dată când am ajuns în faza grupelor din Conference League și a fost un sentiment deosebit, întreaga experiență a fost de nedescris. Am reușit să învingem Mainz aici, un club mare și am fost foarte aproape de un rezultat pozitiv și în deplasarea de la Atena.

Cred că acest sezon a fost unul pozitiv și am demonstrat că putem face lucruri importante dacă dăm totul pentru a ne atinge obiectivele. Eliminarea din faza grupelor a fost văzută ca o dezamăgire, dar, dacă ne uităm la anii anteriori, simplul fapt că am ajuns acolo contează foarte mult”, a explicat georgianul.

Mesajul care spune tot despre omul Anzor: „Vreau să fiu sufletul echipei!“

Dincolo de evoluțiile solide și de rolul tot mai important din echipă, Anzor Mekvabishvili și-a conturat deja și o legătură specială cu suporterii din Bănie. Mijlocașul recunoaște că sprijinul fanilor îl motivează zilnic și spune că își dorește să rămână în memoria acestora prin muncă și devotament total.

„Dragostea care vine de la ei, de la fani, simt că este prea multă. Așa că în fiecare zi când intru pe teren să joc pentru ei, încerc să fiu cea mai bună versiune a mea de fiecare dată, așa că vreau ca ei să mă țină minte ca un muncitor, ca sufletul echipei, ca… aș spune mecanismul mașinii, așa că încerc, încerc, încerc de fiecare dată să-i fac fericiți și să atingem obiectivul pe care toată lumea îl are”, a spus din suflet jucătorul Craiovei.

Dincolo de prestațiile constante, Mekvabishvili se remarcă printr-o mentalitate matură și o disciplină rară pentru vârsta sa. Acesta evită să se laude, dar subliniază importanța progresului zilnic.

„Nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine. Dar întotdeauna mă împing și știu că pot face mai mult, pentru club, pentru mine. Încerc să fiu mereu inteligent și să intru în detalii, pentru că pentru mine detaliile sunt foarte importante. Sunt tipul care muncește mult, care vrea mereu să câștige și am această dorință să câștig fiecare meci”, a spus mijlocașul Craiovei.

Anzor Mekvabishvili, coleg și prieten cu starul lui PSG

Unul dintre cele mai interesante detalii din parcursul său este relația apropiată cu Khvicha Kvaratskhelia, . Cei doi au crescut împreună și au rămas extrem de apropiați, inclusiv la echipa națională.

„Nu este doar prietenul meu, pentru că suntem foarte apropiați, ca familii, pentru că am început academia împreună și am trecut prin aceste etape împreună. Suntem și colegi de cameră la echipa națională. El a ajuns sus și vezi cum este ca star afară, dar, în interior, este aceeași persoană care era.

Așa că, atunci când ne întâlnim, nu simt nicio diferență, pentru că este același tip. Este același tip care iubește fotbalul și care face totul pentru a vedea toată lumea fericită în jurul său”, a povestit Mekvabishvili.

Anzor Mekvabishvili, parte din generația care a scris istorie în tricoul național al Georgiei

Evoluțiile sale constante l-au transformat într-un om de bază și la echipa națională a Georgiei, alături de care a trăit unul dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului din această țară: calificarea la UEFA Euro 2024.

„Când am câștigat la penalty-uri cu Grecia, reacția oamenilor a fost incredibilă. Toată lumea era pe teren, erau zeci de mii de oameni. A fost ceva diferit.

După aceea, am mers să sărbătorim cu toată lumea și să cântăm imnul naționalei. A fost un moment care m-a făcut să am lacrimi. Fotbalul nu este doar sport, este ceva care poate face pe toată lumea fericită”, a rememorat Mekvabishvili.