Anzor Mekvabișvili, transfer la Chicago Fire. Suma exactă pe care o ia Universitatea Craiova!

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Universitatea Craiova a bătut palma cu Chicago Fire pe 2 milioane de euro pentru transferul lui Anzor Mekvabișvili (25 ani). Numai că, un procent de 15%, respectiv 300.000 de euro, s-a dus către Dinamo Tbilisi, fostul club al jucătorului.

Universitatea Craiova s-a ales cu 1,7 milioane de euro după transferul lui Anzor

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, . Curtat intens de Chicago Fire, club din MLS, georgianul a acceptat propunerea de a începe o nouă provocare, după două sezoane și jumătate petrecute în Oltenia.

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După negocieri dure, Universitatea Craiova a acceptat să-și vândă unul dintre cei mai importanți jucător în schimbul a 2 milioane de euro. Numai că, suma nu va reveni integral în conturile echipei finanțate de Mihai Rotaru (54 ani), pentru că un procent de 15%, respectiv 300.000 de euro, trebuie să se ducă la Dinamo Tbilisi, club de la care a fost cumpărat în schimbul a 750.000 de euro.

„Până la urmă s-a închis așa cu Anzor. Americanii voiau să ofere dolari, dar Rotaru le-a explicat că noi suntem cu euro (n.r. râde). După negocieri dure, Craiova rămâne în buzunar cu 1,7 milioane de euro pentru Anzor. Transferul s-a făcut pe 2 milioane de euro, dar 15% este procentul pe care Craiova trebuie să îl achite la fostul club al lui Anzor, Dinamo Tbilisi”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Sorin Cârțu a anunțat cine îl va înlocui pe Anzor Mekvabișvili la Universitatea Craiova

este regretată și de Sorin Cârțu (70 ani). Președintele Universității Craiova a precizat că în ultimul sezon, în care oltenii au câștigat trei trofee: campionat, Cupa României și Supercupa, a fost unul dintre cei mai importanți jucători din sistemul lui Filipe Coelho (45 ani).

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Cu toate acestea, actualii campioni ai României și-au făcut deja planul pentru a-l înlocui pe mijlocașul defensiv chiar cu un jucător din propria curte. Tudor Băluță (27 ani) este alesul pentru a-l face uitat pe Anzor. Sorin Cârțu a mărturisit că are mare încredere că fotbalistul format de Gică Hagi (61 ani) se va ridica la un nivel bun în rolul de închizător.

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„Da, la ce a jucat, e pierdere mare. Mi s-a părut unui dintre cei mai buni din România. A ieșit în evidență. Anzor a fost un jucător foarte important. Dar se poate acoperi postul cu Tudor Băluță, este jucător de calitate. Cred că va ieși în evidență, să-l facă uitat pe Anzor cu prestațiile sale.

Mai ales că Băluță este și în mirajul echipei naționale, mai mult ca sigur este în gândirea lui Hagi. Având și standardul acesta, trebuie să-l vedem cu niște prestații bune”, a afirmat Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.