Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”

Situație disperată pentru locuitorii din cartierul Tineretului (sectorul 4 al Capitalei): de jumătate de an, apa caldă vine cu porția, iar perspectivele despre când se va rezolva eterna problemă bucureșteană lipsesc cu desăvârșire. FANATIK prezintă mărturiile unor localnice care nu mai ai nici nervi, și nici răbdare, cerând autorităților să rezolve problema o dată pentru totdeauna!

Apa caldă, pe cale de dispariție în cartierul Tineretului

În Bucureștiul european sunt, în anul 2026, secolul al XXI-lea, cartiere unde realitatea pare desprinsă din vremurile în care nu s-a inventat nici măcar electricitatea și, atenție, nu vorbim despre zone aflate la periferie, ci despre unele aproape centrale, locuri în care prețurile apartamentelor cresc constant, însă ce primesc oamenii din partea orașului lasă de dorit.

Bulevardul Tineretului din sectorul 4 a ajuns, pentru mulți bucureșteni, ca un loc blestemat din cauza frecvenței cu care curge apa caldă, adică tot mai rar. Situația nu doar că persistă, dar pare să se agraveze transformând traiul de zi cu zi într-un coșmar. Rutina nu mai include pentru mulți locuitori din sector banalul duș după o zi de muncă, localnicii fiind nevoiți să trăiască după un program imprevizibil al apei calde.

Termoenergetica se joacă cu nervii oamenilor

„Apa caldă vine cu țârâita”, ne-au spus mai mulți localnici, iar unii dintre ei, cum este cazul Alinei P. fac haz de necaz, dovedind că până și în cele mai murdare situații (de data asta la propriu) umorul e o formă de apărare când ești în pragul disperării. Cum a arătat programul furnizării de apă caldă din ianuarie, când FANATIK a , până astăzi?

Dacă ne raportăm la cea mai importantă sărbătoare din an, locuitorii din sectorul 4 au avut apă caldă doar de Joia Mare, fiind lăsați fără acest mare ”lux” din Vinerea Mare până inclusiv în Duminica Învierii. Marea minune a revenit pe țevi pe 25 și 26 aprilie, însă, din 27 aprilie și până pe 11 mai un nou anunț neplăcut i-a întâmpinat la intrările în blocuri din partea

Alina, una din bucureștencele din sectorul 4 afectate de interminabilele avarii: „Am ajuns să ne punem câte o dorință de fiecare dată când curge apă caldă la robinet”

Dacă pentru unii astfel de întreruperi ar putea fi considerate excepții, pentru locuitorii de pe Bulevardul Tineretului ele au devenit regulă. Mai mult, mulți vorbesc deja despre un adevărat „blestem al apei calde”. Alina P., una din locatarele afectate, descrie situația din cartierul în care stă cu revoltă și ironie.

„M-am născut în București, dar părinții mei nu m-au învățat nici să mă spăl la lighean, nici la „duș de ploaie”. În 2026, în capitala unei țări europene, ajungem să trăim ca în alte vremuri. Cine nu este în stare să gestioneze situația poate ar fi mai bine să plece acasă. Locuim într-o zonă centrală, însă condițiile sunt mai degrabă de bordei. Apa a ajuns mai valoroasă decât petrolul în contextul actual. Avem „luxul” de a ne spăla cu apă caldă de două ori pe lună, iar aceasta se întâmplă doar dacă suntem acasă la momentul potrivit, nu la serviciu.

Am prins apă caldă pe 25 și 26 aprilie, două zile istorice, aproape sărbătoare națională pentru noi. Din 27 aprilie, robinetul a revenit la o funcție decorativă pentru noi. Am fost anunțat că iar e o pauză tehnică, de încă 15 zile, până pe 11 mai la ora 23:00. Am ajuns să ne punem câte o dorință de fiecare dată când curge apă caldă la robinet, vă dați seama!”, ni s-a plâns Alina, care stă pe Bulevardul Tineretului.

Pentru o altă doamnă, în vârstă de 65 de ani, o soluție ar fi revenirea la băile comunale

Aceeași situație e prezentată de o altă femeie care locuiește în cartierul problematic, o doamnă în vârstă de 65 de ani. Aceasta îi dă și o idee primarului general al Capitalei, căruia îi spune, mai în glumă, mai în serios, că dacă Termoenergetica nu face nimic, ar fi bine să se revină la băile comunale din alte timpuri.

„Sunt enervată la maxim. Toată energia Temoenergetica a funcționat la o capacitate de 75%, însă caloriferele erau dezghețate, amorțite; au venit niște sume enorme la întreținere. Sunt mai multe sectoare care suferă, știu că și în sectorul 3 se plâng unii oameni. Spunem că suntem o capitală europeană: să nu ai apă caldă, nu se poate!

E o situație disperată, nu poți să te duci să miroși urât la serviciu. E foarte urât din partea celor care trebuie să se ocupe. Am tot suna la ei să aflăm dacă revine apa caldă mai repede de 11 mai, dar nu ne răspunde nimeni, numai roboți care ne spun ”apasă tasta 1, apasă tasta 2”, apăsăm toate tastele de ne-au amorțit degetele. O să ajungem să îl rugăm pe domnul primar general să refacă băile comunale de pe vremuri, că altă soluție nu mai știu care ar putea fi”, ne-a spus doamna Emilia.

FANATIK a contactat compania Termoenergetica pentru a explica pentru ce perioadă mai durează chinul celor din Tineretului, însă până la ora redactării materialului de față nu a venit niciun răspuns, fiind greu de găsit cineva care să comunice cu presa.