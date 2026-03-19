Apă contaminată cu plumb în școli și instituții publice din România. Medic: ”E greu să-ți dai seama de când a fost infectată”

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a publicat un raport cu privire la calitatea apei potabile în județ. Astfel, s-au descoperit o serie de nereguli în mai multe localități. În mai multe școli și clădiri publice s-a găsit apă contaminată cu plumb, iar în rețea au fost găsite până și bacterii E.coli și enterococi. Ce spun medicii despre riscurile la care au fost supuși oamenii, în special elevii.

Apă contaminată în mai multe localități din Alba

Un raport publicat joi, 19 martie, de DSP Alba arată că în anul 2025 au fost găsite mai multe probleme privind apa potabilă. Astfel, s-a descoperit faptul că în Alba Iulia, Săsciori și Albac a fost identificat plumb în instalațiile interioare vechi din școli și alte instituții publice, iar aceasta „a fost interzisă în acele clădiri până la remediere”.

De asemenea, în Lunca Mureșului s-a descoperit depășiri la nitrați, iar autoritățile au menționat că s-a interzis consumul pe perioada remedierilor. S-au depistat bacterii E.coli și enterococi în apa din Poșaga, Valea Lupșii și Albac, situația fiind rezolvată prin dezinfectarea rețelei și informarea populației să fiarbă apa, a mai transmis DSP Alba.

În același timp, în Ocna Mureș s-au depășit valorile de fier din cauza conductelor vechi, fiind afectată doar aspectul apei, nu și sănătatea. Instituția a mai precizat aici că s-au făcut spălări repetate ale rețelei. Au existat și erori temporare de clorinare, în Aiud, Zlatna și Abrud, acolo unde au fost „corectate în maximum 5 zile”. DSP Alba a mai informat faptul că au monitorizat 160 de surse publice, iar 30 de fântâni și 36 de izvoare sunt interzise de la consum.

Lista izvoarelor și fântânilor potabile și nepotabile, încă în lucru

Un reprezentant al biroului de relații cu publicul din cadrul DSP Alba a declarat pentru FANATIK faptul că în fiecare an, în primăvară, se publică raportul pentru anul precedent cu privire la date despre izvoarele și fântânile aflate pe domeniul public și despre calitatea apei.

În același timp, acesta a comunicat faptul că lista cu sursele de apă potabile și nepotabile este încă în lucru și urmează să se actualizeze. De asemenea, reprezentantul a menționat că cetățenii din localitățile afectate au fost informați de probleme prin primării și compania de apă. FANATIK a trimis instituției mai multe întrebări, iar până la momentul redactării materialului nu s-a primit un răspuns.

La ce riscuri au fost expuși elevii

FANATIK a luat legătura și cu dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist, care ne-a explicat ce riscuri și simptome există în cazul în care se consumă apă contaminată cu plumb, având în vedere că din școli și din alte instituții publice dar nu se știe clar cât de veche era problema și nici dacă apa a fost consumată sau în ce cantitate. Medicul a precizat a precizat că starea de sănătate poate fi pusă în pericol dacă se depășește o anumită cantitate.

„Dacă există plumb într-o cantitate importantă, atunci, administrarea sa, în mod cronic, poate determina modificări. Modificările vizează sistemul nervos central, deci modificări de origine nervoasă. De asemenea, modificări cu fenomene de funcție deteriorată la nivelul rinichiului și, bineînțeles, modificări la globulele sângelui”, a declarat medicul Carmen Dorobăț.

Cât despre simptomele provocate de apa contaminată cu plumb, aceasta a precizat că apare senzația de astenie, oboseală, dar și dureri de cap, tulburări de vedere și modificări la nivelul digestiv. Când vorbim de copii, medicul infecționist a menționat că pot apărea tulburări de atenție, tulburări în ceea ce privește procesul de învățare, chiar tulburări de comportament.

„Este foarte greu să-ți dai seama de când a fost infectată apa respectivă și atunci pot apărea tulburări de atenție, tulburări în ceea ce privește procesul de învățare, chiar tulburări de comportament la copii. Deci dacă ar fi să ne gândim la o astfel de locație școlară, medicul care răspunde de școala respectivă, în general cadrele medicale, ar trebui să fie atente în special la aceste simptome”, a mai menționat medicul infecționist.

Ce se întâmplă în cazul consumului de apă cu nitrați

Dr. Carmen Dorobăț a mai menționat pentru FANATIK faptul că, în cazul consumului de apă cu nitrați peste limita admisă apar modificări în sânge, însoțită de alte simptome care ar trebui să ne ducă direct la medic. În acest caz, ea a subliniat că există tratament, iar pacientul trebuie să primească și oxigen.

„Prin apă necontrolată, și administrarea pe termen lung și acumularea sa în organism, determină, în special, modificări în ceea ce privește metabolismul hemoglobinei și, ca urmare, va apărea anemie, senzație de oboseală, senzație de amețeală și, în cazuri mai grave, senzație de confuzie. Nu te mai înțelegi, practic, cu persoana respectivă. Există și aici antidot în ceea ce privește tratamentul și, bineînțeles, imediat, dacă se pune diagnosticul, trebuie administrat oxigen”, ne-a mai explicat medicul infecționist Carmen Dorobăț.

În cazul apei cu bacterii, E.coli și enterococi, medicul susține că aici apar dar și febră. „Atunci când este vorba de bacterii, de acum vorbim de implicarea factorului infecțios, prezența factorului infecțios predispune întotdeauna la modificări de patologie în economia normală a organismului și vor debuta cu sau fără febră, dar întotdeauna cu fenomene digestive. Și, sigur, identificarea unui agent infecțios se face prin examen bacteriologic care se realizează din materiile fecale sau, în general, prin analize care conturează economia generală a organismului și se iau, sigur, măsurile de tratament corespunzătoare”, a mai punctat dr. Carmen Dorobăț.