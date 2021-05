Apă cu porţia pentru locuitorii unui oraş din România. Cum s-a ajuns în această situaţie

Locuitorii din Bacău vor primi apă cu porția timp de 35 de zile. Oamenii vor avea acces la apă doar trei sau cinci ore pe zi, în anumite intervale orare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De ce s-a ajuns ca oamenii să primească apă cu porția în Bacău

Locuitorii din Bacău vor avea accesul restricționat la apă timp de 35 de zile din cauza lucrărilor la rezervoarele de la Baraţi. Ei vor avea anumite intervale de timp în care vor putea să folosească apa, programul fiind deja transmis.

Începând cu ziua de luni,10 mai și până pe nouă iunie, apa potabilă va fi disponibilă cinci ore dimineața, între orele 5 și 10 și cinci ore după-amiaza în intervalul orar 16-21.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Conform unui anunț al primăriei, afectate vor fi și gospodăriile din:

1. Pod Mărgineni – Gării – Aleea Parcului – Oituz – Energiei – Mioriței, etj. II-IV;

ADVERTISEMENT

2. Gării – Bradului – Mioriței – Ion Luca – George Bacovia – Energiei, etj. II-IV;

3. Narciselor – Calea Republicii – Condorilor – Henri Coandă, etj. II-IV;

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

4. Calea Mărășești – Garofitei – Letea, etj. II-IV;

5. Calea Republicii – Metro– Str. 2 Stejari (com. Sărată), etj. II-IV;

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

6. Zona centrală a mun. Bacău: 9 Mai – Bd. Unirii – Calea Mărășești – Războieni, etj. II-IV;

7. Cartier Gherăiești;

ADVERTISEMENT

8. Cartier CFR – Str.Constanței.

În ce intervale orare vor primi oamenii apă

După aceea, în perioada 10.06-11.06, alimentarea cu apă va fi oprită pentru 12 ore, fiind afectate mai multe conducte.

ADVERTISEMENT

Afectate sunt zonele Calea Moinești – SALBAC – Calea Moinești nr. 34; Fosta fabrică Diana Forest, actualmente Barlinek Bacău; Arcadie Septilici; Prelungirea Arcadie Septilici (com. Mărgineni) și str. Între Vii (com. Măgura); satul Barati (com. Mărgineni); Comuna Mărgineni, satele: Valea Budului – Trebes – Pădureni – Luncani – Podiș, transmite bacau.net.

Apoi, timp de patru zile între 11 iunie și 15 iunie apa potabilă va fi disponibilă numai trei ore dimineață în intervalul orar 6-9 și trei ore după-amiază, în intervalul orar 17-20.

În această etapă, oamenii care locuiesc în Gherăiești și Mărgineni nu vor fi afectați de lucrări și vor avea acces la apă timp de 24 de ori pe zi, fără a avea vreo restricție.

Este vorba despre gospodăriile din Calea Moinești, între Conagra și fosta fabrică CPL; Stradă Arcadie Septilici; Cartier Șerbănești; Cartier Izvoare; Zona Milcov – Stadionului – Alecu Russo; Zona Ștefan cel Mare, blocurile cu numere cu soț, inclusiv străzile Valea Roșie, Turbinei, Vântului și Vadu Bistriței; ANL Gherăiești.

Tot lucrările de reabilitare sunt cele care i-au lăsat pe oameni și în trecut fără apă caldă sau căldură, chiar în această iarnă fiind mai multe episoade de acest fel.