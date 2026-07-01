„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul

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În doar câteva zeci de minute, marţi noapte, Bucureştiul a devenit o imensă piscină. Străzile s-au umplut de ape, zeci de locuinţe au fost inundate, iar în pasajul Poligrafiei pompierii au fost chiar nevoiţi să înoate pentru a ajunge la maşinile blocate din cauza precipitaţiilor. Problemele persistă în Capitală şi la aproape 24 de ore de la furtună, iar critica oamenilor se îndreaptă spre Apa Nova, compania responsabilă cu evacuarea apelor.

În timp ce oamenii inundaţi în case cereau ajutor, la Apa Nova nu răspundea nimeni la telefon

Experienţa ploilor torenţiale din anii trecuţi ne confirmă că autorităţile sunt total depăşite de situaţie, iar furtuna din noaptea de marţi spre miercuri nu a făcut nici ea excepţie. În zadar au încercat multe familii afectate să ceară ajutor la Apa Nova, pentru că nimeni nu le-a răspuns telefoane. Apa a rămas să băltească multe ore în casele şi curţile multor bucureşteni, dar şi .

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Dezastrul din Bucureşti este completat de infiltraţiile de la staţia Piaţa Victoriei 2, care a fost închisă, fapt fără precedent în istoria metroului bucureştean. Mai grav este însă că apa nu a ajuns doar într-o zonă de acces sau pe scări, ci a acoperit inclusiv calea de rulare, . Apa Nova, care are contract pe 25 de ani cu Primăria Capitalei pentru serviciile de apă-canal, are între responsabilităţi şi prevenţia ca apa de ploaie să nu se infiltreze în galeriile de metrou sau subsolurile oamenilor. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, dar reprezentanţii companiei nici nu au fost disponibili la solicitările celor afectaţi.

„De la orele 00h sun la 112, la Apa Nova, pentru ca am inundație în casă, iar apa este până la glezne şi ei nu răspund la telefon. Nimeni nu ne ajută!”, spune Luca Callimachi, un locuitor al Sectorului 1, din zona Pieţei Dorobanţi. „Am dat apa până la 6 dimineața singuri, nici Pompierii, nici Apa Nova nu au venit. 112 a răspuns la 2h30 spunându-mi ca o să trimită pe cineva să ne ajute să scoatem apa din casă dar nu au venit”, a adăugat el.

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Plângerilor bucureştenilor Apa Nova le-a răspuns cu un comunicat în care susţine că a acţionat „preventiv şi pe durata evenimentului pluvial”. Reprezentanţii companiei franceze au transmis că s-au efectuat intervenții pentru degajarea apei acumulate în zonele afectate, operațiuni de verificare a stațiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere, verificări specifice ale sistemului de canalizare pe bulevardele principale și în zonele cu potențial risc de acumulare a apei. Din păcate realitatea din teren contrazice eficienţa acestor acţiuni, după cum rezultă din imaginile cu Bucureştiul la ore bune după încetarea ploii.

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Ministrul Radu Miruţă cere explicaţii din partea Apa Nova

Lipsa de eficienţă a companiei Apa Nova a intrat şi în atenţia ministrului apărării, Radu Miruţă, care a fost miercuri după-amiază la staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, pentru a vedea modul în care se efectuază evacuarea apei de pe şine. El a dat asigurări că în câteva ore întreaga cantitate de apă va fi evacuată, dar a dat de înţeles că aşteaptă explicaţii din partea Apa Nova, despre cum s-a ajuns în această situaţie. „ISU și Apa Nova vor clarifica de ce rețeaua de canalizare pluvială de la suprafață nu a preluat cum ar fi trebuit precipitațiile intense de azi-noapte. E limpede că este o problemă în zonă, cât timp doar la stația de metrou de la Victoriei a fost o asemenea inundație”, a afirmat Radu Miruţă.

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De altfel, modul în care Apa Nova a gestionat această situaţie este criticat şi de Acţiunea Comunitară Tineretului, care reproşează tocmai întârzierea cu care intervine compania franceză. „Pentru a evita inundațiile cauzate de ploile torențiale, consider și mai propun o dată, așa cum am mai făcut-o de câteva ori, ca mașinile de la Apa Nova să intervină imediat ce începe ploaia, nu după ce o parte din bulevard se inundă, afectează grădinile, trotuarele și traficul, apoi trebuie să suporte toată lumea mirosul de nămol, cei de la stradal să vină cu furtunul și cu măturile să curețe și cum o fac de regulă noaptea, să mai deranjeze și locatarii din zonă care dorm la orele alea”, se arată într-un comunicat.

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Apa Nova, luată pe nepregătite şi de ploile din 2024 şi 2021

în a face faţă unor situaţii extreme este însă foarte lung. Nu mai departe de iunie 2024 a fost afectată o bună parte din Parcul Carol şi Bulevardul Tineretului, circulaţia tramvaielor a fost blocată, iar apa a refulat din gurile de canalizare şi a inundat subsolurile a zeci de blocuri.

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De asemenea, în august 2021, în urma unei ploi torenţiale, Pasajul Băneasa și zona Pipera au fost complet inundate, transformând străzile secundare în râuri.

Ploi mai abundente, bani mai mulţi în conturile Apa Nova, indiferent de calitatea serviciilor

„Au fost suficiente câteva ore de ploaie pentru ca Bucureștiul să se blocheze din nou. De 35 de ani aud aceleași povești cu străzi inundate, trafic paralizat și patru alerte RO-Alert într-o singură noapte. După 35 de ani, aceeași poveste e pe toate stirile, după fiecare ploaie mai serioasă. Nu e cam mult, #APANOVA? Apa Nova, operatorul de apă și canalizare zice că a investit sute de milioane de euro în infrastructură și anunță noi programe de investiții. Dar nu cumva asta era obligația din contract și asta era si condiția ca reteau sa nu se degradeze si sa va creasca costurile? Și totuși, întrebarea pe care o pun eu este simplă: dacă după fiecare ploaie serioasă orașul ajunge sub ape, unde se vede rezultatul acestor investiții?! Iar dacă este adevărat că bucureștenii plătesc unele dintre cele mai ridicate tarife la apă și canalizare raportate la veniturile lor, atunci exigența pentru performanță trebuie să fie pe măsură. Vă anunț că tarifele tocmai au fost din nou majorate de la 1 iulie 2026! Frumos, nu?”, este concluzia pe care o trage fostul deputat Radu Popa.

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Ironia sorţii este că această cantitate mai mare de apă acumulată în urma precipitaţiilor şi care le-a pricinuit atâtea necazuri bucureştenilor, se decontează tot din bucunarul acestora, iar beneficiarul este nimeni altul decât Apa Nova. Asta deoarece se plăteşte nu numai tariful de apă curentă, ci și tariful de apă de ploaie și taxa municipală pe ape uzate. Astfel, cu cât plouă mai mult în București, cu atât se achită un tarif și o taxă mai mari, indiferent de calitatea serviciilor Apa Nova.

Apa Nova Bucureşti a fost în centrul unui imens scandal de corupţie

Apa Nova București este dețintă de grupul francez Veolia şi are contract pe 25 de ani cu Primăria Capitalei pentru concesiunea serviciului public de apă-canal. Contractul încheiat în martie 2000, pe vremea primarului Viorel Lis avea o durată de 25 de ani. Totuși, în vara anului 2020, Consiliul General al Municipiului București a aprobat Actul Adițional nr. 11, prin care contractul a fost prelungit cu 12 ani, devenind valabil până în 2037.

Compania a fost în centrul mai multor controverse de-a lungul vremii, cel mai răsunător fiind dosarul de corupţie instrumentat de DNA în 2015. Procurorii susțineau la vremea respectivă că managerii francezi ai Apa Nova au plătit milioane de euro sub formă de mită și contracte fictive de consultanță către personaje influente din Primăria Capitalei, cu scopul ca aceștia să intervină pe lângă consilierii locali pentru a aproba majorări substanțiale ale tarifului la apă plătit de bucureșteni.