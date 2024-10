Apa plată a ajuns mai scumpă decât berea. Cât va costa un litru în 2025, după scumpirile inevitabile de după alegeri

Desigur, trebuie menționat că la fel ca și orice alt produs, apa plată sau minerală vine în sortimentele pentru ”săraci”, dar și cele de lux, care pot să coste exagerat de mult. Astfel, așa cum arată Observatornews.ro, prețul apei îmbuteliate s-a dublat. Producătorii spun că au costuri tot mai mari, astfel că din 2025 un litru de apă se va scumpi cu 10%.

Cât va costa un litru de apă în 2025, după scumpirile inevitabile de după alegeri

În Capitală, o sticlă de 0,75 ml de apă plată costă 16,5 lei, însă vorbim despre o firmă ”de fițe” cum ar fi Voss sau Evian. În schimb, apa plată de top pentru clasa de mijloc, de tip Borsec, Dorna sau Aqua Carpatica vine la 4-5 lei litrul, căruia i se adaugă cei 50 de bani pentru garanția ambalajului.

Există și apă plată la 1,99 lei litrul, însă vorbim despre un sortiment care nu e tocmai recomandat oricui. “Din ce în ce mai scumpă apa. Presupun că logistica, transportul… cred că asta a influenţat preţul apei. Şi recipientele în care sunt ambalate”, se plânge un client al acestui magazin.

costa între 2 și 2,8 lei. Acum, pentru același litru de apă vom scoate din buzunare între 3,4 și 4,8 lei, la care adăugăm garanția de 50 de bani. Așadar, putem spune că prețul apei s-a dublat în doar trei ani, la fel cum s-a întâmplat cu multe produse de pe rafturi.

“Preţul ridicat al apei este cauzat de costurile operaționale tot mai mari. Taxele au crescut de la 1 ianuarie, energia electrică, transportul, costurile salariale au înregistrat cea mai ridicată rată de creştere din Europa, la noi în ţară, iar asta se vede în preţ“, explică analistul economic Adi Negrescu.

Apa din România este mai scumpă ca în multe țări din Uniunea Europeană

Radu Lăzăroiu, președintele APEMIN, scoate în evidență faptul că în urmă cu mai mulți ani și salariile erau mai mici și implicit puterea de cumpărare. “În 2019, salariul minim era 2.080, astăzi e 3.700, iar de la 1 ianuarie va fi 4.100. Energia, dacă ne uităm 2019, preţul la kW era în jur la 60 de bani, acum preţul e 1,3 lei, deci o dublare a preţului la energie. Pe de altă parte, preţul la materii prime a crescut la nivel mondial”, a explicat Lăzăroiu.

Apa îmbuteliată din România poate fi considerată printre cele mai scumpe din Europa, însă depinde foarte mult și de brand. Desigur, cei defel pretențioși pot să cumpere o sticlă de apă la 0,5 L dintr-un magazin spaniol la 0,40 euro, sau în Grecia la 0,80 euro, însă trebuie ținut cont și de calitate.

..cred că Consiliul Concurenţei ar trebui să facă o investigaţie. Am fost în Spania, este mai ieftină în Spania. Am fost în Grecia, este mult mai ieftină în Grecia”, se plânge un client. “Am fost în vacanţă în Turcia. Şi, în benzinării, o apă plată la 0,5, orice apă plată este 1 leu 40, ceva de genul. Sau 1 leu jumate. La noi în benzinărie o apă la jumate e în jur de 10 lei”, adaugă altul.

Românii nu își mai permit să cumpere apă plată și se întorc la apa de la robinet

Din nou, trebuie studiat atent și ce calitate are apa de pe rafturile turcești sau din Grecia, pentru că cu siguranță nu vorbim despre produse de o calitate premium cum ar fi Aqua Carpatica, Borsec sau Dorna, produse renumite în toată Europa pentru calitatea lor. “Apa minerala a ajuns, din păcate, un adevărat lux, fiind vândută la preţ de băutura răcoritoare.

Cum puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ, mulţi s-au întors la apa de la robinet”, povestește Adi Negrescu, analist economic. Statistic, un român consumă 110 de litri de apă îmbuteliată pe an, iar în România se vând anual 2,4 milioane de litri. Cifra ar putea să scadă dacă românii nu vor mai avea bani și se vor reorienta spre apa de la robinet. O alternativă ar fi instalarea unui filtru pentru apă de robinet.