Sport

Apar detalii noi despre transferul lui Haaland la Real Madrid. „Nu e o întrebare despre dacă, ci când”

Prezent la CM 2026, Alf-Inge Haaland, tatăl lui Erling Haaland a fost întrebat despre transferul atacantului la Real Madrid. Haaland Sr. nu a negat această posibilitate, iar mutarea prinde contur tot mai tare
Cristian Măciucă
07.07.2026 | 07:20
Apar detalii noi despre transferul lui Haaland la Real Madrid Nu e o intrebare despre daca ci cand
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Apar detalii noi despre transferul lui Haaland la Real Madrid.„Nu e o întrebare despre dacă, ci când” FOTO: Fanatik
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Erling Haaland (25 de ani) este una dintre vedetele Cupei Mondiale. Norvegianul marchează automat pentru selecționata care a ajuns în premieră în sferturile unui CM și ar putea fi protagonistul celui mai tare transfer din această vară. Haaland ar putea face cuplu în atac cu Kylian Mbappe la Real Madrid!

Transferul lui Erling Haaland la Real Madrid, doar o formalitate?!

Chiar dacă Mbappe înscrie pe bandă rulantă la Real Madrid, superstarul francez nu este un atacant de careu, așa cum caută Real Madrid după plecarea lui Karim Benzema. La ora actuală, cel mai bun fotbalist din lume pe acel post este Erling Haaland. O dovedește și la CM 2026, acolo unde a marcat 7 goluri și se bate pentru titlul de golgheter cu Mbappe și Messi.

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Ultima lovitură dată de Haaland a fost „dubla” din meciul cu cu Brazilia, care i-a calificat pe norvegieni în sferturile CM 2026. Alf-Inge Haaland a fost întrebat de un posibil transfer al fiului său la Real Madrid și a lăsat de înțeles că Erling ar fi interesat să joace în capitala Spaniei.

Haaland mai are contract cu Manchester City până în 2034

Acum, Haaland și naționala norvegiei se pregătesc pentru duelul cu Anglia din sferturile CM 2026, programat duminică, 12 iulie, de la ora 00:00, iar un reputat jurnalist britanic a scris despre plecarea „Tunetului Nordului” la gruparea de pe Santiago Bernabeu. Erling Haaland mai are contract cu Manchester City până în 2034, dar viitorul său pe Etihad ar putea fi incert odată cu plecarea lui Pep Guardiola și venirea lui Enzo Maresca.

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„Nu ştiu ce relaţie o să aibă cu Maresca. El a semnat cu Manchester City care era antrenată de Pep Guardiola. În opinia îl văd în viitor la Real Madrid. Acesta e traseul tuturor jucătorilor mari. Chiar dacă a semnat acel contract pe termen lung, eu nu cred că o să conteze. Poate să ceară să fie lăsat să plece. Ce poate să facă Manchester City atunci? Sigur, au puterea să-l lase să joace la echipa de rezerve. Dar în cele din urmă tot o să plece. Eu cred că dacă merge la şefi şi are un mesaj clar, atunci nu o să fie blocat. Nu e o întrebare despre dacă, ci când o să ajungă la Real Madrid. Există anumite cluburi uriaşe care au o istorie bogată, iar pentru cariera unui fotbalist contează asta”, a spus Simon Jordan pentru Talksport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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