Apar noi informații tulburătoare despre moartea lui Gabi Mureșan. Apropiații sunt în stare de șoc: „Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic. Deac plânge întruna”

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Fotbalul românesc este în doliu după moartea lui Gabi Mureșan. Fostul fotbalist român s-a stins la 44 de ani, lăsând în urma sa multe persoane îndurerate. Noi detalii au ieșit la iveală după dispariția sa subită.

Detalii cutremurătoare despre moartea lui Gabi Mureșan

Ziua de joi, 9 iulie, a venit cu o veste cumplită: . Fostul fotbalist român, care era primar în comuna Apold, se relaxa pe malul unui lac din localitatea Șaeș, în seara zilei de miercuri. După o sesiune de saună, . Ștefan Gadola, fost acționar la CFR Cluj în perioada în care Mureșan a jucat la clubul din Gruia, a oferit detalii tulburătoare despre sfârșitul fostului său colaborator.

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„Am aflat vestea… Am fost foarte apropiat de el. Inclusiv anul ăsta a fost la mine, am mai lucrat împreună și după ce a plecat la primărie. Făcuse un parc fotovoltaic. A fost un om deosebit. Chiar anul acesta venise în lojă, cu Cadu, cu toată lumea. Este un caz șocant, nu pot să cred.

Familia l-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat pe camere și au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună și probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un șoc termic, nu știu încă mai multe amănunte. Atâta știu. Familia a alertat SMURD-ul și l-au găsit… Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață!”, a declarat Ștefan Gadola, pentru

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Cum era Gabi Mureșan înainte să moară

Fostul acționar al ardelenilor a vorbit cu multă tristețe în suflet despre omul Gabi Mureșan, al cărui fizic era impunător și nu dăduse niciodată semne că are bateriile epuizate. El a mai spus că foștii săi colegi de echipă, printre care și , suferă enorm după ce au primit vestea cumplită.

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„E șocant! Știți cum era Gabi? Când te loveai de el, parcă te lovea trenul. Atât era de puternic și de solid, avea o constituție fantastică. Mi-au spus colegii… Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge. E șocat și el, au fost colegi mult timp, așa cum sunt toți”, a mai spus Gadola, pentru sursa citată.