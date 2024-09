Apar restricții pe Instagram. Ce funcții nu vor mai fi disponibile pentru unii utilizatori

Apar restricții pe Instagram pentru anumiți utilizatori. Se pare că unele funcții nu vor mai fi disponibile pentru ei. Care e motivul și cum s-a ajuns la o astfel de decizie? Unele persoane nu vor fi deloc încântate.

Apar restricții pe Instagram

. Este vorba despre o serie de restricții care vizează funcții de top pe conturile adolescenților. De asemenea, gigantul rețelelor de socializare va fi cu ochii pe toți cei care au mințit cu privire la vârsta lor pentru a evita schimbările.

ADVERTISEMENT

Cine sunt cei vizați, de fapt? Platforma deținută de Mark Zuckerberg îi va plasa pe cei care au sub 16 ani pe noile conturi pentru adolescenți. Iar acestea necesită permisiunea părinților pentru a face orice .

Ca parte a acestei schimbări, conturile utilizatorilor adolescenți vor fi comutate automat la privat, iar restricțiile stricte privind mesageria vor face imposibilă trimiterea de mesaje către o persoană pe care nu o cunosc.

ADVERTISEMENT

În același timp, interacțiunile titularilor de conturi pentru adolescenți vor fi limitate. Astfel, doar persoanele pe care le urmăresc îi vor putea eticheta sau menționa. Totodată, adolescenții primesc și o notificare care le va spune să părăsească aplicația după o oră de utilizare în fiecare zi.

Cum vor fi afectați adolescenții

Conform celor mai recente informații, Modul Sleep va fi de asemenea activat în mod implicit. Practic aceste restricții impuse de Instagram au ca scop protejarea adolescenților, din mai multe puncte de vedere.

ADVERTISEMENT

La rândul său, fostul viceprim-ministru britanic Sir Nick Clegg, care lucrează acum ca președinte al Meta pentru afaceri globale, a confirmat aceste schimbări. El a ținut să sublinieze că aceste restricții de la Instagram își propun practic să schimbe ”balanța în favoarea părinților”. Mai exact, în unele cazuri va fi nevoie de acord parental.

„Această (schimbare) încearcă într-adevăr să schimbe în mod semnificativ balanța în favoarea părinților. Practic le aduce adolescenților cele mai stricte setări implicite cu privire la conținutul pe care îl văd, cu cine pot fi conectați, ce timp pot petrece. Iar cine are sub 16 ani, va trebui să îi întrebe pe părinți dacă pot schimba aceste setări.

ADVERTISEMENT

Și da, din punctul nostru de vedere, ar putea însemna că unii adolescenți ar putea folosi aplicațiile noastre mai puțin. Dar credem că, având în vedere tot ceea ce am învățat și am auzit în ultimii ani cruciali, am simțit că este timpul să schimbăm terenul de joc în favoarea unor controale simple, transparente și ușor de utilizat pentru părinți. Aceasta este motivația din spatele acestui lucru”, , a declarat Sir Nick pentru PA, conform .