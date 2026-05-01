Apără Marian Aioani în Rapid – CFR Cluj? Detalii de ultimă oră din Giulești. Exclusiv

Rapid va juca luni seară un meci extrem de important pe Giulești, în fața celor de la CFR Cluj. Încă nu se știe cine va apăra poarta echipei lui Costel Gâlcă. Marian Aioani a ieșit accidentat în partida cu Dinamo și sunt șanse ca între buturi să își facă din nou loc Briciu.

Cine va apăra poarta Rapidului în meciul cu CFR Cluj. Care este situația lui Marian Aioani

Portarul echipei din Giulești a suferit o accidentare musculară la încălzire și, deși a forțat, nu a putut duce jocul la bun sfârșit. Robert Niță a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit câteva detalii despre starea goalkeeper-ului.

„Mai sunt 3 zile până la meci. Se fac eforturi să fie recuperat. Asta e fotbalul. E o situație de criză. Nu cred că Aioani trebuie blamat pentru că a încercat să joace. O accidentare musculară e greu de controlat. A încercat, a vrut. El a făcut încălzirea. La ultimele centrări a simțit, pe o săritură, o contractură. A făcut niște proceduri până la începutul partidei. Fiind vorba de o accidentare musculară, și-a asumat riscul unei rupturi”, a declarat Robert Niță.

Au fanii dreptate!? Ce spune Robert Niță despre conflictul dintre conducerea Rapidului și suporteri

. Echipa patronată de Dan Șucu oferă unele dintre cele mai mari salarii din Superliga, însă riscă să rateze pentru un nou sezon calificarea în cupele europene. Robert Niță consideră că fanii au toate motivele să fie supărați.

„Nu sunt în niciun caz sumele astea. Nu sunt echipe în România care să își permită să plătească 40 de mii pe lună. De unde știți că astea-s salariile? Ce știm, știm din auzite. Salarii de 20 de mii sunt și la FC Botoșani. Domnul Iftime a spus. La echipele de play-off sunt destui jucători care câștigă 20 de mii de euro pe lună.

Am văzut datele publicate. Conform datelor, Rapid este în primele 3 echipe la salarii, la fel și la valoarea lotului. Rapid suferă, da. Este o criză care vine pe final de campionat, când se numără bobocii. Rapidul a stat mai mereu în primele 3 din campionat. Eu am spus că echipa era clasată mai sus față de jocul pe care îl presta. Mai sunt 4 meciuri. Salarii mari sunt și la celelalte echipe. La Craiova joacă Bancu, Băluță, Cicâldău.

Suporterii au motive să fie supărați. Au dat totul meci de meci. Rezultatele pe Giulești au fost bune cu aportul publicului. Cei de pe stadion au fost mai mult decât al 12-lea jucător. Punctele pe care echipa le-a câștigat obligau la mult mai mult. Lumea se gândea că Rapidul, în sfârșit, va fi pe locurile fruntașe. Acum jocul scârțâie. Pare o falie între echipă și suporteri. Am fost la meciul cu Dinamo. S-a cântat. Din punctul ăsta de vedere, suporterii sunt mai sus decât echipa. Nemulțumirea este justificată. Fără doar și poate că sunt foarte importanți pentru echipă. Sper din toată inima să vină pe Giulești și, după cele 90 de minute, dacă rezultatul nu va fi cel dorit, să facă cum cred ei. E foarte important ca publicul să pună umărul la meciul cu CFR”, a mai spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.