Apărarea lui Cristi Chivu a dormit la golul lui Kairat Almaty! Vedetele lui Inter au greșit fatal

Inter a avut mari bătăi de cap miercuri seara cu Kairat Almaty în UEFA Champions League. Echipa din Kazahstan a chinuit formația de pe San Siro și chiar a marcat în repriza secundă, după o gafă comisă de elevii lui Cristi Chivu.

Gafă uluitoare a jucătorilor lui Chivu în Inter – Kairat Almaty

, după o serie de ocazii ratate, însă au avut parte de un șoc în repriza secundă. Kazahii au beneficiat de o lovitură de la colțul terenului, iar Arad a trimis mingea în poartă după o serie de greșeli comise de jucătorii lui Chivu.

Mingea a fost respinsă defectuos, în sus, iar pe reluare niciun jucător de la Inter nu l-a atacat pe Ofri Arad, care, liber în fața porții, a trimis mingea cu capul în plasă. Fotbaliștii lui Cristi Chivu s-au uitat unul la altul fără a interveni decisiv.

Ofri Arad 55' Champions League | 🇪🇺 Inter 1-1 Kairat — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Cristi Chivu se temea de Kairat. Ce le-a cerut jucătorilor săi

. Antrenorul român le-a cerut jucătorilor săi maximă seriozitate, întrucât un astfel de adversar poate produce surprize și, dacă are oportunitatea de a marca, o va face. Exact acest lucru s-a și întâmplat.

„Kairat a eliminat-o pe Celtic. Noi, ca grup, nu am lipsit niciodată de respect față de vreun adversar. E nevoie de seriozitate maximă și de cea mai bună versiune a noastră. Am un grup de jucători care respectă stema pe care o poartă pe piept și nu se gândesc la numele pe care îl au pe spate. Sunt bărbați adevărați.

Mi-a plăcut reacția echipei post-Napoli. Nu era scontată, am cerut-o și am obținut-o, pentru că au venit două victorii. Acum aștept continuitate. Am de-a face cu băieți buni, maturi, responsabili. Trebuie să stai mereu în picioare când vine furtuna. Prima regulă e să știi să pierzi. Dacă nu știi să pierzi, nu știi să câștigi”, spunea Cristi Chivu la conferința de presă.