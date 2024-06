Apărarea României, surprinsă la golul Slovaciei! Duda a profitat de greșeala „tricolorilor”

În minutul 24, Juraj Kucka, fotbalistul Slovaciei, a centrat în careu, iar mingea a fost reluată în poartă de Ondrej Duda. Totuși, Duda, care nu este un fotbalist înalt, a reluat în poartă dintre trei fundași ai „tricolorilor”, care nu s-au sincronizat bine la acea fază.

Apărarea României, surprinsă la golul Slovaciei

Apărarea României a fost , Ondrej Duda reluând mingea cu capul în poarta lui Florin Niță dintre trei fundași ai „tricolorilor”.

Până în momentul marcării golului, fanii Slovaciei nu s-au auzit deloc pe stadionul de la Frankfurt, însă după reușita lui Duda a fost rândul lor să se facă auziți, în timp ce suporterii români au fost reduși la tăcere pentru câteva momente.

În cele din urmă, „egalitatea” a fost restabilită la nivelul galeriilor, iar fanii României au revenit pe fondul sonor al meciului, sperând ca „tricolorii” să revină și ei în joc.

Mesajul lui Edi Iordănescu înainte de Slovacia – România

un mesaj clar jucătorilor înaintea confruntării decisive cu Slovacia, în care a precizat că își dorește locul unu în grupa E de la EURO 2024: „Suntem în fața unui moment istoric pentru echipa națională, un moment special și cel mai important și frumos moment al carierelor noastre. Vă spun cu sinceritate că suntem gata de meci și avem încredere și entuziasm.

Pentru mine, Slovacia reprezintă una dintre cele mai organizate echipe de la acest turneu și îmi asum ce spun. I-am studiat foarte bine. E o echipă bună, matură, știe ce înseamnă un turneu final. Au și o zi în plus de odihnă, dar mâine nu mai contează asta. Alt scenariu nu vedem, vrem calificarea.

„Se vorbește, noi nu putem controla asta. Suntem echilibrați, jucăm pentru calificarea. Mai mult, da, ne dorim locul unu. Am fost de la început, suntem încă acolo și ne dorim să terminăm pe locul unu. Câștigarea grupei are avantaje. Mă gândesc la zilele în plus de odihnă, dar și la adversari. Ne gândim la primul loc.

Slovacia e o echipă foarte echilibrată, e o forță. E o echipă foarte exactă, cu mecanisme, o echipă angrenată în joc. Leagă foarte bine jocul și sunt 3-4 jucători care e clar că reprezintă piloni. Am văzut date statistice care m-au impresionat, dar nu m-au surprins. Cu siguranță că va fi lupta puterii mentale”, a mai spus Edi Iordănescu.