Aparate PCR blocate la Galați din cauza birocrației! Cum justifică autoritățile situația

Mai multe aparate PCR sunt blocate la Galați din cauza birocrației! Concret, acestea nu pot fi folosite pentru că nu se ştie proprietarul sau nu au kituri de testare şi reactivi.

Concret, în plină epidemie de coronavirus, în spitalele din oraș se fac foarte puţine teste pentru depistarea virusului Sars Cov 2 deşi există patru aparate PCR RT.

De remarcat că la Spitalul Judeţean sunt două aparate care împreună pot ajunge până aproape de 300 de teste pe zi, dar acestea sunt nefolosite.

Birocrația blochează aparatele PCR din Galați

Se întâmplă lucrul acesta pentru că de pe piaţă au dispărut reactivii şi kiturile de testare. Același lucru l-au pățit și specialiştii care utilizează aparatul de la Spitalul de Copii.

Cel de-al patrulea aparat se află la Spitalul de Boli infecţioase, dar acesta nu a putut fi folosit încă de la început pentru că nu are are statutul juridic definit.

Aparatul a ajuns la Galaţi de la Ministerul Sănătăţii, însă ulterior compania Unifarm a solicitat plata pentru echipament.

Culmea, Consiliul Judeţean Galaţi a achiziţionat pentru aparat o linie modernă de testare şi, în plus, s-a oferit să achite suma solicitată de Unifarm. Demersul nu a putut fi dus la bun sfârşit din cauza procedurilor încurcate.

„Ne bucurăm că Ministerul Sănătăţii a dat avizul de funcţionare pentru PCR-ul de la Infecţioase, dar nu a rezolvat până în momentul de faţă forma juridică a acestui aparat. Compania Naţională Unifarm a transmis către Ministerul Sănătăţii adresă prin care solicită contravaloarea sumei din factură, întrucât nu a fost atribuit cu titlu gratuit.

Deci, Unifarmul a trimis din nou către minister să achite aparatul. Spitalul nu are cum să achite acest aparat pentru că nu a făcut solicitare pentru el. Dacă am avea cadrul legal, am aloca bani şi l-am plăti. Noi am alocat bani pentru ca linia de testare să fie completă, dar nu putem achita aparatul”, a explicat preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

