Aparatele INML nu pot detecta toate substanțele de pe piața drogurilor. Medic: ”Aparatura, veche de 17 ani”

Un medic de la INML trage un semnal veritabil de alarmă și spune că aparatele de la institut nu sunt capabile să detecteze toate substanțele de pe piața neagră a drogurilor. El oferă și explicația.

În ultimii ani, problema drogurilor s-a intensificat în țara noastră. Din păcate, au ajuns să consume substanțe interzise cetățeni de toate vârstele și din toate categoriile sociale. Vedem frecvent cum tineri sunt prinși drogați în școli sau la volanul mașinilor sau cum .

În acest context, Institutul Naţional de Medicină Legală anunță că numărul analizelor a crescut de 10 ori în ultimii ani. În toată această perioadă, aparatura de aici nu a fost schimbată.

Gabriel Gorun, medic primar medicină legală la INML ”Mina Minovici” din Capitală, este cel care a dezvăluit, într-un interviu pentru , că aparatura folosită pentru testele de laborator de certitudine în cazul celor prinşi în trafic sub influenţa drogurilor este veche de ”aproape 17 ani”. Tehnica institutului ”este depăşită cam de 10 ori din punct de vedere al numărului de probe cu care este bombardat acest laborator“, adaugă medicul.

”La Bucureşti, în momentul de faţă, jonglăm cu o aparatură veche de 15-17 ani, care este depăşită cam de 10 ori din punct de vedere al numărului de probe cu care este bombardat acest laborator.

Evident că aceste aparate sunt uzate moral, sunt uzate fizic, tot timpul, ele necesită service-uri, piesele sunt tot mai greu de procurat pentru astfel de aparate foarte vechi, sincopele de funcţionare a lor sunt destul de frecvente”, a explicat medicul.

Cel mai grav este faptul că aceste aparate de la ”Mina Minovici” nu pot acoperi întregul spectru de substanţe care circulă acum pe piaţa neagră a drogurilor, mai avertizează medicul.

Avertisment sever: Un colaps în sistemul toxicologic medico-legal este posibil oricând

Dată fiind vechimea aparaturilor de la INML, medicul Gorun Medicul toxicologic medico-legal este posibil oricând. ”În viitor, numărul de probe care vor fi recanalizate către sistemul medico- legal va creşte la fel de mult.

Or, degeaba ne aduci mai multe probe dacă sistemul meu este blocat în această limită, pentru că un aparat ca să facă o analiză are un timp mediu alocat pentru o analiză, nu am cum să-l depăşesc din punct de vedere fizic.

Ca atare, dacă eu în 24 de ore pot prelucra 10-15 probe, nu am cum să depăşesc acel număr, în niciun caz. Aşadar, la un moment dat va apărea colapsul”, mai precizează Gabriel Gorun.