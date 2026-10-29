Apărători cu Iisus și Maica Domnului! Cine e fotbalistul de la Universitatea Craiova care „vorbește mereu” cu Dumnezeu. Foto exclusiv

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Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a vorbit în mai multe rânduri despre credința sa, iar fundașul ucrainean al Universității Craiova demonstrează acest lucru și prin apărătorile pe care le folosește, pe care apar Iisus și Maica Domnului.

Oleksandr Romanchuk, apărători cu Iisus și Maica Domnului

Oleksandr Romanchuk se numără printre cei mai importanți jucători de la Universitatea Craiova, fiind titular aproape meci de meci pentru formația pregătită de Filipe Coelho. Pentru partida de Cupă de la Voluntari, tehnicianul portughez nu a mizat din primul minut pe fotbalistul ucrainean, titulari în defensivă fiind Alexandru Crețu, Baptiste Roux și Nikola Stevanovic.

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Înainte de meci, reporterul FANATIK a surprins apărătorile pe care le folosește Romanchuk, pe care apar Iisus și Maica Domnului. Fotbalistul ucrainean a vorbit de mai multe ori în spațiul public despre credința sa, inclusiv după transferul în România. După golul înscris în partida câștigată de olteni contra lui Rapid Viena în noiembrie 2025, fundașul afirma că „vorbește mereu” cu Dumnezeu, care îi dă „încredere și putere”.

Cel mai probabil, Filipe Coelho ar fi dorit să îl menajeze pe Romanchuk la , însă lusitanul a fost nevoit să îl introducă pe fundaș în minutul 42, în locul lui Baptiste Roux, care suferise o accidentare. Ilfovenii au profitat de faptul că francezul nu se afla pe teren și au reușit să deschidă scorul în superioritate numerică, după autogolul lui Stevanovic. La scurt timp după ce a intrat în teren, Romanchuk a văzut un cartonaș galben pentru un fault.

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Oleksandr Romanchuk, fotbalist esențial pentru Universitatea Craiova

Oleksandr Romanchuk a evoluat în 21 de partide dintre cele 26 disputate de Universitatea Craiova în acest sezon, fiind titular în 16 dintre ele. În clasamentul minutelor jucate, condus de Nicușor Bancu, ucraineanul ocupă poziția a 6-a, cu peste 1.500. Ucraineanul a reușit să și marcheze 3 goluri în actuala stagiune, toate în SuperLiga. în iarnă de la campioana României, aspect dezvăluit în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.