Sport

Apărători cu Iisus și Maica Domnului! Cine e fotbalistul de la Universitatea Craiova care „vorbește mereu” cu Dumnezeu. Foto exclusiv

Bogdan Ciutacu
29.10.2026 | 20:15
Aparatori cu Iisus si Maica Domnului Cine e fotbalistul de la Universitatea Craiova care vorbeste mereu cu Dumnezeu Foto exclusiv
ULTIMA ORĂ
Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a vorbit în mai multe rânduri despre credința sa, iar fundașul evoluează cu apărători pe care apar Iisus și Maica Domnului. FOTO: Sport Pictures / colaj FANATIK
Un fotbalist important de la Universitatea Craiova evoluează cu apărători pe care apar Iisus și Maica Domnului. Acesta a vorbit în repetate rânduri despre credința sa.
ADVERTISEMENT

Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a vorbit în mai multe rânduri despre credința sa, iar fundașul ucrainean al Universității Craiova demonstrează acest lucru și prin apărătorile pe care le folosește, pe care apar Iisus și Maica Domnului.

Oleksandr Romanchuk, apărători cu Iisus și Maica Domnului

Oleksandr Romanchuk se numără printre cei mai importanți jucători de la Universitatea Craiova, fiind titular aproape meci de meci pentru formația pregătită de Filipe Coelho. Pentru partida de Cupă de la Voluntari, tehnicianul portughez nu a mizat din primul minut pe fotbalistul ucrainean, titulari în defensivă fiind Alexandru Crețu, Baptiste Roux și Nikola Stevanovic.

ADVERTISEMENT

Înainte de meci, reporterul FANATIK a surprins apărătorile pe care le folosește Romanchuk, pe care apar Iisus și Maica Domnului. Fotbalistul ucrainean a vorbit de mai multe ori în spațiul public despre credința sa, inclusiv după transferul în România. După golul înscris în partida câștigată de olteni contra lui Rapid Viena în noiembrie 2025, fundașul afirma că „vorbește mereu” cu Dumnezeu, care îi dă „încredere și putere”.

Cel mai probabil, Filipe Coelho ar fi dorit să îl menajeze pe Romanchuk la meciul cu FC Voluntari, însă lusitanul a fost nevoit să îl introducă pe fundaș în minutul 42, în locul lui Baptiste Roux, care suferise o accidentare. Ilfovenii au profitat de faptul că francezul nu se afla pe teren și au reușit să deschidă scorul în superioritate numerică, după autogolul lui Stevanovic. La scurt timp după ce a intrat în teren, Romanchuk a văzut un cartonaș galben pentru un fault.

ADVERTISEMENT
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului...
Digi24.ro
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin

Oleksandr Romanchuk, fotbalist esențial pentru Universitatea Craiova

Oleksandr Romanchuk a evoluat în 21 de partide dintre cele 26 disputate de Universitatea Craiova în acest sezon, fiind titular în 16 dintre ele. În clasamentul minutelor jucate, condus de Nicușor Bancu, ucraineanul ocupă poziția a 6-a, cu peste 1.500. Ucraineanul a reușit să și marcheze 3 goluri în actuala stagiune, toate în SuperLiga. Romanchuk ar putea să plece în iarnă de la campioana României, aspect dezvăluit în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă!...
Digisport.ro
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
apărători Romanchuk
Apărătorile lui Oleksandr Romanchuk. FOTO: FANATIK
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0....
Fanatik
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0. Coelho face două schimbări la pauză!
Surpriză! Ce meci va rula pe ecranul gigant al arenei din Bistrița chiar...
Fanatik
Surpriză! Ce meci va rula pe ecranul gigant al arenei din Bistrița chiar în timpul duelului cu FCSB
Serie A, live, etapa 9. Echipa lui Daniel Bîrligea joacă acum
Fanatik
Serie A, live, etapa 9. Echipa lui Daniel Bîrligea joacă acum
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Uluitor! Radio Erevan. Ce i-a spus, de fapt, Chipciu lui Șumudică atunci când...
iamsport.ro
Uluitor! Radio Erevan. Ce i-a spus, de fapt, Chipciu lui Șumudică atunci când a scos echipa de pe teren: 'De ce n-ai făcut asta în Giulești?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!