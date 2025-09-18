Aparatul de minat Bitcoin de pe eMAG care promite să te îmbogățească: cât de reală este oferta

Pe platforma eMAG a fost listat un aparat de minat Bitcoin, prezentat ca o soluție care pretinde că aduce câștiguri mari din criptomonede. Dar cât de realistă este această promisiune și ce presupune, de fapt, minarea Bitcoin la nivel casnic?

Merită investiția într-un aparat de minat Bitcoin pentru uz casnic?

Pe celebra platformă eMAG a apărut o ofertă neobișnuită pentru un aparat de minat Bitcoin, prezentat ca soluția care te-ar putea „umple de bani” din criptomonede. Dar cât de credibilă este o astfel de promisiune și ce implică, de fapt, minarea Bitcoin la nivel casnic?

Achiziționarea unui astfel de dispozitiv nu înseamnă doar un cost inițial pentru aparat. ”Mineritul” implică și costuri mari cu energia electrică, iar eficiența aparatului este esențială pentru a estima dacă investiția se poate recupera într-un timp rezonabil.

Prețul dispozitivului (peste 3.000 de lei), consumul de curent și rata de producție de Bitcoin determină cât de repede poți obține o monedă digitală. Conform specialiștilor, un aparat de minat performant poate genera mai mult Bitcoin decât un calculator obișnuit, însă consumul de energie poate reduce semnificativ profitul.

Care sunt caracteristicile dispozitivului vândut pe site-ul Emag

Potrivit , aparatul de minat Bitcoin este proiectat pentru a oferi performanță optimă, având un consum de 140W și o rată de hash de 6 Th/s.

Producătorul promite un dispozitiv ușor de instalat și utilizat, fiind potrivit atât pentru cei aflați la început de drum în domeniul minării, cât și pentru utilizatorii cu experiență. Datorită designului compact, poate fi integrat cu ușurință în diferite spații, acasă sau la birou.

Realizat pe baza unei tehnologii fiabile, aparatul asigură, în teorie, o funcționare constantă, oferind stabilitate și siguranță în utilizare. Prin eficiența sa, dispozitivul ar putea contribui la creșterea rentabilității activităților de minat desfășurate la nivel individual.

Cât de avantajoasă este achiziția unei unități de minare raportat la costuri

Pentru a afla dacă merită sau , FANATIK a discutat cu un specialist în domeniu. Inginerul în calculatoare Cezar Zlate a explicat că, deși aceste dispozitive oferă performanțe superioare față de un calculator obișnuit, problema principală rămâne consumul de energie electrică.

„Utilitatea acestui aparat este cu dus și întors pentru că el, din fericire, face mult mai mult decât poate să facă un calculator în mod normal. Adică un calculator general o să producă mai puțin bitcoin decât un miner din acesta. Numai că vine cu o problemă, consumul destul de mare de energie electrică.

Și cea mai importantă metrică la aparate de genul acesta este eficiența. Adică, cât de mult produc comparat cu cât de mult consumă pentru producția respectivă. Fiind curentul foarte scump la noi, majoritatea ies pe minus”, a declarat Cezar Zlate, inginer în calculatoare, pentru FANATIK.

Cât de mult s-au scumpit facturile la energie electrică în România

Costul energiei electrice în România a crescut semnificativ în ultima perioadă, ceea ce a afectat atât gospodăriile, cât și afacerile mici. După liberalizarea completă a pieței în iulie 2025, prețurile nu mai sunt plafonate, iar consumatorii trebuie să suporte tarife variabile, adesea mai ridicate decât în trecut.

Pe tarifele reglementate, energia electrică pentru consumatorii casnici ajunge acum între 0,68 și 1,30 lei/kWh, în funcție de consum. Pe piața liberă, prețurile sunt și mai mari, variind între 1,04 și 1,57 lei/kWh, ceea ce face ca facturile să crească semnificativ, mai ales pentru cei care consumă mult curent.

Ce impact are algoritmul Bitcoin asupra producției și cheltuielilor

Pentru a înțelege mai bine de ce minarea Bitcoin a devenit tot mai dificilă și mai puțin rentabilă în ultimii ani, Cezar a precizat pentru FANATIK cum funcționează întreg procesul, dar și ce impact au modificările algoritmului asupra producției și costurilor.

„Bitcoinul, ca să-l minezi, ai de rezolvat un algoritm criptografic. Algoritmul are o dificultate, iar asta pentru că designul protocolului s-a mărit în timp. Cu cât s-a minat mai mult, cu atât a devenit mai dificil să găsești acele rezultate.

Bitcoinul în sine este răsplata pentru găsirea acelor rezultate. Fiindcă a crescut foarte mult dificultatea, a scăzut practic producția. Consumul de curent este același indiferent de dificultatea în sine.

În timp, adică acum vreo, să zicem, 2, 3, 4, 5 ani, chiar era rentabil. Acum nu prea mai este, din cauza faptului că a crescut această dificultate. Chiar s-a ajuns, de curând, la un maxim istoric raportat la dificultatea de minare a bitcoinului”, a mai explicat specialistul în IT.

Ce înseamnă, de fapt, minarea acestei criptomonede

și tranzacțiile sunt validate în rețeaua Blockchain. Gândește-te la ea ca la o competiție de rezolvat puzzle-uri matematice foarte complexe, dar care au reguli clare și verificabile.

Calculatorul care „minează” încearcă să găsească soluția corectă la un algoritm. Primul care reușește este recompensat cu Bitcoin. Aceasta este modalitatea prin care apar monede noi și se menține siguranța rețelei, pentru că fiecare soluție găsită este verificată de alte calculatoare din rețea.

Practic, minarea nu înseamnă să „introduci bani și scoți Bitcoin”, ci este o muncă digitală continuă, unde aparatele concurează între ele pentru a rezolva probleme matematice.

Cât de mult influențează prețul și durata de utilizare a aparatelor profitul

În continuarea discuției despre minarea Bitcoin, specialistul Cezar Zlate a detaliat provocările și costurile reale implicate în acest proces, mai ales când vine vorba de minarea la nivel casnic. Potrivit acestuia, obținerea unui Bitcoin cu un aparat acasă nu este deloc simplă și implică atât investiții mari, cât și timp considerabil.

„În momentul de față, un bitcoin este undeva la 120.000 de dolari americani. Cu un aparat de genul ăla se poate realiza un bitcon în ani, poate zeci de ani. Nu mai știu calculul exact, dar sigur nu se face prea ușor.

În alte țări există ferme cu asemenea aparate. Sunt chiar hale întregi, industriale. Tocmai în ideea că fiind o cantitate foarte mare, se plătește mai puțin pe curent și se minează mai mult.

Aparatele astea au durată de viață limitată. Fiind rulate la capacitate maximă, ele se uzează foarte repede. În 3, 4, 5 ani pot să pice, efectiv să nu mai funcționeze”, a mai spus Zlate, pentru FANATIK.

De la zero la peste 120.000 USD: cum a ajuns Bitcoin atât de valoros

Criptomoneda Bitcoin a trecut printr-o evoluție spectaculoasă de la apariția sa în 2009. De-a lungul anilor, prețul Bitcoin a fost extrem de volatil, înregistrând creșteri spectaculoase, dar și scăderi semnificative.

Primele momente notabile au avut loc în 2010, când 10.000 BTC au fost folosiți pentru a cumpăra două pizza, ceea ce a evaluat Bitcoin-ul la aproximativ 0,003 USD pe unitate. În 2011, Bitcoin a atins pentru prima dată valoarea de 1 USD, iar în noiembrie 2013 prețul a depășit pragul de 1.000 USD.

Cea mai mare creștere importantă a venit în 2017, când moneda a atins aproape 20.000 USD în decembrie. În aprilie 2021, Bitcoin a urcat până la 64.895 USD, iar în decembrie 2024 a depășit pentru prima dată pragul de 100.000 USD, ajungând la 103.359 USD. În iulie 2025, Bitcoin a atins un maxim istoric de 122.838 USD, consolidându-și statutul de criptomonedă de referință la nivel global.

De ce aceste dispozitive nu au prins în România

Specialistul consultat de FANATIK a menționat că aceste dispozitive există de mai bine de un deceniu și sunt dedicate exclusiv procesului de minare.

„Ele sunt de 10-15 ani pe piață. Fiind un algoritm foarte specific, evident că s-au gândit unii oameni să facă un aparat special doar pentru minat, că nu pot fi folosite la altceva, de altfel.

În România nu au fost deloc populare. Ele se comercializau, numai că erau în principal destinate pentru clienți din Statele Unite, pentru clienți din China. Era de făcut un import care era destul de costisitor. Putea să dubleze prețul numai prin import”, a mai menționat expertul.

Cât de scumpe au fost primele echipamente de minare

Primele echipamente dedicate minării Bitcoin au apărut în jurul anilor 2010–2011, odată cu creșterea popularității monedei și nevoia de soluții mai rapide decât calculatoarele obișnuite. La început, minarea se realiza cu procesorul (CPU) al calculatorului personal, apoi au fost folosite plăci video performante (GPU-uri), mult mai eficiente în procesul de calcul.

Primul echipament specializat, cunoscut sub numele de ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), a apărut în perioada 2013–2014. Aceste dispozitive erau create exclusiv pentru minare și nu puteau fi utilizate în alte scopuri.

În ceea ce privește costurile, GPU-urile performante pentru minare ajungeau să coste între 200 și 600 de dolari pe unitate, în funcție de model și putere. Primele ASIC-uri, mult mai eficiente, erau mai scumpe, între 500 și câteva mii de dolari pe aparat, în funcție de capacitate și producător. În plus, importul în țări precum România putea să dubleze prețul inițial, din cauza taxelor și costurilor de transport, după cum spuneam mai sus.

Se mai poate câștiga bani din minat Bitcoin în România

În final, analizând costurile și eficiența aparatelor de minat, specialistul Cezar Zlate a subliniat că, deși unele dispozitive par accesibile, realitatea economică le face neprofitabile pentru utilizatorii casnici.

„Aceste aparate performante puteau ajunge până în 10-15 mii de dolari o bucată, erau foarte scumpe dacă erau performante. Acum sunt unele și mai scumpe chiar.

Am văzut că sunt unele în România în jur de 3-4 mii de lei. E o sumă mică comparativ, dar și producția e foarte mică. Consumul la curent o să fie mai mare decât prețul aparatului în sine.

1,4 kW pe oră, iar pentru că el ar merge constant, adică ar merge zi și noapte. Deci înmulțind cu 24 de ore pe zi se fac mulți kW. În momentul de față, sigur, în România nu e posibil să faci bani din minat Bitcoin”, a încheiat Cezar Zlate, inginer în calculatoare, pentru FANATIK.