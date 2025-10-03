Aparatul ieftin de care ai nevoie în casă în sezonului rece, pentru a nu te îmbolnăvi. De ce trebuie să ții cont dincolo de temperatura ideală din locuință

Un aparat ieftin și aparent banal poate fi de mare folos în casă, mai ales când se instalează sezonul rece. Care sunt temperatura și umiditatea ideale din locuință în perioada frigului?

Aparatul ieftin pe care e recomandat să îl avem în casă odată cu debutul sezonului rece. Ce temperatură și umiditate sunt ideale în locuință

Sfârșitul lunii septembrie a adus temperaturi destul de scăzute în mare parte din țară, iar în multe zone românii au început să dea drumul la căldură. Ne apropiem încetul cu încetul de iarnă, iar anotimpul vine cu câteva provocări serioase de care trebuie să ținem cont pentru a ne proteja sănătatea.

În fiecare an apare discuția despre care e temperatura ideală în casă, însă dincolo de gradele potrivite, un rol important îl joacă și nivelul de umiditate. Cu privire la temperatură și umiditate ne-au clarificat doi cunoscuți medici de la noi, din Iași, Carmen Dorobăț și Tudor Ciuhodaru.

Dacă vorbim despre temperatura ideală din casă în timpul , aceasta diferă de la o persoană la alta, însă există anumite valori recomandate de specialiști. „Este important să avem în casă o căldură rezonabilă, care înseamnă 20-23 de grade, în funcție de dorința fiecăruia”, a declarat, pentru FANATIK, Carmen Dorobăț, medic primar specializat în boli infecțioase.

Ce înseamnă un nivel potrivit al umidității și la ce valori trebuie să ne îngrijorăm

Nu doar de temperatura din casă e bine să ținem cont, așa cum spunea, ci și de umiditate. Pentru a afla nivelul de umiditate din locuință (și ce înseamnă valoare ridicată și valoare scăzută, dar și ce presupun acestea pentru sănătatea generală) putem folosi un termo-higrometru.

„Valorile care asigură confortul și sănătatea se încadrează, în general, între 30% și 50%. Acest interval se ajustează în funcție de anotimp. Iarna se recomandă un nivel mai scăzut, în jur de 30-40%, pentru a preveni condensul, iar vara umiditatea ideală crește spre 40-50%. Pentru a monitoriza și menține acest echilibru, este utilă folosirea unui higrometru.

Un nivel prea ridicat al umidității favorizează dezvoltarea mucegaiului, a bacteriilor, ciupercilor și a paraziților, iar un nivel prea scăzut al vaporilor de apă din aer va face organismul mai vulnerabil la viroze”, a declarat Tudor Ciuhodaru, pentru FANATIK.

Ce este și cât costă un higrometru

Ce este acest higrometru și cât costă? Aparatul nu costă o avere și poate fi achiziționat din magazinele online, prețurile fiind cuprinse între 20 și 60 de lei. Este un instrument folosit pentru a măsura umiditatea atmosferică. Pentru a controla nivelul de umiditate din casă, putem recurge la ceva foarte banal, chiar dacă e iarnă, și anume să aerisim de cel puțin două ori pe zile încăperile. De asemenea, putem folosi și dezumidificatorul.

De ce trebuie să ținem cont când facem trecerea de la cald la frig

Dincolo de aceste informații utile, un alt aspect pe care unul din specialiștii contactați de FANATIK l-a trecut în revistă este cum facem trecerea de la cald la rece. Un rol fundamental îl joacă aici îmbrăcămintea, mai ales dacă ne raportăm la copii și vârstnici. „Ce este important este trecerea de la căldură la frig: trebuie să fie corect acompaniată de ceea ce înseamnă vestimentație și aici mă refer la extremele de vârste. Copiii și vârstnicii trebuie să fie corect îmbrăcați, nici prea multe haine, dar nici prea puține, în funcție de diferența de temperatură care există între interior și zona de exterior”, ne-a spus Carmen Dorobăț.

Noul sezon rece vine cu problemele dintotdeauna: virusul gripal stă la pândă

Profesoara universitară a mai punctat, în final, la ce riscuri suntem expuși în lunile următoare din punct de vedere al sănătății, după ce finalul verii a adus destul de multe

„Odată cu venirea sezonului rece, organismul nostru este într-adevăr mai vulnerabil nu pentru faptul că este cald în casă, ci pentru că afară este rece, căci ajută la dezvoltarea unor microorganisme cărora le place o temperatură mai scăzută, așa cum se întâmplă cu virusul gripal și atunci implicit și numărul cazurilor de gripă începe să se facă simțit din noiembrie-decembrie și atinge un vârf undeva în ianuarie-februarie. În afară de virusul gripal, am văzut că asistăm la o incidență surprinzător de mare pentru coronavirus.

Numărul de pacienți cu Covid a crescut din ultima parte a verii și se menține în această perioadă. Din fericire, tulpina care circulă nu determină modificări foarte importante ale stării de sănătate. Marea majoritatea a pacienților pot fi îngrijiți de medicul de familie. Odată cu începerea școlii, trebuie să fim atenți și la ceea ce înseamnă infecție cu streptococul betahemolitic grup A, care se determină prin exodat faringian și poate provoca boală la copii și mă refer aici la faringo-amigdalită sau scarlatină. Mai putem asista și la cazuri de varicelă, toate acestea fiind boli care se transmit pe calea aerului, pe lângă virozele respiratorii clasice”, a încheiat Dorobăț.