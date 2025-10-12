Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism”

Ioana, , a dezvăluit care este aparatul „minune” pe care l-a luat cu ea tocmai în Qatar. Acesta costă aproximativ 5.000 de euro și merită toți banii pentru că produsul său reprezintă „cea mai pură și benefică formă pentru organism”.

Ce aparat folosește Ioana, soția lui Florinel Coman, în Qatar

O postare de pe social media a scos la iveală obiectul de 5.000 de euro pe care partenera lui Florinel Coman îl ia în toate deplasările sale. Frumoasa soție a fotbalistului nu se desparte de acesta nici în Qatar, unde este stabilită în momentul de față.

Mai exact, este vorba de un aparat Kangen, considerat de multă lume o adevărată ”minune”. Acesta este construit astfel încât să transforme apa de la robinet în una bogată în hidrogen molecular. Producătorul promite rezultate excelente.

Se pare că șatena a fost cucerită de acest dispozitiv de care nu se desparte absolut deloc. Într-un comentariu de pe social media soția jucătorului de la Al-Gharafa și-a spus părerea sinceră despre felul în care funcționează.

Partenera lui Florinel Coman a subliniat faptul că este vorba de un dispozitiv cu multe beneficii pentru sănătate. Ioana a explicat că a cumpărat un aparat extraordinar de bun, sugerându-le internauților să cumpere acest obiect de la persoana potrivită.

Soția lui Florinel Coman, despre aparatul care i-a schimbat viața

Ioana Coman susține că este un aparat care i-a transformat complet existența. Soția lui Florinel Coman duce un stil de viață sănătos, fiind atentă la felul în care arată și cu siguranță, dispozitivul îi este de un real ajutor.

„Este puțin probbail să cumperi aparatul și apoi să îl ții în cutie… Îți las contactul persoanei care m-a ajutat pe mine să îl achiziționez, îți dă el toate explicațiile. Eu am un aparat în fiecare casă.

L-am cărat după mine și în Qatar, și în Italia. Dacă înțelegi cum funcționează, cu siguranță vei folosi fiecare opțiune pe care o are.

Pe scurt, transformă apa în cea mai pură și benefică formă pentru organism”, a dezvăluit partenera lui Florinel Coman, pe contul de , în dreptul unei filmări în care pregătește un smoothie.

Ce este, de fapt, apa Kangen

Producătorul anunță faptul că apa Kangen schimbă complet viața oamenilor care o consumă. Aceasta este, de fapt, o apă cu proprietăți speciale produsă de aparatele de ionizare Kangen, brevetate de compania japoneză Enagic.

Apa poate fi alcalină sau alcalină activă, fiind obținută cu ajutorul ionizatoarelor de apă avansate. Enagic este cel mai important producător mondial de ionizatoare de apă. Este singura companie din lume care are un certificat medical pentru dispozitivele sale.

Prin urmare, acest lucru aduce o diferență semnificativă în mod clar față de concurenții săi, pe lângă calitatea sa ridicată. Așadar, apa de la robinet se transformă rapid într-o apă bogată în hidrogen molecular.

Hidrogenul molecular are capacitatea unică de a hidrata țesuturile la nivel celular. În felul acesta aparatul deținut de soția lui face apa ionizată să fie eficientă în hidratare, antioxidare și detoxifiere.

Doctorul Mihail Pautov, despre apa Kangen

Doctorul Mihail Pautov susține că apa Kangen este, de fapt, o apă alcalină branduită care promite numeroase beneficii. Din păcate, multe dintre acestea nu sunt dovedite științific și oamenii pot fi păcăliți destul de ușor.

„Beneficiile astea ar fi prevenirea bătrâneții sau încetinirea bătrâneții, prevenția cancerului sau tratamentul de cancer în anumite cazuri.

Tratamentul constipației, tratamentul inflamației. Lucrurile sunt promițător, dar nu există material științific în spate. Studii științifice s-au făcut o grămadă, iar corelația între aceste beneficii și apa alcalină n-au fost dovedite.

Există aceste aparate care sunt promovate și sunt scumpe. Ele ionizează apa. Au niște electrozi care ionizează apa. Elementele acide le aruncă și așa bei o apă alcalină. Ce se întâmplă?

Apa alcalină nu e un tratament pentru reflux gastroesofagian. Nu e demonstrat nici că-ți hidratează mai bine celulele. E posibil ca persoanele care dau mii de euro pe acest aparat să se și concentreze să se hidrateze.

Practic, persoanele alea care nu prea beau apă au acest aparat și trebuie să-și justifice acest aparat și se gândesc să bea apă dimineața, la prânz și seara”, a declarat medicul Mihail Pautov, scrie .