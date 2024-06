Apare o nouă fabrică auto în România. Vor fi producții record și sute de angajări

Vești bune pentru români. Se deschide o nouă fabrică auto în țară, ceea ce înseamnă că se vor crea și locuri de muncă. Lucrările vor începe anul viitor și se anunță producții record.

Gigantul Chery Auto o să deschidă o . Marcus Du, brand manager pentru România, este cel care a făcut anunțul și a oferit mai multe detalii. De altfel, compania urmează să se lanseze și în alte țări.

Printre acestea se numără Germania, Italia, Republica Cehă. La momentul actual, deja s-a înființat o fabrică în Spania, iar lucrările au început în Polonia, Spania și Ungaria.

„În prezent, selectăm parteneri. În ceea ce privește înființarea unei fabrici, am putea lua în considerare acest lucru în viitor. Fabrica va veni anul viitor sau mai târziu. Am înființat deja o fabrică în Spania și am început livrările în Polonia, Spania și Ungaria.

Intenționăm să ne lansăm în alte țări, precum Germania, Italia, Republica Cehă și România în viitorul apropiat”, a precizat brand managerul despre noua fabrică auto ce va deschisă în România.

Se vor crea noi locuri de muncă

Conform lui Charlie Zhang, vicepreşedintele executiv al Chery Auto, seria OMODA a câştigat teren la nivel internațional. De aceea, a devenit necesară o extindere a capacităților de producție. La nivelul întregii lumi, volumul total al vânzărilor a depăşit 220.000 de unităţi.

Compania auto a intrat cu succes pe peste 40 de piețe de pe șase continente. Odată cu ridicarea sediului din România, se vor crea și sute locuri de muncă. Iar producțiile se anunță a fi unele record.

În timp ce o nouă fabrică auto se deschide în România, Leoni unde lucrau peste 200 de persoane. Compania acuză cererea scăzută din piață, care determină reducerea subvențiilor pentru mașinile electrice, ceea ce duce la mai puține vânzări.

„După cum știți, economia mondială a suferit transformări semnificative în ultima perioadă din cauza situației geo-politice globale. Toate aceste evenimente au determinat contracții economice în mai multe sectoare.

Piaţa producătoare de maşini este şi ea afectată din punct de vedere al rutelor de distribuţie, dar şi al scăderii producţiei, ceea ce duce la o cerere scăzută a părților componente.

De asemenea, producătorii auto sunt nevoiţi să facă tranziţia de la motoarele pe benzină şi motorină la cele hibride şi electrice, dar subvenţiile pentru maşinile electrice au scăzut în toate țările europene, ceea ce nu încurajează vânzarea lor”, a anunțat Leoni, într-un comunicat de presă, conform