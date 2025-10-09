Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au palmaresul, în 3 ani stadionul e gata”

Adrian Ilie, fostul mare atacant al naționalei României, a declarat că își dorește să investească bani serioși la o echipă de tradiție și a purtat deja discuții cu oficialii celor de la Corona Brașov.

Adrian Ilie, gata să bage bani la Corona Brașov! Anunțul fostului atacant

Deja de câțiva ani buni, Brașovul nu mai are o reprezentantă la cel mai înalt nivel. Mai multe proiecte au picat, însă în viitor Corona ar putea reveni în elita fotbalului românesc. Adrian Ilie este pregătit să revitalizeze formația care, în acest sezon, se chinuie în Liga a 4-a.

a declarat că se gândește să reintre în fotbalul românesc doar din postura de patron. Adi Ilie a precizat că și-ar dori să devină acționar la Corona Brașov, o echipă de tradiție din fotbalul românesc, care a ajuns aproape de dispariție.

Stadion nou pentru echipa din Brașov. Câte locuri va avea arena

Ba mai mult, Adrian Ilie a spus că, în scurt timp, echipa din Brașov va avea și un nou stadion. Noua arenă va avea o capacitate de 9.700 de locuri și va costa 30 de milioane de euro. Proiectul ar urma să fie finalizat până în 2028.

„Tot încerc ceva. Dacă o să mai lucrez în fotbal, o voi face doar dacă iau o echipă. Dacă o iau eu singur sau eu împreună cu niște prieteni. Poate Brașovul. Am avut discuții cu cei de acolo.

Sunt în Liga a 4-a, fac echipă, au palmaresul. În trei ani de zile e și stadionul. Posibil să avem o discuție. Chiar de când ajung în Liga a 2-a”, a declarat Adrian Ilie, fostul mare internațional român, în podcastul

Cu ce se ocupă Adrian Ilie în prezent

Adrian Ilie povestea că, după retragere, a cochetat tot mai puțin cu fotbalul. Fostul atacant nu a urmat o carieră de antrenor, însă acum ar putea urma modelul lui Gică Hagi și să devină patron la o formație de tradiție din România.

„Nu fac foarte multe lucruri în legătură cu fotbalul. Sunt analist și, din când în când, mai ajut câte un jucător să plece în străinătate. Am prieteni foarte mulți pe la cluburi din afară, am trimis jucători și în Japonia. Vorbesc și despre jucători români, și despre străini”, spunea Adrian Ilie, conform GSP.