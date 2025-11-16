Sport

Apare o nouă forță în fotbalul românesc!? Planul lui Daniel Băluță cu echipa Bucureștiului dacă va ieși Primar General

Daniel Băluță a vorbit deschis despre implicarea primăriilor în sport. Cum ar putea contribui edilul sectorului 4 în fotbal dacă va fi ales drept Primar General.
Iulian Stoica
16.11.2025 | 12:27
Apare o noua forta in fotbalul romanesc Planul lui Daniel Baluta cu echipa Bucurestiului daca va iesi Primar General
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Daniel Băluță despre implicarea primăriilor în sport. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Orașul București are nu mai puțin de 4 echipe în SuperLiga, anume FCSB, Dinamo, Rapid și Metaloglobus. Daniel Băluță, candidat la Primăria Generală, a vorbit deschis despre o potențială implicare a instituției pe care dorește să o conducă în fotbal.

Planul lui Daniel Băluță cu echipa Bucureștiului dacă va ieși Primar General

În cadrul „FANATIK EXCLUSIV”, Daniel Băluță a vorbit despre o potențială implicare a Primăriei Generale în sport. Edilul din sectorul 4 ar dori să atragă sponsori pentru fotbal și nu ar spune nu unei echipe reprezentative pentru orașul București.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Poate faceți o echipă de fotbal a Bucureștiului) Dacă o să găsim sponsori, pentru că, din păcate, banii trebuie să îi folosim pe altceva. E o idee să facem o echipă de fotbal a Bucureștiului.

Am putea, de exemplu, să preluăm una care este în dificultate. Ar putea fi o echipă gen FC Național. Putem să ne implicăm la una din echipele de fotbal din București”, a declarat Daniel Băluță.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Ce spune Daniel Băluță despre implicarea primăriilor în sportul de performanță

Implicarea primăriilor în sportul de performanță este un subiect amplu dezbătut în societate. Dacă mulți consideră faptul că un club privat nu poate concura cu unul finanțat din bugetul public, Daniel Băluță e de părere că edilii pot ajuta prin găsirea sponsorilor, ci nu doar prin finanțare directă.

ADVERTISEMENT
”Sunt aceiași”. Kosovarii nu s-au putut abține, după ce au văzut scandalul de...
Digisport.ro
”Sunt aceiași”. Kosovarii nu s-au putut abține, după ce au văzut scandalul de proporții de la Bosnia - România

„Avem niște echipe extraordinare în București. Îi putem ajuta ca și primărie, ori să îi ajutăm cu sponsori suplimentari… Sunt foarte multe modalități în care putem face asta. Putem considera atunci că una dintre aceste echipe devine echipa Bucureștiului.

Ar fi importantă o astfel de mișcare… Vedeți, peste tot în lume primăriile sprijină extrem de mult sportul, nu numai fotbalul. Perspectiva este una foarte bună, sunt convins că vom aduce multe investiții în acest oraș, iar această plus valoare se va duce nu numai către sport”, a mai spus Daniel Băluță.

ADVERTISEMENT

Ce spune Daniel Băluță despre apariția unei noi forțe în fotbalul bucureștean

Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac în România. Ideea genială...
Fanatik
Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac în România. Ideea genială a miliardarului: ”M-a ajutat foamea”
Ultrașii români, bătuți de Armata din Bosnia! Scenele dure s-au petrecut chiar pe...
Fanatik
Ultrașii români, bătuți de Armata din Bosnia! Scenele dure s-au petrecut chiar pe stadion. Foto
Horia Ivanovici l-a distrus pe Michael Oliver după deciziile din Bosnia – România...
Fanatik
Horia Ivanovici l-a distrus pe Michael Oliver după deciziile din Bosnia – România 3-1: ”Arbitru găzdar din ‘Japcă League’”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine...
iamsport.ro
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine să nu îl mai vedem! E greu de acceptat, ustură tare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!