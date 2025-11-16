Apare o nouă forță în fotbalul românesc!? Planul lui Daniel Băluță cu echipa Bucureștiului dacă va ieși Primar General

ADVERTISEMENT

Orașul București are nu mai puțin de 4 echipe în SuperLiga, anume FCSB, Dinamo, Rapid și Metaloglobus. Daniel Băluță, candidat la Primăria Generală, a vorbit deschis despre o potențială implicare a instituției pe care dorește să o conducă în fotbal.

Planul lui Daniel Băluță cu echipa Bucureștiului dacă va ieși Primar General

, Daniel Băluță a vorbit despre o potențială implicare a Primăriei Generale în sport. Edilul din sectorul 4 ar dori să atragă sponsori pentru fotbal și nu ar spune nu unei echipe reprezentative pentru orașul București.

„(n.r. – Poate faceți o echipă de fotbal a Bucureștiului) Dacă o să găsim sponsori, pentru că, din păcate, banii trebuie să îi folosim pe altceva. E o idee să facem o echipă de fotbal a Bucureștiului.

Am putea, de exemplu, să preluăm una care este în dificultate. Ar putea fi o echipă gen FC Național. Putem să ne implicăm la una din echipele de fotbal din București”, a declarat Daniel Băluță.

Ce spune Daniel Băluță despre implicarea primăriilor în sportul de performanță

Implicarea primăriilor în sportul de performanță este un subiect amplu dezbătut în societate. Dacă mulți consideră faptul că un club privat nu poate concura cu unul finanțat din bugetul public, , ci nu doar prin finanțare directă.

„Avem niște echipe extraordinare în București. Îi putem ajuta ca și primărie, ori să îi ajutăm cu sponsori suplimentari… Sunt foarte multe modalități în care putem face asta. Putem considera atunci că una dintre aceste echipe devine echipa Bucureștiului.

Ar fi importantă o astfel de mișcare… Vedeți, peste tot în lume primăriile sprijină extrem de mult sportul, nu numai fotbalul. Perspectiva este una foarte bună, sunt convins că vom aduce multe investiții în acest oraș, iar această plus valoare se va duce nu numai către sport”, a mai spus Daniel Băluță.

