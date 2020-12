Apare o nouă televiziune de sport în România! Când va începe să emită şi ce sporturi vor fi transmise. Exclusiv

Apare o nouă televiziune de sport în România: Realitatea Sportivă TV. Va fi al șaselea post de sport din țară, alături de Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport, Eurosport și Pro X.

FANATIK a luat legătura cu Claudiu Giurgea, coordonatorul proiectului Realitatea Sportivă TV, realizatorul și prezentatorul tronsonului sportiv de la Realitatea Plus, denumit tot Realitatea Sportivă, pentru a vă oferi amănunte despre noua televiziune direct de la sursă.

Pandemia de COVID-19 a întârziat apariția noului post, planificată inițial pentru 1 noiembrie, așa că, spunea Claudiu Giurgea, „Vom începe emisia în primele zile din 2021. Pandemia de COVID-19 ne-a întârziat ieșirea pe sticlă, echipamentele au venit mai greu… Suntem pe ultima sută de metri a pregătirilor. Va fi un canal de sport de sine stătător, vom funcționa într-un sediu nou din zona Piața Victoriei, ne vom muta acolo împreună cu Realitatea Plus”.

Este greu să faci televiziune de sport fără imagini de sport. În special imagini de la meciurile de fotbal, drepturile TV sunt achiziționate pe ani buni de acum înainte de televiziunile consacrate. 24 de ore din 24 emisie de sport fără imagini de sport sunt dificil de realizat. Claudiu Giurgea ne-a detaliat cum se vede această realitatea sportivă de Realitatea Sportivă TV

Cum intenționează să realizeze această „reorientare” de conținut Realitatea Sportivă TV? Explică plitica editorială Claudiu Giurgea.

„Prin parteneriate cu toate federațiile… nu vreau să le spun mici… cu toate federațiile sportive din România, așa încât să putem populariza și sporturile lor, să putem vedea la televizor și altceva decât fotbal, care acum înseamnă 99 la sută din emisia de sport" „Vă dau un exemplu: știați că avem o federație de squash în România? Dacă mergeți să vedeți sălile de squash n-i să vă vină să credeți ce solicitate sunt, câți români vor să joace squash, ca să prinzi o oră liberă trebuie să-și faci programare cu săptămâni înainte. Nu-i popularizează, nu-i întreabă nimeni nimic…" „Să nu uităm că până la urmă, medalii și titluri internaționale aduc alte sporturi, nu fotbalul la care ne uităm cu toții. Haideți să ne mai uităm și la atletism, la gimnastică, la karate, la canotaj, la scrimă, la baschet, la volei, la rugby…" „Tot ce nu a fost băgat în seamă ne asumăm riscul să-l aducem la televizor. Patronii postului a spus că sunt de acord să ne asumăm o audiență mai mică în ideea că putem ajuta la dezvoltarea sportului în general, incluzând aici și fotbalul mic"

Fotbalul mic, altă opțiune din realitatea sportivă de zi cu zi la Realitatea Sportivă TV

Nu numai „alte sporturi” vor intra în grilă, ci și „tot ce înseamnă sector de tineret, de viitor fotbalistic al țării, neglijat de toată lumea. Urlăm toți că n-avem fotbal, dar nu-i băgăm deloc în seamă pe cei mici, competițiile de copii și juniori nu există pe micile ecrane”.

Cum, de asemenea, nici „fotbalul mic” nu-și găsește loc pe micile ecrane. Așa că Realitatea Sportivă TV vrea să schimbe ceva și în această privință.

„Vrem, de asemenea, să ne ducem spre fotbalul mic spre foarte mic, baza fotbalului românesc, până la nivel de amatori, în Liga 4, ca să vadă și cei de acolo că-i bagă cine va în seamă, că sunt și ei fotbaliști… Fotbalul ăla pur de la țară, ca să zic așa, fără să jignesc pe nimeni, acolo unde sunt pasiuni locale incredibile… fotbalul tradițional de duminică, la o bere ți-o țigară pe marginea terenului că joacă băiatu’ lu’… și fratele lu’… și cumnatu’ lu’… Sper să scăpăm de nenorocirea asta de coronavirus ca să ne putem întoarce la farmecul vremurilor de demult”

Cine dă banii la Realitatea Sportivă TV?

Firma care a obținut licența pentru Realitatea Sportivă TV este PHG Media Invest, care asigură și finanțarea proiectului, deținută de Daniela-Madi Păcuraru, soția lui Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus.

Dacă la Realitatea Plus, Cozmin Gușă este acționar (deține jumătate din postul de știri), în Realitatea Sportivă TV nu mai are nicio implicare. De altfel, Cozmin Gușă s-a depărtat tot mai multe de Realitatea Plus, unde „nu mai este patron, ci doar acționar”, după cum a spus chiar el într-un interviu pentru paginademedia.ro.