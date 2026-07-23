Apare prima arenă olimpică de canotaj în România! Suma uriașă alocată construcţiei. Video

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Canotajul a fost cel mai de succes sport al României la Jocurile Olimpice de la Paris. . Iar pentru prima dată, ţara noastră va avea şi o arenă de canotaj la cele mai înalte standarde.

Apare prima arenă olimpică de canotaj în România! Anunţul Elisabetei Lipă

Federaţia Română de Canotaj a anunţat joi, 23 iulie, demararea lucrărilor pentru prima arenă olimpică de canotaj din România. Proiectul va fi construit cu ajutorul sponsorilor, OMV Petrom anunţând că va investi 1,7 milioane de euro pentru acest proiect. Primăria oraşului Pantelimon şi-a anunţat sprijinul pentru această iniţiativă:

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“Rezultatele extraordinare pe care România le obține constant în canotaj sunt rodul muncii sportivilor, antrenorilor și al tuturor celor care cred în acest sport. Pentru ca aceste performanțe să continue, este nevoie nu doar de oameni extraordinari, ci și de infrastructură pe măsura lor.

Arena de Canotaj PETROM este un proiect pe care canotajul românesc îl așteaptă de foarte mulți ani și care va schimba fundamental modul în care ne pregătim și capacitatea României de a organiza competiții internaționale. Mulțumim OMV Petrom pentru încrederea și viziunea de a investi nu doar în performanțele de astăzi, ci și în viitorul acestui sport.”, , Președintele Federației Române de Canotaj.

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3.2 milioane de euro va costa construcţia primei faze a Arenei de Canotaj!

România se află în topul mondial al canotajului, dar nu dispune de o pistă olimpică omologată la cele mai înalte standarde. Prin acest proiect va fi completat şi acest aspect, iar ţara noastră va putea organiza competiţii europene şi mondiale de canotaj. Arena de Canotaj Petrom va fi dezvoltată cu sprijinul Primăriei oraşuşui Pantelimon şi va deveni prima bază din ţară construită cu omologare internaţională.

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Cei de la Federaţia Română de Canotaj au anunţat că proiectul va fi implementat etapizat în perioada 2026-2028 şi va începe cu realizarea unei platforme de 10.000 de metri pătraţi, suprafaţa minimă necesară pentru acreditarea internaţională a bazei şi organizarea competiţiilor majore de canotaj.

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Investiţia pentru această fază este de 3,2 milioane de euro, din care 1,7 de milioane de euro provin de la Petrom, iar diferenţa de 1,5 milioane de euro va fi asigurată de Federaţia Română de Canotaj.