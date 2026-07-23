Sport

Apare prima arenă olimpică de canotaj în România! Suma uriașă alocată construcţiei. Video

Federația Română de Canotaj a anunțat construirea primei arene olimpice de canotaj în România, unde vor putea fi susținute concursuri internaționale. Suma uriașă pusă la bătaie de sponsori.
Marian Popovici
23.07.2026 | 16:05
Apare prima arena olimpica de canotaj in Romania Suma uriasa alocata constructiei Video
SPECIAL FANATIK
Apare prima arenă olimpică de canotaj în România! Suma uriașă pusă la bătaie.
ADVERTISEMENT

Canotajul a fost cel mai de succes sport al României la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivii „tricolori” au obţinut 5 medalii, dintre care două de aur şi trei de argint. Iar pentru prima dată, ţara noastră va avea şi o arenă de canotaj la cele mai înalte standarde.

Apare prima arenă olimpică de canotaj în România! Anunţul Elisabetei Lipă

Federaţia Română de Canotaj a anunţat joi, 23 iulie, demararea lucrărilor pentru prima arenă olimpică de canotaj din România. Proiectul va fi construit cu ajutorul sponsorilor, OMV Petrom anunţând că va investi 1,7 milioane de euro pentru acest proiect. Primăria oraşului Pantelimon şi-a anunţat sprijinul pentru această iniţiativă:

ADVERTISEMENT

“Rezultatele extraordinare pe care România le obține constant în canotaj sunt rodul muncii sportivilor, antrenorilor și al tuturor celor care cred în acest sport. Pentru ca aceste performanțe să continue, este nevoie nu doar de oameni extraordinari, ci și de infrastructură pe măsura lor.

Arena de Canotaj PETROM este un proiect pe care canotajul românesc îl așteaptă de foarte mulți ani și care va schimba fundamental modul în care ne pregătim și capacitatea României de a organiza competiții internaționale. Mulțumim OMV Petrom pentru încrederea și viziunea de a investi nu doar în performanțele de astăzi, ci și în viitorul acestui sport.”, a declarat Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

ADVERTISEMENT
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în...
Digi24.ro
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
Imagini de la evenimentul care anunţă construcţia Arenei de Canotaj
Imagini de la evenimentul care anunţă construcţia Arenei de Canotaj

3.2 milioane de euro va costa construcţia primei faze a Arenei de Canotaj!

România se află în topul mondial al canotajului, dar nu dispune de o pistă olimpică omologată la cele mai înalte standarde. Prin acest proiect va fi completat şi acest aspect, iar ţara noastră va putea organiza competiţii europene şi mondiale de canotaj. Arena de Canotaj Petrom va fi dezvoltată cu sprijinul Primăriei oraşuşui Pantelimon şi va deveni prima bază din ţară construită cu omologare internaţională.

ADVERTISEMENT
Wanda Nara, scene tulburătoare în timpul finalei Cupei Mondiale:
Digisport.ro
Wanda Nara, scene tulburătoare în timpul finalei Cupei Mondiale: "Au intrat direct la mine în cameră!"

Cei de la Federaţia Română de Canotaj au anunţat că proiectul va fi implementat etapizat în perioada 2026-2028 şi va începe cu realizarea unei platforme de 10.000 de metri pătraţi, suprafaţa minimă necesară pentru acreditarea internaţională a bazei şi organizarea competiţiilor majore de canotaj.

ADVERTISEMENT

Investiţia pentru această fază este de 3,2 milioane de euro, din care 1,7 de milioane de euro provin de la Petrom, iar diferenţa de 1,5 milioane de euro va fi asigurată de Federaţia Română de Canotaj.

  • 2028 este anul în care ar urma să fie încheiată Arena de Canotaj
  • 40 de medalii olimpice a adus canotajul în sportul românesc
Juan Bauza a denunțat contractul cu FC U Craiova! Adrian Mititelu îi declară...
Fanatik
Juan Bauza a denunțat contractul cu FC U Craiova! Adrian Mititelu îi declară război: „O japcă ordinară. Nu va rămâne niciodată liber!”
Singurul transfer pe care îl mai face FCSB în această vară! Când revine...
Fanatik
Singurul transfer pe care îl mai face FCSB în această vară! Când revine Ofri Arad
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este...
Fanatik
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Turcii pun pe masă 1,7 milioane de euro pentru Borza! Ce echipă îl...
iamsport.ro
Turcii pun pe masă 1,7 milioane de euro pentru Borza! Ce echipă îl vrea pe fundașul Rapidului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!