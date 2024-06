Apare un nou magazin de cartier în România. Va fi un concurent serios pentru Kaufland, Lidl, Carrefour sau Mega Image. Are mii de produse, aparat de reciclare SGR, bancomat și roboțel pentru plata facturilor

Auchan România a lansat primul magazin de proximitate în franciză, Simply by Auchan, în Popești Leordeni (Ilfov), care reprezintă o nouă abordare a retailerului în acest segment și care oferă antreprenorilor din sistemul alimentar o afacere la cheie sub acest brand.

O afacere la cheie

„Auchan România continuă dezvoltarea rețelei multi-format și lansează programul de franciză, o nouă abordare a retailerului pe segmentul de proximitate, dedicat antreprenorilor din comerțul alimentar. Primul magazin în franciză, Simply by Auchan, a fost inaugurat joi, 27 iunie, în Popești Leordeni, județul Ilfov”, a comunicat retailerul.

În cei 18 ani, Auchan are peste 430 de magazine: 29 în sistem hipermarket clasic, 4 în sistem ATAC Hiper Discount, șapte în sistem supermarket, magazinul automat Auchan Go, aproximativ 400 de magazine în sistem ultra-proximitate MyAuchan, foarte multe în stațiile Petrom, și magazinul în sistem online (auchan.ro).

Acest sistem se lărgește acum cu magazine de proximitate în sistem de , pentru antreprenorii din domeniul alimentar, care au posibilitatea să-și dezvolte o afacere la cheie: Simply by Auchan.

„Am conturat un model de succes”

„Lansarea programului de franciză înseamnă pentru Auchan trecerea la nivelul următor, iar acest program vine cu oportunități extraordinare. Ne dorim să punem la dispoziția antreprenorilor diferența Auchan și, totodată, să aducem produsele noastre cât mai aproape de fiecare român”, a declarat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România.

.„Lucrăm de peste un an la consolidarea acestui model, integrând și experiența acumulată în urma parteneriatelor de anvergură dezvoltate deja, și suntem convinși că am conturat un model de succes, un pachet complet de produse, servicii și suport care ne diferențiază în piață. Obiectivul nostru este să dezvoltăm acest concept și să punem pe harta României cât mai multe magazine Simply by Auchan în următorul an”, a declarat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România.

Ce criterii trebuie îndeplinite

Cine dorește să opereze în franciză Simply by Auchan trebuie să aibă un spațiu comercial (cu specific alimentar) cu o suprafață pentru vânzare încadrată între 60 și 200 metri pătrați „În calitate de francizați, antreprenorii care operează un magazin Simply vor beneficia de suport operațional din partea Auchan, acesta constând în regândirea imaginii și layout-ului magazinului, transformarea acestuia din punct de vedere al elementelor de modernitate care îi oferă un plus de atractivitate, sugestii de îmbunătățire a gamei, acces la o platformă de comandă a produselor ușor de operat, suport pentru redeschidere și sprijin continuu în operarea magazinului din partea personalului dedicat acestui parteneriat”, precizează Auchan.

Cei care vor opera franciza vor primi pachete informaționale de la Auchan despre activitatea globală a retailerului, despre comerțul Auchan și despre sistemul de franciză al companiei.

Care sunt avantajele francizei

Prin acest parteneriat cu Auchan, antreprenorii din domeniul alimentar beneficiază de o serie de avantaje. Dispun de accesul la mărcile proprii ale retailerului, aparțin ansamblului Auchan, fapt ce le conferă avantaje, se diferențiază pe piață datorită unei game de produse realizate în laboratoare proprii ale retailerului, fiind și avantajați de colaborarea cu o firmă recunoscută pe piață pentru servicii de calitate și .

Primul magazin din Popești Leordeni

Nou magazin din Popești Leordeni dispune de o suprafață de peste 200 de metri pătrați, a fost renovat și modernizat la standard înalte și oferă peste 3.000 de produse (alimentare, nealimentare, îngrijire personală, curățenie, etc), potrivit retailerului. Magazinul este o afacere de familie începută în 2013, deținută de Alexandra Măgureanu.

„Sunt încântată să deschid primul magazin din franciza Auchan și recunoscătoare echipei pentru tot suportul oferit. Consider că acest parteneriat este un sprijin extraordinar pentru antreprenori – atât prin asocierea cu un brand renumit la nivel național și internațional, cât și prin expertiza comercială de care ai parte din primul moment și care ajută la îmbunătățirea gamelor de produse și astfel la crearea unei diferențe vizibile față de alte magazine din zonă. Apreciez libertatea oferită în cadrul acestei parteneriat – la nivel de achiziții, cât și accesul la produse exclusive Auchan, la un excelent raport calitate-preț. Sunt încrezătoare în dezvoltarea acestui business, îmi doresc o colaborare pe termen lung și, în viitorul apropiat, chiar deschiderea unei noi locații”, a declarat aceasta.

„Magazinul Simply by Auchan este deschis zilnic în intervalul 6.30-22:00 și oferă clienților și o gamă de servicii utile, precum: reciclarea ambalajelor de băuturi cu simbolul SGR (colectare manuală), dispozitiv pentru plata facturilor și bancomat”, mai precizează retailerul.