Apariția Andreei Bododel la meciurile Farului, motiv de indignare: „Dă gol și nu îi arăți pe Hagi și Popescu, ci o dai pe fata asta! E posibil așa ceva?”

Victor Becali nu înțelege de ce i se acordă atâta atenție Andreei Bododel, .

Victor Becali o face praf pe Andreea Bododel: „Cameramanul e îndrăgostit de ea! Tot o arată pe ea”

, iar fosta soție a lui Tibi Bălan nu ratează niciun meci al echipei lui Gheorghe Hagi și chiar intră în polemică cu fanii adverși pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Victor Becali a fost însă scos din sărite de aparițiile repetate ale superbei brunete în acest final de campionat: „E posibil așa ceva? Cameramanul ori este îndrâgostit de Bododel, ori… Nu e un lucru urât să fii îndrăgostit de femei, deși în ziua de azi chiar nu mai contează.

Nu trebuie să spui că ești îndrăgostit de o femeie, ci doar că ești îndrăgostit, având în vedere globalismul ăsta”, a declarat impresarul, conform .

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Andreea Bododel a primit și o medalie din partea celor de la Farul, s-a fotografiat cu trofeul SuperLigii alături de Hagi, cu care s-a prins și în horă la petrecerea de titlu.

Victor Becali: „Nu știu dacă asta e politica postului, să tot o arate pe ea”

Victor Becali consideră că Andreea Bododel este promovată în exces de televiziuni: „Nu știu dacă asta e politica postului, să tot o arate pe ea. Nu vezi antrenorul că se bucură, nu vezi președintele că se bucură și pune camera pe fată, în tribună! Dă Farul gol și nu îl dai nici pe Hagi, nici pe Gică Popescu, ci o dai pe Bododel”.

ADVERTISEMENT

Moderatorul emisiunii a insinuat că Andreea Bododel nu face asta gratuit: „Eu am auzit că Farul o plătește ca să fie influencer”, iar Victor Becali a răspuns: „Hai, termină cu prostiile astea. Fii om serios! Eu așa ceva nu am mai văzut, vă spun sincer”.

M-a scandalizat pentru că nu s-a întâmplat numai o dată, dar eu nu înțeleg… E canal de fotbal, nu de cancan!”, a fost reacția vehementă a vărului lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Robert Niță a desființat-o și el pe Andreea Bododel: „Vorba lui Tibi Bălan, te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta”

: „Vorba lui Tibi Bălan, te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta. Sunt de acord cu el. Am văzut că spune «Doar 7, atât am putut». Hai să-i răspundem că am văzut că se pricepe și la fotbal. Rapidul, spre deosebire de frumoasa domnișoară, stă bine la golaveraj. A și dat două. În partea cealaltă doar s-au luat multe.

ADVERTISEMENT

În fiecare etapă poartă alt tricou. Se pozează cu spatele, poate, poate primește și ea un mesaj. Ne-a înnebunit. În fiecare etapă are alt fotbalist. A fost Munteanu, a fost Alibec. A fost și pe Giulești, că s-a pozat și pe acolo.

A fost în vizită prin București și a fost la meciul din Giulești. Mi-a zis cineva că nu era obișnuită cu Bucureștiul și, în fața la stadion, sărea peste șinele de tramvai să nu se curenteze”, a fost reacția dură a rapidistului.