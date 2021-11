Apariția de peste un milion de euro a Anamariei Prodan: ”Toate bijuteriile sunt cu diamante”

Anamaria Prodan nu iese în public fără bijuteriile care au devenit pentru ea ca o marcă înregistrată. Iar bijuteriile cu pricina valorează suficient de mulți bani pentru, să spunem, ca exemplu, rezolvarea crizei alimentare într-un sat mai mic, de prin România, timp de un an sau pentru construirea unei școli sau grădinițe.

Anamaria Prodan, bijuterii de un milion de euro

Pasionată de bijuterii de firmă și de diamante, Anamaria Prodan a reușit în ultimii ani să strângă o adevărată avere când vine vorba de accesorii de lux. Ba chiar, așa cum ne-a dezvăluit chiar ea, bijuteriile de care nu se desparte niciodată, în ciuda valorii uriașe pe care le au, sunt brățările cu diamante, un inel care are încrustate câteva pietre prețioase și, evident, câte un ceas de lux care costă mai mult decât o casă de lux de prin Pipera.

Aflată în Dubai, la Gala ISucces la care, printre altele, a câștigat și un premiu, Anamaria Prodan a apărut, pe scenă, însoțită de bijuteriile de care nu se mai desparte, făcând senzație printre șeicii care o admirau din public. Dar, spre surpriza tuturor, a doua zi, în holul hotelului de lux la care a fost cazată, accesoriile cu pricina erau purtate, din nou, semn că nu le folosește doar ”la ocazii speciale”.

În exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan a dezvăluit că nu se mai poate despărți de brățările, inelele și ceasurile pe care are, în ciuda faptului că, în acest fel, în fiecare moment al zilei poartă accesorii în valoare de aproximativ un milion de euro.

”M-am obișnuit să le am tot timpul, să le simt pe mână, nu mă deranjează deloc”, a precizat, pentru FANATIK, Anamaria Prodan

Ce bijuterii poartă Anamaria Prodan

Anamaria Prodan are mâinile încărcate de bijuterii care mai de care mai scumpe, fie că vorbim de brățări, fie că vorbim de inele cu diamant.

Favoritele sale sunt brățările Cartier, din aur cu diamante. Prețurile sunt însă pe măsură, ea având nouă asemenea bijuterii de lux doar la mâna dreaptă. Iar cea mai scumpă este 86.500 de euro, alta costă 62.500, o a treia 52.000 de euro, iar celelalte șapte valorează minimum 20.000 de euro bucata. Adică un total de ”doar” 341.000 de euro, în brățări cu diamante, la mâna dreaptă.

Evident, pe mâna dreaptă mai are și două inele, unul în valoare de 15.000 de euro, iar celălalt costând de două ori mai mult, ambele având diamante mai mari sau mai mici.

Stânga însă este ceva mai ”valoroasă”, chiar dacă nu mai încărcată în bijuterii. Un ceas Richard Mille, în valoare de peste 320.000 de euro, este încadrat de alte brățări cât se poate de valoroase. Trei dintre acestea, asemănătoare, valorează în jur de 200.000 de euro, una din aur galben și cu diamante mari, negre, costă cam 100.000 de euro, iar o altă brățară, simplă de această dată, valorează ”doar” 40.000 de euro.

Totul este, evident, încununat de un inel, tot de la Cartier, în valoare de 42.500, total mâinii stângi ajungând, la un calcul minim, la aproximativ 700.000 de euro.

La un simplu calcul aflăm că totalul accesoriilor pe care le poartă Anamaria Prodan, în fiecare moment, este unul năucitor: în jur de 1,1 milioane de euro.

Anamaria Prodan, pasionată de ceasuri

Anamaria Prodan a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că este cu adevărat pasionată de bijuterii și are o adevărată colecție de ceasuri de lux.

”Îmi plac ceasurile, am o adevărată colecție. Am 12 ceasuri. Am o colecție Cartier și o colecție Rolex”, ne-a dezvăluit Anamaria Prodan, precizând însă că are și alte branduri, precum Audemars Piguet sau Patek Philippe, colecția impresarei depășind, lejer, două milioane de euro.

Anamaria Prodan, divorț fără partaj?

Anamaria Prodan este în plin divorț de Laurențiu Reghecampf, dar, susține ea, averea pe care o are nu va fi împărțită la partaj cu cel care i-a fost soț timp de 13 ani.

”Totul este primit de la mama mea! Iar aici sunt niște lucruri care sunt dureroase, niște lucruri în care nu vreau să intru prea mult. Dar nu există nimic din ceea ce se spune. Laurențiu Reghecampf cu Anamaria Prodan au de împărțit o casă în America, una singură!, și una în Snagov”, ne-a dezvăluit, .

Mai mult decât atât, spune Anamaria Prodan, ea își va continua viața în lumea afacerilor și chiar se va extinde, investițiile sale fiind, până acum, în fotbal și în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, de curând, a decis, alături de Edi Irimia, să investească și în criptomonede.

”Am decis să investesc pentru că eu am făcut afaceri toată viața mea și, cum trăiesc în America de o viață, știu exact ce e bine și ce nu e bine”, a explicat