Apariția dezastruoasă a Dariei Radionova. Iubitei lui Alex Bodi pare că-i cad implanturile fesiere

Daria Radionova arată complet diferit în realitate față de imaginea fake pe care o promovează pe Instagram. În toate pozele de rețelele de socializare, ea apare cu un trup perfect, talie de viespe, fără celulită și cu un chip angelic. În realitate, ea nu mai seamănă cu cea din imagini.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iubita lui Alex Bodi este mult mai grasă în realitate decât în poze. Nu pare că are probleme grave cu sănătatea, însă se vede cu ochiul liber că Daria Radionova are grăsime pe picioare și posteriorul ușor lăsat, cel mai probabil că implanturile fesiere s-au lăsat din cauza kilogramelor acumulate în plus. Pe internet, ea își modifică pozele și aată diferit. În realitate, ea are fundul lăsat și picioarele foarte groase.

Deși ea vrea să pară o femeie fatală, Daria Radionova este o fată ca oricare altă, cu grăsime pe alocuri, celulită și îmbrăcată modest, fără să iasă prea mult în evidență. Cel mai rău, iubita lui Alex Bodi gafează la capitolul vestimentație. Ea poartă veșnic o pereche de colanți de fitness pe care îi accesorizează cu genți scumpe, geci din piele și cu un machiaj de seară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Comparativ cu Bianca Drăgușanu, șatena din Londra arată complet diferit. Fosta prezentatoare tv are 38 de ani și încă arată ca un iepuraș Playboy, femeia fatală pe care o doresc toți bărbații, iar actuala iubită a lui Bodi are 27 de ani, însă pare mult mai în vârstă.

Daria Radionova a avut o apariției dezastruoasă, scrie cancan.ro, care a surprins-o la mall Băneasa, unde a făcut cumpărături și a scos niște bani, semn că i s-au cam terminat resursele. Rusoaica din Republica Moldova așteaptă ca iubitul ei să fie eliberat din arest, însă, până acum, toate încercările lui Alex Bodi s-au dovedit nule, semn că justiția își face treaba.

ADVERTISEMENT

Daria Radionova îl aștepata pe Bodi în vila de 800 de mii din Tunari

Omul de afaceri din Mediaș a fost sălatat de mascați și dus de către procurorii DIICOT la audieri, după care a fost reținut 24 de ore, iar ulterior plasat în arest pentru 29 de zile, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane, trafic de droguri și trafic de minori. În documentele DIICOT ar fi cântărit și declarația fostei soții, pe care ar fi pus-o să se prostitueze pentru el.