Apariție de marcă în Bănie! Cu cine a văzut Mihai Rotaru meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga

, în al 5-lea meci din grupa principală a Conference League, iar confruntarea a atras mulți oameni la stadion, inclusiv foști jucători ai oltenilor.

Alex Mitriță, alături de Mihai Rotaru la meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga din Conference League

Confruntarea din Bănie a atras peste 20.000 de spectatori, printre care s-a numărat și Mihai Rotaru, unul dintre acționarii formației. Omul de afaceri a avut, ca de obicei, loja sa specială, iar acolo a privit meciul alături de fostul star al echipei, Alex Mitriță. Cei doi au fost surprinși în imagini cum trăiau la intensitate maximă cele întâmplate pe teren.

De altfel, la meci înainte cu o zi, când a avut un mesaj pentru fanii formației oltene: „Leilor, vă salut! Joi seară o să fiu în tribună alături de voi. E un meci extrem de important pentru noi toți, un meci care ne poate duce într-o primăvară europeană. Haideți să fim alături de băieți. Ne vedem pe Ion Oblemenco, ne vedem în vulcan. Vă pup și aveți grijă de voi”.

Alex Mitriță, un obișnuit al meciurilor jucate de Craiova în cupele europene

Nu a fost primul meci la care jucătorul a venit, asta după ce a fost surprins în tribune și la partida pe care Universitatea Craiova a jucat-o cu Mainz, terminată cu victoria formației din Bănie, 1-0, după reușita din penalty a lui Assad Al Hamlawy. Atunci acesta a stat de asemenea în loja lui Mihai Rotaru, acolo unde a fost și fostul coleg al său, invitat special la meci, Gustavo Vagenin.

Brazilianul chiar a fost premiat pe gazon cu un tricou special din partea gazdelor și a fost aplaudat de tot stadionul, el fiind omul care a contribuit decisiv la ultimul trofeu pe care Universitatea Craiova l-a câștigat, marcând în finala Cupei României din 2018, 2-0, cu Hermannstadt.

Câți spectatori au fost la partida dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga

Meciul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga a fost în pericol de a nu se mai juca la ora programată, asta pentru că a fost o ceață densă ce a amenințat serios, iar condițiile de disputare și de transmisie TV puteau să fie afectate.

În cele din urmă, arbitrul a dat drumul partidei, însă a anunțat că ar putea să întrerupă meciul dacă ceața va fi mai densă. La meciul din Bănie fanii olteni au venit în număr foarte mare. Nu mai puțin de 20.210 de suporteri plătitori au fost pe Ion Oblemenco, dintre care doar 373 de fani veniți din Cehia pentru meci.