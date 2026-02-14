Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt

ADVERTISEMENT

La 32 de ani are lumea la picioare și o viață de lux la care mulți oameni nici nu îndrăznesc să viseze. Georgina Rodriguez a marcat de această dată o apariție de milioane fără să fie nevoie să spună vreun cuvânt.

Georgina Rodriguez, uimitoare prin simpla prezență

Toată lumea o admiră pentru silueta de invidiat. Internauții vor să știe sau ce sporturi practică. E în centrul atenției și eclipsează totul în jurul său atunci când apare.

Logodnica lui Cristiano Ronaldo face furori prin simpla prezență. Georgina Rodriguez știe cum să se facă remarcată prin intermediul ținutelor pe care le poartă sau brandurilor pe care le promovează. Influencerița întoarce toate privirile.

După ce și-a aniversat ziua de naștere cu fast s-a afișat într-o ipostază care i-a cucerit pe cei care o urmăresc. A apărut în public cu un bolid de lux, la scurtă vreme după ce a ajuns în Arabia Saudită unde joacă iubitul ei.

A dorit să-și arate susținerea, vizitând această țară, așa cum a făcut când . Georgina Rodriguez nu a uitat de contractele sale, afișându-se cu un Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano.

Cum a ieșit în evidență Georgina Rodriguez

Mașina evaluată la peste 500.000 de euro a fost cadrul perfect pentru Georgina Rodriguez care a ieșit în evidență. Vedeta și-a etalat ținuta din cașmir pur, precum și buchetul de flori primit cel mai probabil de la fotbalist.

Bruneta adoră să se simtă bine în hainele pe care le poartă. De asemenea, iubește mașinile puternice. Ferrari cu care s-a filmat în fața unei vile impunătoare este o versiune high-performance a hibridului SF90 Stradale.

Autoturismul de lux este dotat cu un sistem hibrid plug-in cu motor V8 biturbo de 4.0 litri. În plus, dispune de trei motoare electrice care dezvoltă o putere combinată de până la 1.000 CP. Mai mult, este o mașină extrem de puternică.

Producătorul anunță că ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 2.5 secunde. Poate atinge o viteză de până la 340 km/h, Georgina Rodriguez fiind o femeie norocoasă. Momentan, nu se știe dacă mașina îi aparține sau a fost folosită doar pentru filmări.