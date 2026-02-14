Sport

Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt

Georgina Rodriguez a reușit să facă furori prin simpla prezență. Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo se face remarcată de fiecare dată când apare în public.
Alexa Serdan
14.02.2026 | 16:30
Aparitie de milioane pentru Georgina Rodriguez A facut spectacol fara sa spuna un cuvant
10 poze
Vezi galeria
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc în 2026. Sursa foto: Instagram.com
La 32 de ani are lumea la picioare și o viață de lux la care mulți oameni nici nu îndrăznesc să viseze. Georgina Rodriguez a marcat de această dată o apariție de milioane fără să fie nevoie să spună vreun cuvânt.

Georgina Rodriguez, uimitoare prin simpla prezență

Toată lumea o admiră pentru silueta de invidiat. Internauții vor să știe ce alimente consumă pentru a fi în formă maximă sau ce sporturi practică. E în centrul atenției și eclipsează totul în jurul său atunci când apare.

Logodnica lui Cristiano Ronaldo face furori prin simpla prezență. Georgina Rodriguez știe cum să se facă remarcată prin intermediul ținutelor pe care le poartă sau brandurilor pe care le promovează. Influencerița întoarce toate privirile.

După ce și-a aniversat ziua de naștere cu fast s-a afișat într-o ipostază care i-a cucerit pe cei care o urmăresc. A apărut în public cu un bolid de lux, la scurtă vreme după ce a ajuns în Arabia Saudită unde joacă iubitul ei.

A dorit să-și arate susținerea, vizitând această țară, așa cum a făcut când a ajuns în cel mai puternic loc de pe planetă. Georgina Rodriguez nu a uitat de contractele sale, afișându-se cu un Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Cum a ieșit în evidență Georgina Rodriguez

Mașina evaluată la peste 500.000 de euro a fost cadrul perfect pentru Georgina Rodriguez care a ieșit în evidență. Vedeta și-a etalat ținuta din cașmir pur, precum și buchetul de flori primit cel mai probabil de la fotbalist.

ADVERTISEMENT

Bruneta adoră să se simtă bine în hainele pe care le poartă. De asemenea, iubește mașinile puternice. Ferrari cu care s-a filmat în fața unei vile impunătoare este o versiune high-performance a hibridului SF90 Stradale.

Autoturismul de lux este dotat cu un sistem hibrid plug-in cu motor V8 biturbo de 4.0 litri. În plus, dispune de trei motoare electrice care dezvoltă o putere combinată de până la 1.000 CP. Mai mult, este o mașină extrem de puternică.

Producătorul anunță că ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 2.5 secunde. Poate atinge o viteză de până la 340 km/h, Georgina Rodriguez fiind o femeie norocoasă. Momentan, nu se știe dacă mașina îi aparține sau a fost folosită doar pentru filmări.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
