Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv

Mihai Stoica a anunțat o apariție de senzație la FCSB. Noul jucător al campioanei se va afla pe teren în duelul de etapa viitoare, cel împotriva lui CFR Cluj.
Iulian Stoica
18.01.2026 | 18:24
Aparitie de senzatie la FCSB Va juca primul meci cu CFR Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Apariție de senzație la FCSB în partida cu CFR Cluj. Cine este așteptat pe teren. Sursă foto: Colaj Fanatik
FC Argeș s-a impus în fața lui FCSB în prima etapă din acest an, scor 1-0. Interesant este faptul că în defensiva campioanei nu a fost prezent Andre Duarte, asta în ciuda faptului că era apt de joc. Mihai Stoica a anunțat când va debuta oficial fundașul transferat în această iarnă.

De ce nu a jucat Andre Duarte în FC Argeș – FCSB

Andre Duarte este primul jucător transferat de FCSB în această iarnă. Deși a impresionat în meciul amical disputat în Antalya cu Beșiktaș, fundașul central nu a putut fi folosit în duelul cu FC Argeș, iar Mihai Stoica a explicat care este situația sa.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB a cerut cartea verde încă de pe 13 ianuarie. FIFA a oferit răspunsul abia în ziua meciului, la ora 17:00, ca ulterior Federația Maghiară de Fotbal să nu ofere vreo replică.

„Cu Andre Duarte există o anomalie cumva. În mod normal, dacă noi ne adresam mai repede, puteam să obținem cartea verde. Prima zi în care puteam solicita certificatul internațional de transfer era 13 ianuarie. 

Pe 13 ianuarie, în prima zi, am solicitat ITC-ul. Pe 14 după-amiază, în urma materialului prezentat de Ujpest, Federația Maghiară de Fotbal a refuzat să emită cartea verde. Ne-am adresat imediat către FIFA, beneficiind de suportul Federației Române de Fotbal, ne-a ajutat doamna Camelia Nicolae, care a fost tot timpul promptă când au fost chestii de genul acesta”, a dezvăluit Mihai Stoica.

Andre Duarte, așteptat pe teren în meciul cu CFR Cluj

Chiar dacă Federația Maghiară de Fotbal nu va oferi un răspuns, Andre Duarte va fi legitimat, în ciuda faptului că nu are cartea verde, luni, 19 ianuarie. Cum acest lucru se va întâmpla, fundașul central va fi apt de joc pentru FCSB în partida cu CFR Cluj, din etapa 23.

„Am așteptat! Practica era că în o zi sau două FIFA răspunde. FIFA a răspuns ieri, în jurul orei 17:00. Doar că de la Federația Maghiară de Fotbal nimeni nu a mai dat niciun semn. Luni, în situația în care Federația Maghiară refuză să facă ceea ce FIFA a decis, jucătorul va fi legitimat fără carte verde.

ADVERTISEMENT

De luni Andrei Duarte, în orice situație, este jucătorul nostru cu drept de joc pentru meciul următor, care va fi contra CFR-ului. Poate că ne-ar fi ajutat aseară Duarte, pentru că ar fi urcat Lixandru la locul lui. În schimb, fundașii centrali au jucat foarte bine, i-am văzut bine pe amândoi”, a conchis Mihai Stoica.

Mihai Stoica, toate detaliile despre situația lui Andre Duarte

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
