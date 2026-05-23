Apariție de senzație pentru fosta soție a acționarului de la Dinamo. Angela Martini a furat toată atenția

Fosta Miss Albania, Angela Martini, a făcut senzație la Festivalul de la Cannes. Superba șatenă a fost protagonista unei apariții uimitoare cu care a furat toată atenție. Iată cum s-a afișat, de fapt, fosta soție a acționarului de la Dinamo.

Cum a apărut Angela Martini pe covorul roșu

Angela Martini (40 ani) este un model celebru, cu forme fizice de invidiat. Miss Albania 2010 care este de o frumusețe răpitoare a devenit cunoscută și datorită relației cu Dragoș Săvulescu (52 ani). Fostul acționar de la Dinamo și vedeta s-au cunoscut în Statele Unite ale Americii și au fost căsătoriți vreme de aproximativ 7 ani.

Cuplul are un băiat care a venit pe lume prin intermediul unei mame surogat. În prezent, micuțul în vârstă de 3 ani locuiește cu mama sa care a făcut furori la Festivalul de la Cannes. Aflată la unul dintre cele mai importante evenimente din Franța aceasta a strălucit pe covorul roșu datorită ținutei sale impecabile.

A optat pentru o rochie cu paiete care i-a scos în evidență silueta de vis. Aceasta aparține unui brand de renume din Emiratele Unite Arabe. A fost achiziționată de la Charbel Karam Couture, un magazin care oferă îmbrăcăminte pentru femei care doresc să fie în centrul atenției. Cu siguranță, șatena s-a simțit excelent în vestimentația care i-a evidențiat bustul.

„Seară de film la Cannes cu ocazia premierei filmului Fjord”, este descrierea pe care a lăsat-o Angela Martini, pe Instagram. a lui Dragoș Săvulescu a fost comparată cu un star de cinema, semn că a făcut alegerea potrivită în materie de rochie. „Ce vedetă! Ești superbă”, „Ești magnifică”, „Ești divină”, sunt o mică parte dintre comentariile fanilor.

„M-am întors la Cannes după 10 ani. Viața m-a purtat pe un alt drum în tot acest timp și sunt recunoscătoare pentru fiecare moment. Pe curând, Cannes”, a mai scris modelul, pe rețelele de socializare.

De ce au divorțat Angela Martini și Dragoș Săvulescu

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au decis să o ia pe drumuri separate în urmă cu ceva vreme. Au făcut acest pas, deși în social media pozau în cuplul ideal. Fosta Miss Albania a fost cea care a anunțat că divorțează de . Potrivit documentelor, în cerere a invocat „diferențe ireconciliabile”.

Înainte să se ajungă în acest punct al relației amoroase dintre cei doi, fostul acționar de la Dinamo a avut probleme cu legea. Acesta a fugit din România în anul 2019, după ce a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în dosarul retrocedării plajelor din stațiunea Mamaia. A adus un prejudiciu de 112 milioane de euro.

Un an mai târziu s-a predat la Napoli, condamnarea cu executare fiind transformată în „cu suspendare”. Fosta parteneră a lui Dragoş Săvulescu locuiește în prezent în Italia, alături de fiul său, Kyree Martini Săvulescu. Cei doi părinți au custodie comună pentru cel mic. În plus, afaceristul îi oferă o pensie alimentară destul de bună.

„Puțini oameni au știut cum au fost ultimii șase ani din viețile noastre, de dimineață până seara, 24 de ore, cât stres, câtă anxietate, câte probleme am avut de rezolvat, nonstop timp de șase ani, și am făcut-o să pară ușor.

Sunt atât de fericită că s-au întâmplat atât de multe lucruri minunate în ultima perioadă. Foarte multe lecții de viață am învățat…”, a scris Angela Martini, pe social media, în momentul în care a anunțat că divorțează.