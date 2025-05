Apariție inedită la conferința de presă înainte de CFR Cluj – FCSB! 6 oameni din staff-ul campioanei au vorbit în fața jurnaliștilor: „Eu vorbesc în română” / „Iertați-ne!”

Elias Charalambous (44 de ani) și-a adus tot staff-ul la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

Elias Charalambous a adus tot staff-ul tehnic de la FCSB la conferința de presă

După ce fotbaliștii campioanei au făcut show la meciul cu Universitatea Craiova, când s-au deghizat în supereroi, a venit rândul staff-ul de la FCSB să le ofere o surpriză fanilor.

Elias Charalambous și-a adus toți colaboratorii la conferința de presă de dinaintea meciului cu CFR Cluj.

„Astăzi este o altfel de conferință de presă. Este tot stafful fără Alin, care din păcate s-a dus la finala pe care o au juniorii din academie. Astăzi nu o să vorbesc prea mult. E important să auziți câteva vorbe de la fiecare membru din staff. De mine cred că sunteți sătuli (n.r. râde). Vreau să le mulțumesc acestor băieți că m-au ajutat din prima zi când am ajuns aici. Au fost mereu lângâ mine. De asta suntem aici, pentru că suntem o echipă. Iar pentru că e ultima conferință vreau să vă mulțunesc și vouă, junraliștilor, pentru cooperarea pe care am avut-o în ăștia doi ani”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

Apoi a luat cuvântul Marius Popa. Antrenorul cu portarii de la FCSB i-a pregătit în acest sezon pe Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Răzvan Udrea și Andrei Vlad. Ultimul, plecat în iarnă la Aktobe.

„Eu o să vorbesc în română (n.r. râde). Vreau să le mulțumesc băieților. Am mai avut și noi divergențele noastre, dar datorită grupului și staff-ului, lui Pinti și Eli am reușit să ne adunăm. Vreau să le mulțumesc pentru doi ani extraordinari. Sper din tot sufletul să mai ducem încă doi ani la fel de buni”, a transmis Marius Popa.

Pentru Mihai Pintilii, titlul din acest sezon este al patrulea din carieră, toate cu FCSB. Fostul mijlocaș are în palmares două campionate câștigate ca jucător și două ca antrenor secund.

„Cred că toată suflarea roș-albastră se bucură de acești doi ani minunați. Cred că noi, cei care ne aflăm aici, am făcut niște lucruri fabuloase, iar satisfacția noastră este și mai mare. Am realizat niște lucruri foarte greu de realizat pentru România. Le mulțumesc colegilor, lui Elias, că am format o familie. Vă mulțumim din suflet și iertați-ne dacă v-am supărat cu ceva”, a spus Mihai Pintilii.

FCSB n-a mai câștigat două titluri la rând de pe vremea când Lucian Filip îmbrăca tricoul roș-albastru. Fostul mijlocaș a luat trei campionate cu echipa la care e acum secund, 2013, 2014 și 2015.

„Așa cum ne vedeți aici împreună așa suntem și pe teren. Asta a făcut diferența în ultimii ani, echipa a avut spirit. Nu vrem să ne oprim aici, vrem să continuăm parcursul bun. E clar să sezonul viitor lumea va avea așteptări la fel de mari ca sezonul ăsta. Vrem să repetăm istoria, să câștigăm campionatul și să ne calificăm în Champions League. Vrem să trecem la următorul nivel”, a adăugat Lucian Filip.

„Performanța s-a făcut datorită jucătorilor și antrenorilor foarte buni”

Ultimii, dar nu cei din urmă, au fost analistul video Ionuț Zottu și preparatorul fizic Thomas Neubert. De la conferința de presă a lipsit doar Alin Stoica. „Secundul” lui Charalambous este și responsabil cu juniorii din Academia FCSB.

„Doresc să le mulțumesc și eu colegilor mei pentru încredera acordată. Sunt aici de la 19 ani, venind de la academie. Mi s-a dat ocazia să lucrez cu cei mai buni antrenori și oameni din staff. Sper să facem împreună față acestor provocări din Europa și să câștigăm din nou campionatul”, a declarat Ionuț Zottu, analistul video al campioanei.

„Cred că s-a zis totul. Eu sunt fără cuvinte în momentul ăsta, a fost o surpriză. Tot sezonul a fost unit, am fost o familie. Am făcut un sezon extraordinar, performanța este istorică în Europa și SuperLiga. Sunt foarte fericit că e ultimul meci. Echipa e senzațională, băieții sunt senzaționali. Performanța s-a făcut datorită jucătorilor și antrenorilor foarte buni”, a conchis Thomas Neubert.