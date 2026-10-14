Apariție neașteptată la antrenamentul Craiovei. S-a antrenat cot la cot cu colegii, deși e OUT pentru meciul cu Getafe

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Puțin mai mult de 24 de ore ne mai despart până la partida Universitatea Craiova – Getafe, iar campioana României a susținut antrenamentul oficial. Sorin Cârțu a vorbit despre importanța acestui joc și a avut un mesaj pentru fani.

Universitatea Craiova a făcut antrenamentul oficial înaintea duelului cu Getafe

În Bănie adie vânt european, iar toată lumea așteaptă debutul formației pregătite de Filipe Coelho în grupa de Conference League. Sub comanda tehnicianului portughez, jucătorii Universității Craiova au efectuat antrenamentul oficial înaintea întâlnirii cu Getafe.

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La ședința de pregătire a participat și Carlos Mora, deși acesta nu va avea drept de joc. Eliminat la returul cu Ararat-Armenia, din play-off-ul Europa League, costaricanul a fost , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Universitatea Craiova va avea importante la întâlnirea cu Getafe. FANATIK a aflat că fundașul Adi Rus și atacantul Monday Etim mai au nevoie de câteva săptămâni pentru a se recupera complet după accidentări. Totuși, Rus a ieșit pe teren și s-a antrenat separat de restul lotului, fiind supravegheat de unul dintre antrenorii secunzi.

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Universitatea Craiova, antrenament oficial înaintea meciului cu Getafe

Frica poate fi un ajutor pentru jucătorii Universității Craiova

Președinte de onoare al clubului Universitatea Craiova, Sorin Cârțu, le-a transmis jucătorilor că trebuie să evolueze la capacitate maximă pentru a scoate un rezultat pozitiv în fața unui adversar care vine dintr-un campionat superior. Componentul ”Craiovei Maxima” este de părere că o remiză ar reprezenta un start bun pentru campioana României în grupa de Conference League.

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”E un meci cu un specific diferit, dar meciuri importante am mai jucat și până acum în campionat. Este un meci internațional, de palmares și într-o competiție unde vrem să avem un parcurs de luat în seamă. Avem experiența de anul trecut și cred că putem face față unui asemenea adversar.

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Getafe vine dintr-un fotbal superior, iar jucătorii noștri trebuie să vină cu un supliment în ceea ce privește abordarea partidei față de ceea ce oferă în campionat. Cred că la astfel de meciuri jucătorii sunt mai concentrați. Și puțină teamă dacă îți este de adversar nu este un lucru rău. Frica te face să te concentrezi mai mult și de aici pot ieși prestații de excepție.

(n.r. – Vă este teamă de meciul ăsta?) Normal. Mie îmi e teamă și la meciurile din campionat. Dar am încredere în băieți și cred că experiența de anul trecut trebuie să-i ajute. De asemenea, orașul trebuie să fie conectat la maxim pentru acest meci și atmosfera la stadion să fie excepțională.

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Noi cu toții, suporterii, echipa, clubul, formăm un tot unitar care greu poate fi combătut. Aștept un rezultat pozitiv, dar asta nu înseamnă neapărat victorie, poate să fie și un rezultat de egalitate dacă ținem cont de adversarul care vine dintr-un campionat superior”, a declarat Cârțu.