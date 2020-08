Emily Burghelea arată total diferit nemachiată. Cum a fost surprinsă, după o intervenție la salon

În luna iunie, Emily Burghelea pleca cu scandal de la Antena 1, după ce și-a dat demisia în direct, în timpul emisiunii Acces Direct, pentru care lucra. Nu s-a grăbit să se angajeze din nou, a preferat să se relaxeze o perioadă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Însă, în tot acest timp, fost asistentă mărturisește că nu a dus lipsă de oferte și colaborări, însă niciuna nu s-a concretizat. Totuși, nu se grăbește și nici nu disperă, este timp pentru toate.

Nu și pentru machiaj, însă. Zilele trecute, Emily a fost surprinsă pe stradă nemachiată, imagine complet schimbată a fostei asistente. Abia dacă o puteai recunoaște.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emily Burghelea, planuri pentru noi colaborări profesionale

Fosta asistentă de la Acces Direct s-a pregătit pentru o ședință foto la Adrian Constantin, unul dintre cei mai cunoscuți hairstyliști din România. Ulterior, au luat masa împreună. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Cancan.

Numai că, Emily a ieșit din casă complet nearanjată. Fața fostei asistente de la Acces Direct era fadă, fără niciun pic de machiaj, fapt ce i-a scos în evidență coșurile și imperfecțiunile.

ADVERTISEMENT

„După ce m-am coafat, am făcut o scurtă oprire la un bistro. Am mâncat ceva repede și am fugit spre ședința foto”, a declarat blonda pentru cancan.ro

Au trecut două luni de la celebrul scandal cu Acces Direct, care i-a avut subiect pe soții Stegaru, Vulpița și Viorel. De atunci, Emily a avut discuții despre eventuale colaborări, dar totul a rămas în acest stadiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am avut propuneri de colaborări mari, chiar foarte mari însă după ce s-au făcut mai multe ședințe…. Acestea au picat. La început păreau foarte sigure. Stau și mă întreb… Oare de ce? Chiar nu pot să înțeleg.

Om trăi și om vedea ce o să fie! Visul meu de când eram mică este să lucrez în televiziune. Sunt bună la asta și sper că Dumnezeu nu o să mă lase să stau pe bară prea mult!”, a mai spus fost asistentă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emily a demisionat de la emisiunea care a făcut-o celebră, după ce a povestit într-o postare publică pe Instagram că Vulpița este bătută de Viorel, soțul ei, iar șefii de la Acces, inclusiv Mirela Vaida, ascund acest lucru.

De partea cealaltă, Antena 1 a spus că Emily ar fi fost, de fapt, concediată, din cauza unei petreceri, care a avut loc în weekend-ul dinaintea evenimentului nefericit, petrecere la care au fost și soții Stegaru, invitatți chiar de ea.