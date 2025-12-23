Apariție rară a fiicei antrenorului român căsătorită cu un profesor universitar din America de Sud

ADVERTISEMENT

Marilu Lucescu, fiica lui Răzvan Lucescu, este o prezență discretă în viața celei mai cunoscute familii din fotbalul românesc. După ce a studiat în Elveția și a locuit în Africa de Sud, ea s-a întors în România, alături de soțul ei.

Maria Luiza și Luis Escobedo s-au cunoscut în Africa de Sud

Acesta este un profesor universitar din Peru. Luis Escobedo D’Anglés și fiica antrenorului de la PAOK Salonic au împreună trei copii și locuiesc acum la București. Cel mai mare dintre ei, Lucio, are șapte ani, și joacă la juniorii Rapidului.

Maria Luiza, alintată Marilu, are 34 de ani și mai are două fetițe. Spre deosebire de fratele ei, Matei, Marilu își trăiește viața discret, fiind preocupată de familie, dar și acțiuni caritabile. Ea cântă într-un cor cleric și este foarte apropiată de bunica ei, Neli Lucescu.

Soțul ei a fost lector la o Universitate din Mexic și acum e profesor cercetător cercetător la UFS (Africa de Sud). Luis contribuie în principal la înțelegerea intersecției dintre diferite tipuri de identificare, migrație și rasism din perspectiva discursului, narațiunii și a perspectivei globale.

Ginerele lui Răzvan Lucescu luptă activ împotriva discriminării rasiale

Ginerele lui Răzvan Lucescu luptă activ împotriva discriminării, indiferent de fațetele sale. El investighează de mult timp acest fenomen, care l-a afectat și pe el de mai multe ori și e co-editor al cărții „Migrants, Thinkers, Storytellers”, dedicată răspunsurilor imigranților supuși categorizării în Africa de Sud post-apartheid.

Luis este născut în Trujillo, al treilea oraș ca mărime din Peru, considerat capitala culturală a țării. El și Marilu s-au cunoscut în Africa de Sud, după ce fiica lui Răzvan și-a terminat masterul de la Rotterdam.

Lucio, singurul fotbalist activ al familiei Lucescu

Lucio, strănepotul lui Mircea Lucescu, pare a fi singurul capabil să ducă mai departe tradiția fotbalistică a familiei. Il Luce a încercat să-l ajute pe Matei, fiul lui Răzvan Lucescu, să joace fotbal, dar nu a reușit decât până la un moment dat.

”Matei, nepotul meu, era talentat la început, dar nu înţeleg ce s-a întâmplat, a fost pasionat de maşini pe urmă. Poate era şi foarte ambiţios. A văzut că nu poate fi numărul unu la fotbal, a renunţat. A jucat şi portar, şi atacant. Eu mă jucam cu el. Am încercat să-l stimulez”, a povestit selecționerul.

PAOK a învins cu 2-0 și este pe locul trei în campionat, la un punct de Olympiakos și la două de liderul AEK, la care impresionează Răzvan Marin.

Soția lui Răzvan a tradus cartea anului 2025

Ana Maria, soția lui Răzvan, a obținut și ea un premiu la final de an.

„Studiez de 10 ani limba greacă. Doream să îmi dezvolt cunoașterea limbii și mi-am dorit mereu să traduc. Peste tot unde am mers alături de soțul meu, mi-am dorit să studiez limba respectivă”, a mărturisit Ana-Maria Lucescu.