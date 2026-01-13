Apariție rară a lui Sacha Dragic, vizionarul care a transformat Superbet într-un brand global. The Big Target: 50 de miliarde de euro!

ADVERTISEMENT

Superbet, liderul pieței de pariuri și gambling din România, se pregătește să-și continue dezvoltarea și la nivel global. Ținta este de a deveni un jucător extrem de important în întreaga lume în industria de gambling, tehnologie şi divertisment, planurile îndrăznețe fiind dezvăluite de Sacha Dragic, fondatorul şi CEO-ul Superbet Group.

Fondatorul Sacha Dragic dezvăluie planurile de expansiune ale Superbet Group. „Vrem să fim un Amazon Cloud Services, adică un cloud pentru tot ce înseamnă pariuri”

La finalul anului 2025, Grupul Superbet a anunțat o schimbare majoră de strategie și și-a luat angajamentul de a construi soluţii tehnologice inovatoare pentru o industrie globală a divertismentului digital, aflată în continuă schimbare. Din această cauză intenția acționarului majoritar Sacha Dragic fiind aceea ca Superbet să devină o companie de tehnologie pentru pariuri.

„Dorim ca Super Technologies să vândă servicii de infrastructură pentru cei care vor să aibă business pe piaţa de pariuri. Vrem să fim un Amazon Cloud Services, adică cloud-ul Amazon pentru tot ce înseamnă pariuri. E o idee pe care probabil o vom testa în 18-24 de luni. Eu consider că tehnologia pe care o are Superbet, vom vedea în 2-3 ani dacă am dreptate, poate oferi o infrastructură probabil de 10-20 de ori mai mult decât va putea Superbet să o folosească ca habitus operator.

Superbet astăzi, în special în România, este cunoscut ca operator de pariuri. Cred că este puțin legat cu retailul nostru cu care am început din 2008. Și astăzi avem o foarte mare rețea de retail, de aproximativ 1.000 de spații în România. Dar astăzi retailul reprezintă probabil la nivelul României 10-12% din Superbet și la nivelul grupului 5% din Superbet.

Noi am început din 2015 investiții în tehnologie, când ne-am dat seama de potențialul online-ului. Și a fost, aș spune, și puțin noroc, pentru că în momentul în care s-a intrat în pandemie, noi am avut cumva cea mai dezvoltată tehnologie și am avut o creștere importantă. Dar avusesem deja o confirmare că mergem în direcția bună prin investiția Blackstone, pentru că în 2017 Blackstone a recunoscut că am construit o platformă care are o șansă mare să devină o platformă globală. Acesta a fost un element foarte important în decizia lor de a investi în Superbet în 2019”, a declarat Sacha Dragic într-un interviu acordat

Sute de mii de useri își dau întâlnire pe Social Media Superbet

Chiar dacă pariurile și jocurile de casino sunt încă principala activitate a grupului, o atenție foarte mare fiind acordată interacțiunii cu clienții pe social media.

„Astăzi, grupul Superbet este încă o firmă de pariuri și gaming, dar care în ultimele 18 luni a dezvoltat din ce în ce mai mult și diverse alte produse. Social media este unul dintre proiectele noastre foarte ambițioase. În România avem câteva sute de mii de useri zilnici pe rețeaua noastră de social media, în care se împart biletele, se comentează meciuri și așa mai departe. Avem de două-trei ori mai mulți useri în România pe social Superbet decât pe rețeaua X. În același timp, am lansat această rețea a noastră, Social Network, și în Brazilia, iar după numai 3-4 luni avem niște rezultate foarte spectaculoase”, a mai dezvăluit Dragic în interviul pentru ZF.

Superbet, un business de 2 miliarde de dolari anual. Impozite și taxe plătite Statului român de peste 400 de milioane de euro în fiecare an

În continuare, el a oferit detalii financiare despre activitatea curentă a grupului și țările în care acesta operează: „În momentul de față, sub brandul Superbet operăm în România, Polonia, Serbia și Brazilia. De asemenea, sub brandul Napoleon, pe care l-am achiziționat în 2021, suntem lideri de piață în Belgia. Mai avem un mic brand, LuckyDays, pe care l-am achiziționat din 2020, care este un cazino online betting, cea mai importantă piață unde operează fiind Canada.

Din punct de vedere financiar, ultimele date disponibile sunt din 2024. Cred că am avut undeva la 1,5 miliarde de euro veniturile totale. Cu 300 de milioane de euro EBITDA (n.r. – profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare). Anul acesta vom fi probabil undeva aproape de 2 miliarde. Cu EBITDA care rămâne aceeași, în primul rând din cauza schimbării de taxare în România. În ceea ce privește investițiile în tehnologie pentru 2026, boardul a aprobat acum 10 zile un buget care se duce spre 200 de milioane de euro.

În România avem o cotă de piață de 42-43%. E loc de creștere? Nu știm când ne vom opri, noi o să facem ceea ce trebuie să facem. Depinde și de cum vor reacționa concurenții. Nu este pentru noi o prioritate să creștem în România. Suntem mulțumiți cu poziția pe care o avem. Și România o vedem mai degrabă ca un suport pentru creșterea în Grecia sau creșterea în Brazilia. Aceste două proiecte sunt cele mai importante acum.

Activitatea din România reprezintă cam 60% din întregul grup. Nouă ne rămân, în principiu, din ceea ce se rulează în România cam 5%. În cele 5% mai avem încă, probabil cam un fel de 0,8% din rulaj, care se plătește în bonusuri, ceea ce înseamnă că nouă ne rămâne 4,2% din total rulaj ca venit, din care plătim impozitele, salariile, chiriile unde e cazul și așa mai departe.

În 2024, ultimul an în care avem toate datele, am plătit în România impozite de 420 de milioane de euro. Una dintre cele mai mari taxări, adică la 30%. În Brazilia e de 12%, iar în Belgia de 14 %”.

Atac în forță pe piețele din Brazilia și Grecia

Dacă România încă este principala „piață de desfacere” a Superbet, reprezentând aproximativ 60% din grup, un alt punct de interes îl reprezintă America de Sud, unde Superbet și-a făcut intrarea în 2023. Operează deocamdată doar în Brazilia, unde două dintre cele mai iubite cluburi de aici, dar nu este exclusă nici o extindere în alte țări din zonă.

„În Brazilia am pornit investiția în toamna 2023, lansarea făcându-se în decembrie 2023. Am cheltuit undeva la 250 de milioane de euro, în primul rând în publicitate și tehnologie. Totul este online aici, nu avem rețea de retail. Suntem deja pe locul 3, din peste 150 de firme licențiate.

Brazilia este prioritatea grupului. Credem că în doi ani de zile vom reuși să-i ajungem pe rivalii de pe locul 2, englezii de la Bet365. Cu numărul 1 este mai greu, pentru că Betano a avut un start cu trei ani înaintea noastră. Au făcut niște mișcări foarte, foarte bune. Și de obicei, acest avantaj pe care îl au ei acolo se poate elimina sau pe o perioadă foarte lungă, în 10 ani, sau dacă vor face niște greșeli”.

Superbet explorează piața din Mexic

„O piață pe care m-aș gândi să intru? Mexic… Totuși, e greu să intri. Eu cred că se poate, pentru că sunt multe firme internaționale. Betano operează în Mexic, Bet365 operează în Mexic, în Mexic se poate intra. Numai că pentru noi, până nu vedem că Brazilia a devenit un jucător major al grupului, nu m-aș aventura să intru într-o piață atât de vastă. Peru, Paraguay pot să fie următorii pași ai noștri în America de Sud, pentru că nu sunt piețe atât de complicate și poți intra cu 10-20 de milioane de euro. O piață gen Mexic înseamnă din nou o investiție de cel puțin 200 de milioane, cum am făcut-o și în Brazilia.

Deci îți trebuie nu numai eforturi financiare, ci și manageriale, și de tehnologie. Piața Mexicului este suficient de diferită de piața braziliană, care necesită probabil încă 100-150 de oameni într-un proiect intern care să se ocupe numai de ea”, sunt planurile de dezvoltare în viitor ale Superbet, dezvăluite de Sacha Dragic.

Investiție de 80 de milioane de euro pentru lansarea Superbet Grecia. Contracte cu granzii PAOK Salonic și Panathinaikos Atena

Pe lângă Brazilia, o prioritate a Superbet-ului în 2026 este intrarea pe piața din Grecia, preconizată a avea loc în luna martie. Iar investitiția este și ea pe măsură, de peste 80 de milioane de euro.

„Brazilia și Grecia sunt cele două priorități în momentul de față. Cel mai interesant nou proiect pe care îl avem bugetat este intrarea pe piața din Grecia. Învestiția se ridică undeva la 80 de milioane de euro, avem un business plan pentru 2026 și 2027.

Noi intrăm acolo în martie. Am achiziționat o mică firmă care avea licență, dar este zero, adică nu avea nici clienți, nimic. Pur și simplu a fost un accelerator pentru a primi licență. Și începem organic. E public în Grecia, se știe deja, am semnat contractele de publicitate cu două dintre cele mai mari cluburi de fotbal, PAOK Salonic și Panathinaikos Atena, care vor juca pe piept cu Superbet Grecia. De asemenea, am semnat cu AEK Atena la baschet și mai avem încă un contract pe care nu-l pot dezvălui, pentru că încă nu este semnat”, sunt alte noutăți pe care fondatorul grupului Superbet le-a dezvăluit.

Marele plan al lui Sacha Dragic: listarea Superbet Group la Bursa din New York

De ce toate aceste investiții uriașe ale Superbet, mai ales pe piețe din afara României? Pentru că marele vis al lui Sacha Dragic este să-și listeze grupul la Bursa din New York. Iar pentru asta are nevoie de o companie foarte solidă, care să atragă o capitalizare pe măsură.

„Oferte de vânzare primesc probabil cel puțin o dată pe trimestru sau de două ori pe an. Dar jucătorii mari în teren știu că nu sunt vânzător. Listarea la bursă va fi foarte probabil următorul pas, dar în momentul când firma o să fie pregătită pentru așa ceva.

Noi, dacă am fi vrut să ne listăm în Europa, o puteam face deja. Probabil dacă ne-am fi listat cum era planul inițial, în toamna lui 2024 sau începutul lui 2025, cred că am fi listat undeva la 2,5 până la 3 miliarde de euro.

Următorul pas este de a crește business-ul din America de Sud, e o prioritate majoră pentru mine, și de a continua consolidarea în Europa de Est. Noi suntem astăzi de departe cel mai mare operator din Europa de Est. Suntem mai mari decât oricare operator din Cehia, din Ungaria, din oricare din celelalte țări. Știm foarte bine, ne urmărim concurența și de aceea Grecia pentru noi este importantă. Un succes în Grecia chiar ne-ar cimenta acest leadership position. Și bineînțeles că ne uităm la țările din Europa de Est în care nu suntem. În Bulgaria avem deja licențe, în Croația avem deja licențe, nu mai e decât o chestiune de timp până când le vom prioritiza.

Dar pentru noi, cea mai mare provocare este America de Sud. E foarte, foarte importantă, pentru că un succes în America de Sud ne deschide ușa spre o listare în SUA. Și pentru mine prioritatea este de a face tot posibilul să ne listăm în State și nu în Europa. Investitorii din Statele Unite sunt mult mai pe gustul meu. De ce am ales Blackstone și nu un investitor european? Sunt mult mai pregătiți de a-și asuma riscurile și mult mai orientați pe termen lung. Investitorii europeni sunt mult mai conservatori și sunt mult mai orientați spre cash-flow, dividende și nu atât de mult spre creșterea valorii”.

Planul Superbet pentru listarea la bursele din SUA: dublarea veniturilor de la 2 la 4 miliarde de euro pe an

„Pentru a ne putea lista la Bursa din New York, nu trebuie neapărat să fim profitabili, adică nu ne ajută să avem numai veniturile fără profit, dar cred că trebuie să fim dublu decât ce suntem astăzi… Adică de la venituri de 2 miliarde de euro pe an să ajungem la venituri de 4 miliarde și cu un EBITDA de, probabil, 7-800 de milioane de euro.

Cred că la momentul respectiv vom fi foarte interesanți pentru piața din New York, cu condiția, bineînțeles, ca cel puțin un minim de 30-40% din venituri să vină din America de Sud. Pentru că bursele din Statele Unite nu sunt foarte interesate de țările europene. Pe ei îi interesează mult mai mult America de Sud decât Europa.

Dacă nu ai un business și în SUA, trebuie neapărat să fii expus pe America de Sud. Și am văzut treaba asta cu Brazilia. Noi eram o firmă deja relativ mare și profitabilă și înainte de investiții în Brazilia, dar atunci, în afară de Blackstone, care a recunoscut relativ devreme și ne-a susținut tot timpul, nu prea era un mare apetit de a lucra cu noi dintre fondurile mari americane.

Nu există nicio șansă ca Superbet să fie listat la București. Nu. Eu nu văd variante în care vom fi listați sub 10 miliarde de euro și nu cred că Bucureștiul ar avea lichiditate. Apetitul investitorului american ar fi mult mai interesant pentru noi. Sunt convins că astăzi avem cea mai bună platformă din lume, am dovedit-o și în Brazilia, iar asta ne oferă posibilitatea de a crește de la un 10 miliarde la 50 de miliarde. Iar singura piață care ne oferă așa ceva e America”, a expus Sacha Dragic condițiile pe care Superbet Group ar trebui să le îndeplinească pentru a fi listat la bursele din Statele Unite ale Americii.

Pariurile ilegale, un flagel ce ia o amploare tot mai mare

Din păcate pentru operatorii de jocuri de noroc care funcționează în legalitate și plătesc taxe de nivelul miliadelor de euro în țarile unde operează, activitatea le este perturbată de piața neagră, care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Totul din cauza suprataxării și a legislației impredictibile, care se schimbă de la o zi la alte.

„În România, cred că piața neagră este undeva la 30%. Dar la nivel european, e o piață neagră care se compară cu piața legală. Și am fost șocat de ce am citit. Sunt puțin contradictorii cele două informații, una spune că în Uniunea Europeană piața ilegală este de 70%, cealaltă că e de 70 de miliarde de euro. Dar oricare dintre cele două ar fi adevărată, este foarte grav.

E complicat să aduci piața neagră la suprafață. E nevoie de regulamente stabile și ăsta e de fapt cel mai important lucru. Trebuie să convingem și Uniunea Europeană, și guvernele diverselor țări în care operăm, că asta e o foarte mare problemă. E o mare problemă pentru că sunt niște bani neimpozitați. E o mare problemă, pentru că nu există niciun fel de auto-excludere, de protecție a jucătorilor, nimic. Și, la fel, sunt niște bani care vin la negru și se pot folosi pentru orice activitate.

Marea Britanie și Suedia sunt două dintre cele mai proaste piețe care au fost totalmente distruse de regulamente. Adică s-au pus atât de multe restricții, atât de multe blocade, încât cred că în ambele țări, cam 80% reprezintă piața neagră. Undeva la 80% din piața din Marea Britanie este operată de firme din Curacao”, și-a încheiat interviul Sacha Dragic, fondatorul și CEO-ul Superbet Group.