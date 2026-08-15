Unul dintre cei mai bogați oameni din România și mare susținător al Rapidului s-a întors pe Giulești

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Mai mult, în tribune a luat loc și discretul Jean Valvis, fost investitor din Giulești, rămas acționar minoritar. Jean Valvis, unul dintre cei mai apreciați și puternici oameni de afaceri din România, a decis să privească de pe stadion meciul, fiind probabil convins de jocul echipei.

Jean Valvis, prezent în tribună la derby-ul Rapid – Dinamo, alături de alte nume grele

Jean Valvis a luat loc în tribună alături de foștii fotbaliști ai Rapidului Adrian Iencsi și Robert Niță. De remarcat că omul de afaceri poartă cu mândrie o eșarfă în culorile Rapidului, asemeni unui adevărat ultras.

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, când a fost acționar minoritar și sponsor principal. Cu toate acestea, Valvis nu a rupt niciodată legătura cu Giuleștiul, cu toate că nu a fost niciodată acționar majoritar.

Și-ar fi dorit asta în 2006, când a vrut să cumpere pachetul majoritar de acțiuni de la George Copos, însă afacerea nu s-a mai materializat. Afaceristul a creat mai multe branduri cunoscute în România, cel mai cunoscut fiind Aqua Carpatica.

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„Suporterii merită să fie acționari și nu împrumutători. Cred că suporterii Rapidului trebuie să devină acționari prin majorarea capitalului social. Obligațiunea nu este în niciun caz o acțiune. Obligațiunea este un împrumut, iar prin acțiune depui bani la capitalul social și ai drepturi de control, de părere și de vot. Rapid nu poate fi împrumutat la nesfârșit.

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Este nevoie ca domnul Copos să aprobe odată majorarea de capital social. E singura soluție pentru Rapid și eu spun asta din 2006. Nu este normal să se distribuie obligațiuni către suporteri. Obligațiunea este o datorie la termen, ca un cec. Dai bani și ți se dă un cec care poate fi încasat la un termen anume, de 12, 18 sau 24 de luni”, declara Valvis în momentul în care a dorit să cumpere Rapidul de la Copos.

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Jean Valvis este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România

faimos pentru că a construit branduri precum Dorna, LaDorna și Aqua Carpatica, dar și pentru tranzacțiile sale de sute de milioane de euro cu giganți precum Lactalis sau Coca Cola. Numele său a fost mereu legat de Rapid, fiind unul dintre cei mai apropiați oamenii de afaceri de sufletul Giuleștiului.