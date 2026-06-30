Apariție rară pentru Dan Petrescu. Cum arată fostul antrenor al celor de la CFR Cluj. Foto

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Dan Petrescu (58 de ani) s-a confruntat în ultimul an cu probleme destul de grave de sănătate. Tocmai din acest motiv, el a fost nevoit să renunțe la antrenorat pentru o perioadă. La zece luni de la ultima partidă pe banca lui CFR Cluj, fostul mare fotbalist a apărut într-o poză în mediul online.

Cum arată Dan Petrescu, după zece luni în care s-a luptat cu boala

Din nefericire, Dan Petrescu a fost măcinat de problemele de sănătate în ultimul an și nu a mai putut sta aproape de gazon, unde se simte cel mai bine. Totuși, el a înțeles că sănătatea trebuie să primeze așa că și a început să urmeze un tratament.

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În această iarnă, el a fost surprins cu foarte multe kilograme în minus, semn că boala și tratamentul respectiv și-au pus amprenta pe corpul său. În februarie, el spunea că mai are nevoie de câteva luni pentru a se recupera, iar sfârșitul lunii iunie vine cu vești îmbucurătoare.

Dan Petrescu s-a fotografiat alături de Gabriel Cojocaru, antrenorul și președintele Clubul Sportiv Barracuda Câmpina, la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu. Conform , fostul antrenor al ardelenilor a venit la bazin pentru a-și lua fiica cea mică, care vine adesea atunci când se află în vacanță la bunicii din partea mamei, care locuiesc în comuna prahoveană.

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Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre Dan Petrescu

Mihai Stoica este foarte apropiat de Dan Petrescu, mai ales că cei doi au lucrat împreună la Unirea Urziceni. Conducătorul celor de la FCSB a explicat în emisiunea „MM la FANATIK” că și că a simțit din tonul vocii că se simte foarte bine:

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„Am vorbit, chiar foarte mult, și din voce e foarte bine. (n.r. – Am înțeles că de vreo lună e la Bologna, face un tratament) Noi am vorbit alte chestii. Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu. Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala aia al cărui nume nici nu trebuie pronunțat. A râs”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Florin Prunea s-a întâlnit de curând cu Dan Petrescu și a început să plângă

Florin Prunea, fost coleg cu Dan Petrescu în Generația de Aur a României, a povestit în urmă cu doar o săptămână că s-a întâlnit recent cu Dan Petrescu și că are vești îmbucurătoare despre el. Fostul portar recunoaște că a fost foarte fericit, dar în același timp emoționat, că l-a revăzut, și a dezvăluit că tehnicianul de 58 de ani arată foarte bine:

„M-am întâlnit cu cineva, nu cred că se supără pe mine dacă spun. Nici nu-ți trece prin cap cu cine m-am întâlnit. Ca să-ți dau un indiciu, mi-au dat lacrimile. L-am luat în brațe, jur că mi-au dat lacrimile. Emoție multă. Așa de bine mi-a părut că l-am văzut, că nu l-am văzut de mult.

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(n.r. – Cu Dan Petrescu te-ai văzut) Da! Băi, eram cu spatele, eram la cârciumă și îmi spune prietenul cu care eram eu: ‘Băi, vezi că vine Petrescu’. Băi, și când mă întorc, era chiar în stânga, lângă masa mea. Când m-am întors și l-am văzut, i-am sărit în brațe, pe cuvântul meu de onoare. Am început să plâng, fratelo! Arată bine, bine”, a declarat Prunea, pentru