Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița

Mariana, mama lui Cristi Chivu, a fost invitată la „Gala Centenarului” organizată de către cei de la CSM Reșița, pentru a sărbători 100 de ani de istorie a clubului. Cu această ocazie femeia a marcat o apariție rară în spațiul public.

Cristi Chivu (45 ani) a fost protagonistul unor , după dublul triumf. A cucerit Cupa Italiei și titlul din Serie A. În România femeia care i-a dat viață a fost la rândul ei în centrul atenției. Mariana Chivu a bifat o ieșire unică în ziua în care CSM Reșița a aniversat 100 de ani de la înființare.

Prezentă la gala care s-a desfășurat în județul Caraș-Severin aceasta a dezvăluit motivul pentru care este legată de cunoscutul club. Nu are legătură doar cu fiul său, ci și cu faptul că partenerul de viață a jucat pentru acesta. Astfel, atunci când ajunge în România își face mereu timp pentru a trece pragul instituției.

În prezent, locuiește în Italia alături de familia tehnicianului, dar asta nu înseamnă că a uitat de unde a plecat. În afară de Mariana Chivu la festivitate au mai fost invitate numeroase personalități din lumea sportului, administrației și a vieții publice locale, cum ar Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și Miodrag Belodedici.

„Din această cauză am venit la centenar, să sărbătorim cei 100 de ani ai CSM Reșița. Este un club cu o vechime destul de mare, un club de tradiție. Este un club care s-a înființat în 1926. În 1931 a câștigat campionatul. În 1954 a câștigat Cupa României.

Sunt în acest club din 1975, de când soțul meu era jucător al acestui minunat club. 9 ani mai târziu Cristi a debutat la CSM Reșița. Pe mine mă leagă foarte multe de acest club. Din acest motiv, de fiecare dată când ajung în Reșița vin pe la club.

Vin cu drag și mă mândresc și Cristi și soțul meu au făcut parte din acest club”, a declarat Mariana, mama lui Cristi Chivu, relatează . În aceeași zi, antrenorul lui Inter Milano a lăsat la rândul său un mesaj emoționant în social media pentru fosta sa echipă.

Ce a spus Cristi Chivu despre CSM Reșița

„La mulți ani, CSM Reșița! 100 de ani de pasiune și realizări. Este clubul care mi-a dat multe, care mi-a insuflat niște valori, care m-a ajutat să răzbat prin viață. Este o ocazie cu adevărat specială, pentru club și pentru susținătorii săi.

E un motiv de mândrie pentru că sunt foarte puține cluburi care reușesc să atingă această bornă. E vorba despre o muncă făcută cu pasiune, o muncă făcută cu drag, cu o viziune în încercarea de a fi competitiv, de a aduce bucurie oamenilor și susținătorilor acestui minunat club.

Vă îmbrățișez cu drag! Sper să ne revedem curând și, încă o dată, la mulți ani!”, spune Cristi Chivu, în filmarea care apare pe pagina de a clubului din orașul natal. În altă ordine de idei, românul a subliniat că .

